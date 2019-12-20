 Новый центр для реабилитации ветеранов АТО и ООС "Ярмиз" провел детский праздник ко дню Святого Николая. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, центр "Ярмиз" работает 3 месяца и за это время наладил разнонаправленную систему помощи людям, которых война коснулась непосредственно.
В частности проходят занятия по 3 видам йоги, психотерапевтические курсы, курсы медицинской помощи и самообороны, которые преподают полицейские. Благотворительная организация АртРехаб организовала уроки творчества, в которых могут принять участие всей семьей.
Также действует кинозал, проходят бизнес-тренинги и занятия по английскому языку.
Среди гостей были Александр Терещенко (герой боев за ДАП, сегодня - замглавы министра по делам ветеранов), Максим "Богун" Федор, Федор "Пират", Евгений Ярило, Евгений "Вальтер", Виталий "Яцик", Саша "Ангел", Елена "Кошка", Сергей Крутов, Сергей Евпаторийский.
Основательница центра Евгения Губская рассказала, что "Ярмиз" ведет широкую деятельность - не только в рамках предложенной программы:
"Мы помогаем всем - кто нуждается в "подзарядке батарейки" или наоборот в спокойствии. Или порсто хочет прийти на кофе-чай. Или если кто-то порсто хочем побыть в кругу своих, посетить какое-то их наших занятий. Нас хватит на все".
Евгений Ярило, который в 2014-2017 годах был членом волонтерского добровольческого подразделения "Аэроразведка", отметил, что рад поучаствовать в создании сказки для детей:
"Хотелось, чтобы дети, которые возможно придут без родителей, получили недостающее внимание. Ветеранов пригласили присоединиться. Я решил, что это правильно, поэтому я здесь. Я вижу, ка креагируют дети, как у них горят глаза. Они сегодня прсто погрузились в сказку, в которую их погрузили прекрасные люди с чистым сердцем".
В АТО вони не йшли, звичайно. Але це, за їхньою шкалою, було щось схоже на смертельну образу. Куди страшнішу ніж просто "Пішов на …". Для них це було за гранню.
У АТО розлючений обиватель (нарівні зі скривдженою елітою) відправляв всіх. Не тільки нас, жителів АТО. Всіх, хто заважав спокійно існувати.
У АТО відправляли бабки біля під'їзду, дрібні чиновники в ЖЕКах, великі чиновники в мерсах, балаболи з депутатськими значками, синьоносі стратеги з пивних, диванні патріоти, кухонні генії, чварні сусіди посеред скандалу, офісний і пафосний планктон (пережовуючи повістку), жваві пенсіонери з радянським союзом в голові, монументальні тітки з ринку, бойовий люмпен всіх сортів, мажори з нічних клубів і інша "втомлена зі старту" частина країни.
Ні. Це не побажання встати на захист.
Це сакральне прокляття. Уособлює все страшне, незрозуміле і протиприродне для ліверної маси.
Це симбіоз смерті, пекла, вічної муки і місця, звідки не повертаються.
Туди скидали не тільки нас, тих, хто виринув з самого АТО.
Туди хотіли відправити (для комплекту) злочинців, негідників, вбивць, злодіїв, ледарів, і т.д. А також надмірно активних і "дуже розумних".
"Іди в АТО" - це найвищий ступінь прокляття. Найстрашніше за "Щоб ти здох!"
Тобто це, звичайно, передбачає "Щоб ти там здох, в цьому АТО!"
Але "в АТО" передбачає "здохни важко". За вищим ступенем жаху і болю.
І зараз "в АТО" з жаром відправляють ті ж, хто сюсюкає про "мир" і "хлопчиків, що гинуть".
Суть не у мирі.
Суть в тому, щоб здохли всі (боляче і страшно), хто заважає конкретному вінцю творіння здійснювати вищу діяльність - жерти і перетравлювати.
І вживати шоу.
Саме це не дало нам остаточно стати нацією.
Саме це опускає людей до рівня "псевдорозумного шлунка".
Саме це ліпив з нас телевізор, наляканий тим, що ми вийшли в реальність.
Саме про це напередодні говорив душевний тато найбільшого лідера **********.
Їм не тільки не зрозуміла війна як акт самозахисту нації.
Вони не знають, що з нами робити. З тими, хто брав свободу руками, вдихнув і навіть прийняв її в себе разом з кулею або уламком.
Ми для них всі - контужені. Контужені свободою і гідністю.
Тому їх зараз буде розривати на шматки - разом з шаблонами.
Як?
Як припинити війну за будь-яку ціну? І одночасно втратити місце, куди нас можна послати з очей геть?
Пекло не підходить - без АТО воно втрачає фізичну сутність страждань.
Потрібно щось істотніше.
О! Тюрма.
Хлопчики і дівчатка, без можливості махнути рукою і відправити вас "в АТО", де ви або здохнете, або знайдете собі ще якихось пригод, в'язниця - кращий варіант.
Тому коли на вас почнуть пачками клепати дикі справи, більшість сприйме це з полегшенням і захопленням.
Іди до в'язниці. Відвоював? Тепер відсидь.
Тільки не заважай.
Якби була посередині країни яма з левами і крокодилами, замінована в чотири шари і наскрізь прострілювана з ДШК, її б на референдумі назвали АТО.
Щоб було, куди відправляти нас з тобою.
Але знаєш що? Нам з тобою там буде навіть комфортніше.
Чим з цими.
Принаймні, чесніше.