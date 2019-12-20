 Германия выделила 1,5 млн евро на медоборудование для украинских военных. ФОТО

Презентация оборудования состоялась в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "АрміяInform".

"Старый аппарат (ангиограф. – Ред.) был адаптирован только для кардиологических пациентов для выполнения оперативных вмешательств на сердце. Новый дает возможность выполнять операции на всех сосудистых бассейнах: головного мозга, на сердце, периферических артериях и нижних конечностей", - пояснил начальник отделения кардиоваскулярной хирургии полковник медицинской службы Игорь Гангал.

Новые мобильные рентгенаппараты необходимы, когда рентген нужно сделать пациенту, которого не желательно транспортировать. С их помощью снимки можно делать прямо в палате.

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен отметила, что лично гордится тем, что ее страна может сделать вклад в лечение защитников Украины.

"Немецкая сторона и в дальнейшем будет оказывать помощь, чтобы ваши ранены военнослужащие получали качественное лечение. Мне также приятно, что, реформируясь, военная медицина Украины приняла за основу немецкую модель", - сказала она.