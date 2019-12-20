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 С воином 28-й ОМБр Василием Лисицыным, погибшим на Донбассе 17 декабря, простились в Кропивницком. ФОТОрепортаж

Сегодня, 20 декабря, в городе Кропивницкий состоялась прощания с Василием Анатольевичем Лисицыным 01.01.1991 года, старшим солдатом, механиком-водителем 28-й отдельной механизированной бригады (был командирован в зону ООС с 40-й отдельной артиллерийской бригады), который погиб 17 декабря около 19.00 в районе города Марьинка Донецкой области, в результате смертельного пулевого ранения в голову, нанесенного снайпером наемников РФ.

Об этом говорится в материале местного издания Точка Доступа, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 20 декабря, на Aлее Пoчетных вoинских захоронений Pивненскoгo кладбища в Кpoпивницкoм пoпpoщались с воином Василием Лисицыным. Он погиб в Дoнецкой области вблизи Маpьинки. Пoпpoщаться с военнослужащим пpишли близкие погибшего, друзья, его пoбpатимы, вoлoнтеpы и неравнодушные горожане. Кроме того, сегодня в Кропивницком объявили День траура. В этот день на помещениях предприятий, учреждений и организаций приспущены государственные флаги и в областном центре ограничат проведение развлекательных мероприятий", - отмечается в сообщении.

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У него осталась приемная мать.

С воином 28-й ОМБр Василием Лисицыным, погибшим на Донбассе 17 декабря, простились в Кропивницком 01

С воином 28-й ОМБр Василием Лисицыным, погибшим на Донбассе 17 декабря, простились в Кропивницком 02
С воином 28-й ОМБр Василием Лисицыным, погибшим на Донбассе 17 декабря, простились в Кропивницком 03
С воином 28-й ОМБр Василием Лисицыным, погибшим на Донбассе 17 декабря, простились в Кропивницком 04
С воином 28-й ОМБр Василием Лисицыным, погибшим на Донбассе 17 декабря, простились в Кропивницком 05
С воином 28-й ОМБр Василием Лисицыным, погибшим на Донбассе 17 декабря, простились в Кропивницком 06
С воином 28-й ОМБр Василием Лисицыным, погибшим на Донбассе 17 декабря, простились в Кропивницком 07
С воином 28-й ОМБр Василием Лисицыным, погибшим на Донбассе 17 декабря, простились в Кропивницком 08
С воином 28-й ОМБр Василием Лисицыным, погибшим на Донбассе 17 декабря, простились в Кропивницком 09
С воином 28-й ОМБр Василием Лисицыным, погибшим на Донбассе 17 декабря, простились в Кропивницком 10

Источник: https://censor.net.ua/p3166534
 
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