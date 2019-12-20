 Скандально известный "директор Одессы" Галантерник отметил день рождения в Лондоне: Enjoy my fucking birthday. ФОТОрепортаж

Об этом пишет журналистка Кристина Бердинских, информирует Цензор.НЕТ.
"Найти фотографии Галантерника - большая удача. Есть всего 2-3 его фотографии в интернете. Но любой журналист легко может найти, где он праздновал свой юбилей. Потому что гости его вечеринки обожают сториз в инстаграм", - отмечает она.
Бердинских сообщает, что на мероприятии для Галантерника пели артисты из РФ Мумий Тролль и Земфира, а также что среди гостей было много подруг жены виновника вечеринки Натальи Зинько: "Например, Лиза Ющенко, Татьяна Фукс и Лиза Наумова, супруга Игоря Фрумана, фигуранта скандала об импичменте Трампа".
Проходило событие, по словам журналистки, в Mandarin Oriental Hyde Park London: "Это безумно дорогой отель, номера в котором стоят от 600 до 5 тыс. фунтов стерлингов".
"Вот так отгулял свое 50-летие бывший одесский ФОП Галантерник. Согласно регистрационным документом, ФОП Галантерник закрыл всего пару лет назад. А в его официальной собственности была лишь однокомнатная квартира в Одессе, которую он тоже продал", - резюмирует Бердинских.
Напомним, Владимира Галантерника за свое влияние в Одессе часто в СМИ называют "смотрящим" за Одессой. 13 марта одесский проукраинский активист Михаил Кузаконь, который передал руководителям ГПУ, СБУ, МВД и Национальной полиции сообщения о преступлениях ОПГ Галантерника, в частности о нападениях и покушения на украинских активистов, заявил, что пророссийская организованная преступная группировка Владимира Галантерника готовит в Одессе новую "русскую весну" и фактически создала "Одесскую уголовную республику".
А вот если не православный, то....
Совершенно верно. а как на самом деле - ни я вам, нм вы мне - не скажем....(бесплатно то)))
https://www.youtube.com/watch?v=oOqFm9coGlI
скільки податків не сплачено...
Мои поздравления!
Хотя, кого я спрашиваю...
...А помните страшные истории про ужасного и токсичного Кононенко? Сколько было "вопросов" и визгу из-за его присутствия в партийных списках БПП.
Ну штош. Кононенко проиграл мажоритарку Дубинскому. К Дубинскому нет вопросов. Какие могут быть вопросы к идиоту? Дубинский не токсичный. Просто всратый во всех местах. Воняет. Но нарид вон терпит, многим даже нравится.
А место Кононенко в рядах решал новоизбранной власти занял российский мафиози Сэм Кислин.
Когда Зеленский уже преЗедентом ездил в Штаты первый раз, они встречались с Кислиным. На встрече присутствовал, кто бы вы думали? Правильно. Андрей Богдан. Куда ж на такую встречу и без адвоката?
После этой встречи Кислину был разрешён въезд в Украину и, видимо, выдано приглашение, как журналистам "звИзды". И уже тут, по месту, крёстный отец воронежского разлива встречался с новым генпрокурором и руководителем СБУ. Норм так, да? И вопросов нет.
А что же он тут делает, этот человек с неоднозначной репутацией? Спросите вы. Наверное.
А вот что.
Портнов же чего такой злой? Потому что его не только отправили в изгнание на велосипеде без сидения, а ещё и денег не дали отсудить. Облажался "юрЫст" Андрюша на полутора миллиардах баксов семьи Януковича. Деньги конфисковали.
За спасение этой кругленькой суммы взялся российский мафиози в США Сэм Кислин. Более того, Сэм неоднократно утверждал, что бабос этот его собственный. Окей. Не все, а доля малая.
-Хотя чего это я такой скромный? Пусть будут все. Время прошло, кто там шо помнит… Да и проценты накапали.
Схема припрятывания этого сладкого куска, откушенного от Украины Януковичами, действительно предполагала смену череды юрисдикций и по итогу покупку ОВГЗ на подставные юрлица. Но в своё время, когда у нас Президент был человек порядочный и знал 6 языков, весь путь денег был отслежен и разоблачён в суде.
Большая часть украденных Януковичами денег (7,5 миллиардов) была вложена в евробонды - наши ценные бумаги. И их не могли арестовать, потому что это сразу означало бы дефолт страны. Погашение этих евробондов было сильно заторможено при Порошенко. Но вот уже при Зеленском по этим бумагам начались выплаты.
Не исключено, что и Кислину его полтора ярда вернут. Кислину. Или ему с Януковичем - уже не суть важно.
Так шо я хотела таки сказать.
Вот Кононенко - он был решала, токсичный, и к нему было много вопросов. Страшный был человек. Правда, конкретнее никто ничего сказать мне так и не смог. Просто страшный и всё.
А Зеленский и его компания - не страшные. Они весёлые и смешные. И Янукович уже не страшный. Он же там где-то. В Ростове. И беркута у него уже нет…
И Кислин не страшный. Кто это вообще?
В общем, все классные. Обхохочемся. - https://tverezo.info/post/108743