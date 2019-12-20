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 Снайпер наемников РФ, убивший воина 28-й ОМБр Василия Лисицына, прикрывался ребенком. ФОТО

На позиции снайпера наемников РФ на Донбассе, который 17 декабря убил украинского воина 28-й ОМБр Василия Лисицына, был замечен ребенок.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, информирует Цензор.НЕТ.

"Да, вам не показалось. На фото - ребенок. Маленькая девочка играет, пока вражеский снайпер работает. Знает ли противник, что мы не сделаем ни одного выстрела, пока, даже теоретически, ребенок может быть подвергнут опасности? Очевидно, да. Пользуется ли этим? Видите сами", - говорится в сообщении.

Враг ползуется присутствием детей на своих позициях.

"Сложно найти слова, чтобы хоть как-то охарактеризовать такую коварную тактику. Ребенок на позиции. Это нельзя понять, нельзя оправдать, нельзя простить. Вот, это оно - истинное лицо врага. Лицо, что скрывается за крохотной детской спиной", - подчеркнули в бригаде.

Как сообщалось ранее, старший солдат 28-й ОМБр Василий Лисицын погиб 17 декабря в зоне ООС в результате ранений, полученных во время обстрелов со стороны наемников РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ в районе Невельского и Славного, потерь нет, - Минобороны

Снайпер наемников РФ, убивший воина 28-й ОМБр Василия Лисицына, прикрывался ребенком 01
Снайпер наемников РФ, убивший воина 28-й ОМБр Василия Лисицына, прикрывался ребенком 02
Снайпер наемников РФ, убивший воина 28-й ОМБр Василия Лисицына, прикрывался ребенком 03

Источник: https://censor.net.ua/p3166528
 
 
 Топ комментарии
 
нет более подлого и коварного существа чем кацап !
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животное
надеюсь "награда" его и его семью найдет очень скоро
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нет более подлого и коварного существа чем кацап !
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порохнявые твари - имя им.
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«Рассея - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.» (Иван Ильин, русский философ, один из главных идеологов Белого движения)
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Ось ще рекомендую почитати, стаття ще 2013 року (а також інші його публікації).

Алексей Широпаев - единственный из идеологов, мыслителей, авторитетов и лидеров русского национализма, адекватно и трезво высказавшийся о революции в Украине, проблеме Крыма и юго-восточных регионов, и российско-украинских отношениях.
Все остальные "говорящие головы" русского национального движения - либо выдали бессмысленный словесный понос имперской шизофрении, либо пролопотали что-то невнятное и маловразумительное, либо предпочли отмолчаться.
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Ні. Люди повинні знати про кассабских живодерів, не з наукових трактатів, а ось саме з таких фактів !!!
От де хвиля відео цього факту по всіх українских медіа?

Це повинно бути в ПРАЙМ ТАЙМ, на всіх екранах телевізорів !!!!
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Зрадники - похідне. Першоджерело Х**лостан.
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Пробачьте, але Ви коли небудь заміслювались чому кацапа називають "кацапом"? Цапи, ні до чого... Від слова: "кассаб" !
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Раша - ублюдочная страна ублюдочных людей с ублюдочной моралью. Да они хоть 100 раз будут выбирать и все-равно выберут себе очередного Ху*ла. Другие там не выживают.
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Лучше это показывать "уставшим от вайны" и тем кто хочет мира с кацапами.
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Оно же долбонуте как и те кто его породил, оно Вам ничего не должно, кроме мамуле и папуле профффессору.
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Пороху покажи. Это же оно минск и штанмаера подписало.
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а зараз будь ласка докази, пілпис під Мінськом та штанмаєром
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Гугл тебе в помощь, тупарь. Нормандская встреча 15 года, там и подпись есть, и факт зрады.
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тобто доказів,як завжди, в тебе, кацап, нема
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B0
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Нєєєєє, штамаєра якраз зелене вже підписалО Снайпер найманців РФ, який убив воїна 28-ї ОМБр Василя Лісіцина, прикривався дитиною - Цензор.НЕТ 6502
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Совсем тупой?

Формула Штайнмайера - механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов.
Была предложена министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года на парижском саммите «нормандской четвёрки» и подтверждена на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016 года[1][2].
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Это потому что тебя не было в строю, на передке. А так бы мы уже бухали во Владивостоке, и наш сибирский газ в Германию продавали.
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Что то я тебя херой не видел на передке ни в 14, ни в 15 году.
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животное
надеюсь "награда" его и его семью найдет очень скоро
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Не думаю что у таких есть семья, или даже стая или стадо, так как даже в животном мире защита и забота о детях - основа существования. Это особый вид организма, которому не может существовать аналогов в животном мире.
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Просто надо еще глубже в тыл отступить, да ЗЕшляпы?
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показуйте ці фото всьому світу!!! А не тільки нам на цензорі
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В оригіналі тут були боєць ЦАХАЛ проти арабського терориста... Але потім трохи переробили - і вийшло влучно немов стрілою з цибулі.
Отже, суть проблеми:


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"... прикрывался ребенком..." - как и учит "великий путин" (чтоб он сдох).
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Очень похоже на куклу, которую используют для того, чтоб отвлечь внимание снайпера противника. Верх здания, как может ребенок находится там, где не за что держаться?
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А если на самом деле так, то гореть кацапам в АДу после Гаагского трибунала.
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девочка ЗА ЗДАНИЕМ
а кажется что на крыше
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Похоже, нет возможности ребёнка в детский сад отдать, берёт на работу.
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Почему наши бойцы до сих пор не поняли с кем они воюют и не принимают мер?
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Да поняли бойцы все ещё в 14г. Просто показывают вам далеко не все,было кацапов ножами резали что бы с собой не тянуть много чего было о чем вы не скоро узнаете
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головне - безпека наших воїнів! Якшо кацапське падло вигулює своїх гнид на бойових позиціях, то хай вони і несуть відповідальність за їх безпеку, а нашим хлопцям це не повинно ставати на заваді для виконання бойових задач. І не повинні наші хлопці гинути задля безпеки сепарських *********!!!
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***,ну так тактика чекистов во всем:подло,низко и коварно!!!сразу вспоминается "град" у петухов,отрабатывавший и катавшийся по дворам Луганска
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Тоже мне новость . Кому ещё не понятно что у русских православных нет ничего святого ?
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Які вони православні, нахрін. Скоріше матеріали.
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А у соевой падали много святого? Убили Пашку Шеремета - так и трэба! Убили ребенка при покушении на отца - так и трэба!!
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Наши твари соевые как и кацапский снайпер - используют этот случай с ребенком для своих целей.

Убили ребенка в центре Киева?! Соевые и тут нашли повод выгородить своего "патриоты".
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там сєпар тоже прикривався рібьонком
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КАЛОцап должен в спаме сидеть и не смердеть)
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Ну это вообще смешно.Амеры или бритты отхерачили бы по позиции снайпера несмотря ни на что.На войне гуманизм нужно вообще засунуть подальше,а гордиться им это вообще идиотизм высшей степени.
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Тим більше їм кричати шось типу "укри апстрілялі і убілі рібьонка" - як з гори котитися, навіть хтось і помер хтозна де і взагалі від ножа якогось урки.
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спроси у генерала . которого петя за 16 мульонов гривн из тюряги вытащил...
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Поки соплі жуєте гинуть наші хлопці.
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Їм пох ... "Поблизу одного з колимських концтаборів 1949 року за наказом Москви живцем потоплено в болоті близько трьох тисяч українських дівчаток віком 12-14 років - «чтоб нєкому било рожать бандєровцев»."...
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Так они своими личинками прикрываются. Ни одна сепарская личинка не стоит жизни нашего солдата. Стрелять нужно на поражение несмотря ни на что и желательно по всему раену откуда ведется вражеский огонь. Несколько раз такую екзекуцию провести и больше сепарские бабы не дадут своим мужьям прикрываться ихними детьми. Иначе те твари скоро до Киева дойдут и будут наших детей убивать.
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Ти долбойоб? Дитину "личинкою" називати? Гандон і провокатор. Гірший за кацапів
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И Гитлер, и Сталин, и ***** тоже когда-то были детьми.
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просто падаль порохнява, вся их деятельность - имитация реформ и изменений. Посмотрите интервью Саскварелидзе на Цензоре. Давид в красках описывает как Соевый Гэтьман защищал своего Шокина.
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"Русский мир", бессмысленный и беспощадный.
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"Снайпер наемников РФ, убивший воина 28-й ОМБр Василия Лисицына, прикрывался ребенком." - всё как говорило ***** перед началом войны. - Наши войска станут позади женщин и детей. Пусть они попробуют стрелять в женщин и детей. - Тактика гитлеровцев, в ту войну фашисты тоже прикрывались женщинами и детьми.
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Це тактика комуно-фашистів , нацисти брали в заручники і розстрілювали.
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..такая вот военная хитрость и военная доблесть по-кацапски..
и шо, Зеля? - главное - перестать стрелять и не раздражать хйла, чтобы получить больше "лайков" от кого попало?.. - если ты и дальше так думаешь, то ты - тварь безродная, а не президент Украины
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КАЦАПЫ НЕ ЛЮДИ!ЭТО БИОМУСОР!
ВИДИШЬ КАЦАПА - БЕЙ ПО ЕП@ЛУ
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Вспомнился фильм Люди в чёрном. Маленькая Тифони, с учебником по квантовой физике - среди монстров.
Не выставляли бы уже себя лохами с такими коммюнике. Погиб боец - бывает. Отомстить нужно. Но постить эти солдатские байки для общественности.. хотя ниже в плане умной пропаганды падать уже некогда.
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