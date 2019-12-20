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 Новый центр для реабилитации ветеранов АТО и ООС "Ярмиз" провел детский праздник ко дню Святого Николая. ФОТО

Центр реабилитации и реадапции участников АТО и ООС "Ярмиз" провел праздник Святого Николая для почти 150 детей украинских воинов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, центр "Ярмиз" работает 3 месяца и за это время наладил разнонаправленную систему помощи людям, которых война коснулась непосредственно.

В частности проходят занятия по 3 видам йоги, психотерапевтические курсы, курсы медицинской помощи и самообороны, которые преподают полицейские. Благотворительная организация АртРехаб организовала уроки творчества, в которых могут принять участие всей семьей.

Также действует кинозал, проходят бизнес-тренинги и занятия по английскому языку.

Новый центр для реабилитации ветеранов АТО и ООС Ярмиз провел детский праздник ко дню Святого Николая 01

Среди гостей были Александр Терещенко (герой боев за ДАП, сегодня - замглавы министра по делам ветеранов), Максим "Богун" Федор, Федор "Пират", Евгений Ярило, Евгений "Вальтер", Виталий "Яцик", Саша "Ангел", Елена "Кошка", Сергей Крутов, Сергей Евпаторийский.

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Основательница центра Евгения Губская рассказала, что "Ярмиз" ведет широкую деятельность - не только в рамках предложенной программы:

"Мы помогаем всем - кто нуждается в "подзарядке батарейки" или наоборот в спокойствии. Или порсто хочет прийти на кофе-чай. Или если кто-то порсто хочем побыть в кругу своих, посетить какое-то их наших занятий. Нас хватит на все".

Новый центр для реабилитации ветеранов АТО и ООС Ярмиз провел детский праздник ко дню Святого Николая 02

Евгений Ярило, который в 2014-2017 годах был членом волонтерского добровольческого подразделения "Аэроразведка", отметил, что рад поучаствовать в создании сказки для детей:

"Хотелось, чтобы дети, которые возможно придут без родителей, получили недостающее внимание. Ветеранов пригласили присоединиться. Я решил, что это правильно, поэтому я здесь. Я вижу, ка креагируют дети, как у них горят глаза. Они  сегодня прсто погрузились в сказку, в которую их погрузили прекрасные люди с чистым сердцем".

Новый центр для реабилитации ветеранов АТО и ООС Ярмиз провел детский праздник ко дню Святого Николая 03
Новый центр для реабилитации ветеранов АТО и ООС Ярмиз провел детский праздник ко дню Святого Николая 04
Новый центр для реабилитации ветеранов АТО и ООС Ярмиз провел детский праздник ко дню Святого Николая 05
Новый центр для реабилитации ветеранов АТО и ООС Ярмиз провел детский праздник ко дню Святого Николая 06
Новый центр для реабилитации ветеранов АТО и ООС Ярмиз провел детский праздник ко дню Святого Николая 07
Новый центр для реабилитации ветеранов АТО и ООС Ярмиз провел детский праздник ко дню Святого Николая 08

Источник: https://censor.net.ua/p3166540
 
 
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А пам'ятаєш, як в чотирнадцятому році замість класичного "А ти хто такий?" перед тим, як вчепитися один одному в горлянку, хом'яки кричали один одному - "Іди в АТО"?
В АТО вони не йшли, звичайно. Але це, за їхньою шкалою, було щось схоже на смертельну образу. Куди страшнішу ніж просто "Пішов на …". Для них це було за гранню.

У АТО розлючений обиватель (нарівні зі скривдженою елітою) відправляв всіх. Не тільки нас, жителів АТО. Всіх, хто заважав спокійно існувати.

У АТО відправляли бабки біля під'їзду, дрібні чиновники в ЖЕКах, великі чиновники в мерсах, балаболи з депутатськими значками, синьоносі стратеги з пивних, диванні патріоти, кухонні генії, чварні сусіди посеред скандалу, офісний і пафосний планктон (пережовуючи повістку), жваві пенсіонери з радянським союзом в голові, монументальні тітки з ринку, бойовий люмпен всіх сортів, мажори з нічних клубів і інша "втомлена зі старту" частина країни.

Ні. Це не побажання встати на захист.
Це сакральне прокляття. Уособлює все страшне, незрозуміле і протиприродне для ліверної маси.
Це симбіоз смерті, пекла, вічної муки і місця, звідки не повертаються.
Туди скидали не тільки нас, тих, хто виринув з самого АТО.
Туди хотіли відправити (для комплекту) злочинців, негідників, вбивць, злодіїв, ледарів, і т.д. А також надмірно активних і "дуже розумних".
"Іди в АТО" - це найвищий ступінь прокляття. Найстрашніше за "Щоб ти здох!"
Тобто це, звичайно, передбачає "Щоб ти там здох, в цьому АТО!"
Але "в АТО" передбачає "здохни важко". За вищим ступенем жаху і болю.

І зараз "в АТО" з жаром відправляють ті ж, хто сюсюкає про "мир" і "хлопчиків, що гинуть".
Суть не у мирі.
Суть в тому, щоб здохли всі (боляче і страшно), хто заважає конкретному вінцю творіння здійснювати вищу діяльність - жерти і перетравлювати.
І вживати шоу.

Саме це не дало нам остаточно стати нацією.
Саме це опускає людей до рівня "псевдорозумного шлунка".
Саме це ліпив з нас телевізор, наляканий тим, що ми вийшли в реальність.
Саме про це напередодні говорив душевний тато найбільшого лідера **********.

Їм не тільки не зрозуміла війна як акт самозахисту нації.
Вони не знають, що з нами робити. З тими, хто брав свободу руками, вдихнув і навіть прийняв її в себе разом з кулею або уламком.
Ми для них всі - контужені. Контужені свободою і гідністю.

Тому їх зараз буде розривати на шматки - разом з шаблонами.
Як?
Як припинити війну за будь-яку ціну? І одночасно втратити місце, куди нас можна послати з очей геть?
Пекло не підходить - без АТО воно втрачає фізичну сутність страждань.
Потрібно щось істотніше.

О! Тюрма.
Хлопчики і дівчатка, без можливості махнути рукою і відправити вас "в АТО", де ви або здохнете, або знайдете собі ще якихось пригод, в'язниця - кращий варіант.

Тому коли на вас почнуть пачками клепати дикі справи, більшість сприйме це з полегшенням і захопленням.
Іди до в'язниці. Відвоював? Тепер відсидь.
Тільки не заважай.

Якби була посередині країни яма з левами і крокодилами, замінована в чотири шари і наскрізь прострілювана з ДШК, її б на референдумі назвали АТО.
Щоб було, куди відправляти нас з тобою.

Але знаєш що? Нам з тобою там буде навіть комфортніше.
Чим з цими.
Принаймні, чесніше.
Новый центр для реабилитации ветеранов АТО и ООС "Ярмиз" провел детский праздник ко дню Святого Николая - Цензор.НЕТ 7923
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