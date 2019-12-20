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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:день рождения (348) Лондон (297) Галантерник Владимир (5)

 Скандально известный "директор Одессы" Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday. ФОТОрепортаж

Владимир Галантерник, которого в СМИ называют "смотрящим" за Одессой, отметил свое 50-летие в элитном отеле Лондона под песни Земфиры и Мумий Тролля.

Об этом пишет журналистка Кристина Бердинских, информирует Цензор.НЕТ.

"Найти фотографии Галантерника - большая удача. Есть всего 2-3 его фотографии в интернете. Но любой журналист легко может найти, где он праздновал свой юбилей. Потому что гости его вечеринки обожают сториз в инстаграм", - отмечает она.

Бердинских сообщает, что на мероприятии для Галантерника пели артисты из РФ Мумий Тролль и Земфира, а также что среди гостей было много подруг жены виновника вечеринки Натальи Зинько: "Например, Лиза Ющенко, Татьяна Фукс и Лиза Наумова, супруга Игоря Фрумана, фигуранта скандала об импичменте Трампа".

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Проходило событие, по словам журналистки, в Mandarin Oriental Hyde Park London: "Это безумно дорогой отель, номера в котором стоят от 600 до 5 тыс. фунтов стерлингов".

"Вот так отгулял свое 50-летие бывший одесский ФОП Галантерник. Согласно регистрационным документом, ФОП Галантерник закрыл всего пару лет назад. А в его официальной собственности была лишь однокомнатная квартира в Одессе, которую он тоже продал", - резюмирует Бердинских.

Скандально известный директор Одессы Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday 01
Скандально известный директор Одессы Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday 02
Скандально известный директор Одессы Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday 03
Скандально известный директор Одессы Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday 04
Скандально известный директор Одессы Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday 05
Скандально известный директор Одессы Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday 06

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Напомним, Владимира Галантерника за свое влияние в Одессе часто в СМИ называют "смотрящим" за Одессой. 13 марта одесский проукраинский активист Михаил Кузаконь, который передал руководителям ГПУ, СБУ, МВД и Национальной полиции сообщения о преступлениях ОПГ Галантерника, в частности о нападениях и покушения на украинских активистов, заявил, что пророссийская организованная преступная группировка Владимира Галантерника готовит в Одессе новую "русскую весну" и фактически создала "Одесскую уголовную республику".

Скандально известный директор Одессы Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday 07

Источник: https://censor.net.ua/p3166605
 
 
 Топ комментарии
 
чувствуется там такой заряд "добра" Скандально известный "директор Одессы" Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday - Цензор.НЕТ 2474 я бы и бесплатно туда не пошел Скандально известный "директор Одессы" Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday - Цензор.НЕТ 1890
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если вы достаточно много вложите в Британскую экономику , а для наших деятелей это в основном покупка недвижимости , то получите гарантию , что вас не выдадут органам правосудия страны , где вы украли эти средства ...ничего личного , только деньги
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Это хорошо. Просто если он православный, то будет "гореть" более вечно Скандально известный "директор Одессы" Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday - Цензор.НЕТ 3330
А вот если не православный, то.... Скандально известный "директор Одессы" Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday - Цензор.НЕТ 9362
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гореть в аду да если так то все управленцы Украины с 2001 года должны или гореть в аду но они не только горят а гнобят миллионы жизней вся это теория потом, манипуляция жизнь сейчас и здесь
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вся это теория потом, манипуляция жизнь сейчас и здесь\\\

Совершенно верно. а как на самом деле - ни я вам, нм вы мне - не скажем....(бесплатно то)))
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боюсь, что его религия прямо поощряет китдать гоев... и за это наоборот воздастся
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Может, он и "православный", но слегка обрезанный...
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если вы достаточно много вложите в Британскую экономику , а для наших деятелей это в основном покупка недвижимости , то получите гарантию , что вас не выдадут органам правосудия страны , где вы украли эти средства ...ничего личного , только деньги
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чувствуется там такой заряд "добра" Скандально известный "директор Одессы" Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday - Цензор.НЕТ 2474 я бы и бесплатно туда не пошел Скандально известный "директор Одессы" Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday - Цензор.НЕТ 1890
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самий час для НАБУ зайнятись цим фопом Г.
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чи для СБУ...
скільки податків не сплачено...
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органи,що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства;
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Пацан шел к успеху!
Мои поздравления!
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Раніше було вкрав, випив, у в'язницю. Зараз вкрав, купив маєток і в Лондон.
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ну, галантєрнікі - єто то шо свєрху плавало...

...А помните страшные истории про ужасного и токсичного Кононенко? Сколько было "вопросов" и визгу из-за его присутствия в партийных списках БПП.
Ну штош. Кононенко проиграл мажоритарку Дубинскому. К Дубинскому нет вопросов. Какие могут быть вопросы к идиоту? Дубинский не токсичный. Просто всратый во всех местах. Воняет. Но нарид вон терпит, многим даже нравится.
А место Кононенко в рядах решал новоизбранной власти занял российский мафиози Сэм Кислин.
Когда Зеленский уже преЗедентом ездил в Штаты первый раз, они встречались с Кислиным. На встрече присутствовал, кто бы вы думали? Правильно. Андрей Богдан. Куда ж на такую встречу и без адвоката?
После этой встречи Кислину был разрешён въезд в Украину и, видимо, выдано приглашение, как журналистам "звИзды". И уже тут, по месту, крёстный отец воронежского разлива встречался с новым генпрокурором и руководителем СБУ. Норм так, да? И вопросов нет.
А что же он тут делает, этот человек с неоднозначной репутацией? Спросите вы. Наверное.
А вот что.
Портнов же чего такой злой? Потому что его не только отправили в изгнание на велосипеде без сидения, а ещё и денег не дали отсудить. Облажался "юрЫст" Андрюша на полутора миллиардах баксов семьи Януковича. Деньги конфисковали.
За спасение этой кругленькой суммы взялся российский мафиози в США Сэм Кислин. Более того, Сэм неоднократно утверждал, что бабос этот его собственный. Окей. Не все, а доля малая.
-Хотя чего это я такой скромный? Пусть будут все. Время прошло, кто там шо помнит… Да и проценты накапали.
Схема припрятывания этого сладкого куска, откушенного от Украины Януковичами, действительно предполагала смену череды юрисдикций и по итогу покупку ОВГЗ на подставные юрлица. Но в своё время, когда у нас Президент был человек порядочный и знал 6 языков, весь путь денег был отслежен и разоблачён в суде.
Большая часть украденных Януковичами денег (7,5 миллиардов) была вложена в евробонды - наши ценные бумаги. И их не могли арестовать, потому что это сразу означало бы дефолт страны. Погашение этих евробондов было сильно заторможено при Порошенко. Но вот уже при Зеленском по этим бумагам начались выплаты.
Не исключено, что и Кислину его полтора ярда вернут. Кислину. Или ему с Януковичем - уже не суть важно.
Так шо я хотела таки сказать.
Вот Кононенко - он был решала, токсичный, и к нему было много вопросов. Страшный был человек. Правда, конкретнее никто ничего сказать мне так и не смог. Просто страшный и всё.
А Зеленский и его компания - не страшные. Они весёлые и смешные. И Янукович уже не страшный. Он же там где-то. В Ростове. И беркута у него уже нет…
И Кислин не страшный. Кто это вообще?
В общем, все классные. Обхохочемся. - https://tverezo.info/post/108743
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Fuck you галантерник! Вместе с твоим birthday.Asshole.
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А кого в Европейском государстве,коим позиционирует себя Украина вообще должно волновать как кто отметил свое день рождения?Да хоть пусть в рояль наср.т!Ваше какое дело-его деньги.
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"Рюкзак - птица гордая. Пока не пнёшь - не полетит..."
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им нужна русская весна. будет куда бабло списать.
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Кому в Украине жить хорошо ? Только ворам, причём при любом президенте.
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