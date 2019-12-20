 Очередь нардепов к Гончаруку, смеющийся Вакарчук и демонстрация Ткаченко для Милованова, - последнее в 2019 году пленарное заседание Рады. ФОТОрепортаж

С утра перед парламентариями выступил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, глава Минфина Оксана Маркарова и премьер-министр Алексей Гончарук.

Боднар сообщил, что ТКГ в течение месяца согласует создание новых КПВВ на Донбассе. Также он заверил, что о возобновлении железнодорожного сообщения с ОРДЛО речь пока не идет.

Также замминистра озвучил позицию МИД по заявлению Путина: "В свое время Москва была подчинена Киеву. И кто кому принадлежал?".

Вместе с тем, он выразил надежду, что до 31 декабря удастся договориться об обмене пленными: "Нет никакой "зрады". Работа ведется".

Тем временем, мажоритарщик Гузь спросил Гончарука перераспределил ли он 1,8 млрд: "Мы вас просили на встрече неоднократно втихаря не делить средства соцэконома".

Далее Рада приняла закон о трансплантации, законопроект, регулирующий зарплату сотрудников ГБР, урегулировала получение статуса УБД военнослужащими Военно-морских сил и Воздушных сил ВСУ, а также одобрила закон о повышении соцзащиты участников АТО.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады, 20 декабря.

Глава Минфина Оксана Маркарова выступает с трибуны Рады.

Первый вице-спикер, представитель президента Зеленского в Раде Руслан Стефанчук в веселом настроении.





Александр Ткаченко (СН) демонстрирует что-то на телефоне министру экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову.

Николай Тищенко (СН) общается с премьером Алексеем Гончаруком.

Дмитрий Микиша (СН, слева) с коллегой.

Ирина Аллахвердиева (СН, в черной блузе и кожаной юбке).

Виктория Сюмар (ЕС), Степан Кубив (ЕС), Сергей Рахманин (Голос), Андрей Осадчук (Голос), Олег Макаров (Голос).





Тем временем, нардепы выстроились в очередь к премьеру и министрам.

"Веселый президиум": первый вице-спикер Руслан Стефанчук и спикер Дмитирий Разумков.





Премьер Алексей Гончарук выступает с трибуны Рады.

Михаил Радуцкий (СН) и Богдан Яременко (СН).





Дмитирий Разумков консультируется с коллегами, в частности с Александром Качурой.

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) и Олег Семинский (СН).

Андрей Иванчук ("Довіра") и Олесь Довгий (внефракционный).





Михаил Волынец ("Батькивщина") и Юрий Камельчук (СН).

Тем временем, Наталья Королевская (ОПЗЖ) подошла к трибуне, чтобы пообщаться с премьером Алексеем Гончаруком.

"Слуги народа".

Андрей Герус (СН) и Сергей Тарута ("Батькивщина")

Стефанчук пришел пообщаться с Гончаруком.

"Слуги народа": Юлия Яцык, Евгений Шевченко, Игорь Марчук.

Фракция ЕС вышла к трибуне Рады: Владимир Арьев делает заявление относительно обысков в редакции "Думская TV".

Елена Мошенец (СН) делает новогоднее фото на фоне елки.





Сергей Шахов ("Довіра") общается с коллегами из СН, возможно, обсуждают вчерашнюю переписку Шахова "Потураев - п#дор".







Даниил Гетманцев (СН, в очках) с коллегами.





Бордовый тренд в Раде.

Смеющиеся Святослав Вакарчук (Голос) и Рустем Умеров (Голос).

Фото: Цензор.НЕТ