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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Кропивницкий (Кировоград) (396) СИЗО (1125) ГПтСУ (151) пенитенциарная служба (173)

 Бунт в СИЗО Кропивницкого: у заключенных обнаружили тайник с водкой, ключами от камер, наркотики и 1,5 кг янтаря. ФОТОрепортаж

В Кропивницком следственном изоляторе, где 16 декабря произошел бунт, был обнаружен тайник с запрещенными предметами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает Государственная уголовно-исполнительная служба Украины.

В рамках проведения мероприятий по поддержанию правопорядка в Кропивницком следственном изоляторе работниками ГКИС разоблачен тайник, в котором заключенные хранили большое количество запрещенных предметов.

Среди найденного: более 100 литров водки, 83 колоды игральных карт, устройства для нанесения татуировок, 44 мобильных телефона, 30 зарядных устройств для телефонов, 2 игровых приставки, около 1,5 кг янтаря и устройства для его обработки, ключи от камерных дверей, устройства для осуществления переброса запрещенных предметов, дрожжи и закваска для самогоноварения, фишки для покера, колюще-режущий и рабочий инструмент, наркотические средства и устройства для их употребления.

Изъятые запрещенные предметы задокументированы в установленном законодательством порядке, будет проведено служебное расследование.

Обыскные мероприятия в учреждении продолжаются.

Как сообщалось ранее, администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины сообщила, что 16 декабря около 13:00 в государственном учреждении "Кропивницкий следственный изолятор" заключенный М. совершил нападение на сотрудницу учреждения, угрожал ей и семье физической расправой, выражался нецензурной бранью и нанес телесные повреждения.

В тот же день, около 17:00 в учреждение с целью проведения следственных (розыскных) действий, прибыли сотрудники прокуратуры и СУ ГУНП Украины в Кировоградской области. Вышеуказанный заключенный М. в категорической форме от дачи письменных объяснений отказался, начал вести себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в сторону сотрудников прокуратуры и администрации учреждения, подстрекал других заключенных к неправомерному поведению.

Так, в поддержку противоправных действий заключенного М., заключенные других камер учреждения начали стучать в дверь, пытались повредить камерный инвентарь. В связи с этим начальником СИЗО был объявлен общий сбор персонала, и приняты первоочередные меры по стабилизации оперативной обстановки.

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Бунт в СИЗО Кропивницкого: у заключенных обнаружили тайник с водкой, ключами от камер, наркотики и 1,5 кг янтаря 01
Бунт в СИЗО Кропивницкого: у заключенных обнаружили тайник с водкой, ключами от камер, наркотики и 1,5 кг янтаря 02
Бунт в СИЗО Кропивницкого: у заключенных обнаружили тайник с водкой, ключами от камер, наркотики и 1,5 кг янтаря 03
Бунт в СИЗО Кропивницкого: у заключенных обнаружили тайник с водкой, ключами от камер, наркотики и 1,5 кг янтаря 04
Бунт в СИЗО Кропивницкого: у заключенных обнаружили тайник с водкой, ключами от камер, наркотики и 1,5 кг янтаря 05

Источник: https://censor.net.ua/p3166604
 
 
 Топ комментарии
 
Когда будут приватные СИЗО, начальники будут им из тортов вылазить)))
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Довипєндрувались... Тепер будуть без горілки, наркотиків, телефонів...
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Звонять всякі, а потім це з тюрьми. Система дала збій... це добре.
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Дрожжі і закваска у СІЗо. Молодці українці. А ви думаєте, що працюючи в Європі наші пьють дороге їхнє пойло. Оковита, оце сила!!!!
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Звонять всякі, а потім це з тюрьми. Система дала збій... це добре.
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Когда будут приватные СИЗО, начальники будут им из тортов вылазить)))
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По сути, основные цели заключения - перевоспитание и изоляция от общества. Вторая цель достигается, даже если начальники из тортов будут выпрыгивать и приват танцевать. А с перевоспитанием проблемы что так, что так. Если у заключенного есть деньги, пусть официально платит за комфорт в тюрьме - это не плохо. Плохо, это когда коррупция. Как придумал граф Монте-Кристо - хочешь стакан вина, не вопрос - только цена такая, хочешь курочку жареную - вот тебе, только плати.
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А СЛОНА ще не знайшли ???
Хєрово шукали!!
🤣🤣🤣
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Довипєндрувались... Тепер будуть без горілки, наркотиків, телефонів...
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якийсь час,так, перемнуться,а потім те ж саме....
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Десять ведер водки.
Это ж каких размеров должен быть тайник?
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Ой, не надо расказывать, а то получается, что на зоне лучше живется, чем на свободе...
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Герой оповідання О.Генрі «Фараон і хорал» довго намагався попасти у в'язницю.
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Бурштин для намиста нареченої чи для вибухівки?
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Похоже ручки для ножей делают. Любимый досуг осужденных.
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В фильме "Побег из Шоушенка" главный герой в тюрьме шахматные фигурки из камня вырезал. Наши круче - из янтаря.
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телефоны отобрали не законно.. вроде бы ж им разрешили и телефонами и интернетом пользоваться...теперь янтарь необработанный останется - все в сети всемирной зависнут)))
и кроме развлечения - вымогать бабки за "сына в полиции" или минировать вокзалы...начнут теперь и лохов в интернет магазинах разводить на бабосы... там кудесники те еще!!!!
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вроде бы ж им разрешили и телефонами и интернетом пользоваться... ні
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сколько там % сидят тупо по прихоти таких, как зеленский ?
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у Кропивницькому "бурштинову" копальню "знайшли" ...
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таке враження, що наш бурштин вже незабаром почнуть знаходити в дупах людожерів мумбо-юмбо
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да не может этого быть, наговор, подстава и брехня. там же служат кристально чесные, сознательные и порядочные люди, такие как в мвд. а ВЫ....... как не стыдно?
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авторитет думал набьет лицо бабе-психологу и все будут жить дальше без проблем ? Новый год без бухла и телефонов. Хоть меньше пенсионеров разведут
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А янтарь даже в карцере копают или моют. Бунт у СІЗО Кропивницького: в ув'язнених виявили схованку з горілкою, ключами від камер, наркотиками і 1,5 кг бурштину - Цензор.НЕТ 8336
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Ключи от камерных дверей?

Они что там, расквартированны?
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Так мусара продажные уркам всё это и поставляют.
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