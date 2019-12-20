EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Общество
  585  8
Все про:больница (631) Германия (3494) медицина (1896) гуманитарная помощь (861) оборудование (37) Фельдгузен (11)

 Германия выделила 1,5 млн евро на медоборудование для украинских военных. ФОТО

За эти средства закупили современный ангиограф и мобильные рентгенаппараты для 4 реанимационных отделений и клиники травматологии.

Презентация оборудования состоялась в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "АрміяInform".

"Старый аппарат (ангиограф. – Ред.) был адаптирован только для кардиологических пациентов для выполнения оперативных вмешательств на сердце. Новый дает возможность выполнять операции на всех сосудистых бассейнах: головного мозга, на сердце, периферических артериях и нижних конечностей", - пояснил начальник отделения кардиоваскулярной хирургии полковник медицинской службы Игорь Гангал.

Германия выделила 1,5 млн евро на медоборудование для украинских военных 01Германия выделила 1,5 млн евро на медоборудование для украинских военных 02

Новые мобильные рентгенаппараты необходимы, когда рентген нужно сделать пациенту, которого не желательно транспортировать. С их помощью снимки можно делать прямо в палате.

Германия выделила 1,5 млн евро на медоборудование для украинских военных 03

Читайте на Цензор.НЕТ: ЕС дополнительно выделил 8 млн евро для помощи пострадавшим от конфликта на Донбассе

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен отметила, что лично гордится тем, что ее страна может сделать вклад в лечение защитников Украины.

"Немецкая сторона и в дальнейшем будет оказывать помощь, чтобы ваши ранены военнослужащие получали качественное лечение. Мне также приятно, что, реформируясь, военная медицина Украины приняла за основу немецкую модель", - сказала она.

Германия выделила 1,5 млн евро на медоборудование для украинских военных 04

Источник: https://censor.net.ua/p3166585
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А чего Меркель жмётся, для воюющей страны, могла дать и 1,5 миллиарда евро, ну жмот...
А что это 1,5 млрд евро, их у Бени 20 таких евро...
 показать весь комментарий
 
 
Щось у лісі здохло...
Джермани, та для військових....
Дякуємо реально. Щеб надали парамедичних аптечок NATO рівня IFAK. Вони дуже необхідні.
 показать весь комментарий
 
слабо гнёшься за подачки - пойди им подошвы поцелуй в знак раболепия...
тьфу..
 показать весь комментарий
 
Собираете в народе деньги на пумпы для откачки гноя и в тоже время хаите помощъ от Германии за херзнаетсколько дорогие аппараты контрастной диагностики.
Лол
 показать весь комментарий
 
я поудалял свои посты.
извини.
буду верить что человечность есть ...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх