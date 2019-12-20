 Снайпер наемников РФ, убивший воина 28-й ОМБр Василия Лисицына, прикрывался ребенком. ФОТО

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, вам не показалось. На фото - ребенок. Маленькая девочка играет, пока вражеский снайпер работает. Знает ли противник, что мы не сделаем ни одного выстрела, пока, даже теоретически, ребенок может быть подвергнут опасности? Очевидно, да. Пользуется ли этим? Видите сами", - говорится в сообщении.

Враг ползуется присутствием детей на своих позициях.

"Сложно найти слова, чтобы хоть как-то охарактеризовать такую коварную тактику. Ребенок на позиции. Это нельзя понять, нельзя оправдать, нельзя простить. Вот, это оно - истинное лицо врага. Лицо, что скрывается за крохотной детской спиной", - подчеркнули в бригаде.

Как сообщалось ранее, старший солдат 28-й ОМБр Василий Лисицын погиб 17 декабря в зоне ООС в результате ранений, полученных во время обстрелов со стороны наемников РФ.

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