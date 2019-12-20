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 Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 декабря, состоялось последнее в этом году очередное пленарное заседание Верховной Рады.

С утра перед парламентариями выступил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, глава Минфина Оксана Маркарова и премьер-министр Алексей Гончарук.

Боднар сообщил, что ТКГ в течение месяца согласует создание новых КПВВ на Донбассе. Также он заверил, что о возобновлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО речь пока не идет.

Также замминистра озвучил позицию МИД по заявлению Путина: "В свое время Москва была подчинена Киеву. И кто кому принадлежал?".

Вместе с тем, он выразил надежду, что до 31 декабря удастся договориться об обмене пленными: "Нет никакой "зрады". Работа ведется".

Тем временем, мажоритарщик Гузь спросил Гончарука перераспределил ли он 1,8 млрд: "Мы вас просили на встрече неоднократно втихаря не делить средства соцэконома".

Далее Рада приняла закон о трансплантации, законопроект, регулирующий зарплату сотрудников ГБР, урегулировала получение статуса УБД военнослужащими Военно-морских сил и Воздушных сил ВСУ, а также одобрила закон о повышении соцзащиты участников АТО.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 01

Пленарное заседание Верховной Рады, 20 декабря.

Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 02

Глава Минфина Оксана Маркарова выступает с трибуны Рады.

Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 03

Первый вице-спикер, представитель президента Зеленского в Раде Руслан Стефанчук в веселом настроении.


Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 04

Александр Ткаченко (СН) демонстрирует что-то на телефоне министру экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову.

Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 05

Николай Тищенко (СН) общается с премьером Алексеем Гончаруком.

Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 06

Дмитрий Микиша (СН, слева) с коллегой.

Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 07

Ирина Аллахвердиева (СН, в черной блузе и кожаной юбке).

Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 08

Виктория Сюмар (ЕС), Степан Кубив (ЕС), Сергей Рахманин (Голос), Андрей Осадчук (Голос), Олег Макаров (Голос).


Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 09

Тем временем, нардепы выстроились в очередь к премьеру и министрам.

Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 10

"Веселый президиум": первый вице-спикер Руслан Стефанчук и спикер Дмитирий Разумков.


Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 11

Премьер Алексей Гончарук выступает с трибуны Рады.

Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 12

Михаил Радуцкий (СН) и Богдан Яременко (СН).


Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 13

Дмитирий Разумков консультируется с коллегами, в частности с Александром Качурой.

Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 14

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) и Олег Семинский (СН).

Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 15

Андрей Иванчук ("Довіра") и Олесь Довгий (внефракционный).

Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 16
Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 17

Михаил Волынец ("Батькивщина") и Юрий Камельчук (СН).

Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 18

Тем временем, Наталья Королевская (ОПЗЖ) подошла к трибуне, чтобы пообщаться с премьером Алексеем Гончаруком.

Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 19

"Слуги народа".

Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 20

Андрей Герус (СН) и Сергей Тарута ("Батькивщина")

Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 21

Стефанчук пришел пообщаться с Гончаруком.

Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 22

"Слуги народа": Юлия Яцык, Евгений Шевченко, Игорь Марчук.

Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 23

Фракция ЕС вышла к трибуне Рады: Владимир Арьев делает заявление относительно обысков в редакции "Думская TV".

Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 24

Елена Мошенец (СН) делает новогоднее фото на фоне елки.


Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 25

Сергей Шахов ("Довіра") общается с коллегами из СН, возможно, обсуждают вчерашнюю переписку Шахова "Потураев - п#дор".


Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 26
Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 27

Даниил Гетманцев (СН, в очках) с коллегами.


Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 28

Бордовый тренд в Раде.

Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады 29

Смеющиеся Святослав Вакарчук (Голос) и Рустем Умеров (Голос).

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3166592
 
 
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