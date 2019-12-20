 Новый центр для реабилитации ветеранов АТО и ООС "Ярмиз" провел детский праздник ко дню Святого Николая. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, центр "Ярмиз" работает 3 месяца и за это время наладил разнонаправленную систему помощи людям, которых война коснулась непосредственно.

В частности проходят занятия по 3 видам йоги, психотерапевтические курсы, курсы медицинской помощи и самообороны, которые преподают полицейские. Благотворительная организация АртРехаб организовала уроки творчества, в которых могут принять участие всей семьей.

Также действует кинозал, проходят бизнес-тренинги и занятия по английскому языку.

Среди гостей были Александр Терещенко (герой боев за ДАП, сегодня - замглавы министра по делам ветеранов), Максим "Богун" Федор, Федор "Пират", Евгений Ярило, Евгений "Вальтер", Виталий "Яцик", Саша "Ангел", Елена "Кошка", Сергей Крутов, Сергей Евпаторийский.

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Основательница центра Евгения Губская рассказала, что "Ярмиз" ведет широкую деятельность - не только в рамках предложенной программы:

"Мы помогаем всем - кто нуждается в "подзарядке батарейки" или наоборот в спокойствии. Или порсто хочет прийти на кофе-чай. Или если кто-то порсто хочем побыть в кругу своих, посетить какое-то их наших занятий. Нас хватит на все".

Евгений Ярило, который в 2014-2017 годах был членом волонтерского добровольческого подразделения "Аэроразведка", отметил, что рад поучаствовать в создании сказки для детей:



"Хотелось, чтобы дети, которые возможно придут без родителей, получили недостающее внимание. Ветеранов пригласили присоединиться. Я решил, что это правильно, поэтому я здесь. Я вижу, ка креагируют дети, как у них горят глаза. Они сегодня прсто погрузились в сказку, в которую их погрузили прекрасные люди с чистым сердцем".











