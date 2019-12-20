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 Пограничники в "Борисполе" спасли хищных птиц, которых пытались скрыто вывезти в ОАЭ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В пункте пропуска "Борисполь" оперативники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" обнаружили двух птиц в багаже ​​мужчины, который вылетал из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что злоумышленник связал пернатых, надел на головы специальные шапочки, закрывающие птицам глаза, и спрятал их в чемодан.

"Хищных птиц из отряда соколообразных, которые, скорее всего, занесены в Красную книгу, украинец намеревался перевезти через границу без надлежащих разрешительных документов и таможенного оформления", - говорится в сообщении.

Мероприятия по установлению всех обстоятельств дела и круга причастных к противоправной деятельности лиц продолжаются.

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Пограничники в Борисполе спасли хищных птиц, которых пытались скрыто вывезти в ОАЭ 01
Пограничники в Борисполе спасли хищных птиц, которых пытались скрыто вывезти в ОАЭ 02
Пограничники в Борисполе спасли хищных птиц, которых пытались скрыто вывезти в ОАЭ 03
Пограничники в Борисполе спасли хищных птиц, которых пытались скрыто вывезти в ОАЭ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3166535
 
 
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Тихо Шефиром шурша, крыша едет не спеша!
Бродит Богдан в огороде, собирает огурцы!
Бабка-Ёжка на болоте ловит синие трусы!
Две русалки ищут в Stori ту, что пишет этот стих,
Что бы впредь их не тревожил этот, ненормальный Зе!
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Вы уже вообще поехал! Сплошные бредни.
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занимаетесь не тем, чем нормальные серьёзные мужчины .
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Всі впевнені, що в Еміратах птахам було б зуйово?
Жили б у шейха, він би їх "холил и лелеял (чтоб укреплялась холка и лелейка)", полювали б у пустелі...
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там очень развита "соколиная" охота, поетому птички-злючки в цене...
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Были бы сильно нужны такие птички, давно целые фермы пооткрывали.
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Таких птахів дуже важко виховувати.
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не нужно все упрощать до куриной птицефабрики, ети птички не на бульон и не несутся.
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Я виховував дику птаху. Це дуже важка справа, яка займає весь час.
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