 Снайпер наемников РФ, убивший воина 28-й ОМБр Василия Лисицына, прикрывался ребенком. ФОТО

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, информирует Цензор.НЕТ.
"Да, вам не показалось. На фото - ребенок. Маленькая девочка играет, пока вражеский снайпер работает. Знает ли противник, что мы не сделаем ни одного выстрела, пока, даже теоретически, ребенок может быть подвергнут опасности? Очевидно, да. Пользуется ли этим? Видите сами", - говорится в сообщении.
Враг ползуется присутствием детей на своих позициях.
"Сложно найти слова, чтобы хоть как-то охарактеризовать такую коварную тактику. Ребенок на позиции. Это нельзя понять, нельзя оправдать, нельзя простить. Вот, это оно - истинное лицо врага. Лицо, что скрывается за крохотной детской спиной", - подчеркнули в бригаде.
Как сообщалось ранее, старший солдат 28-й ОМБр Василий Лисицын погиб 17 декабря в зоне ООС в результате ранений, полученных во время обстрелов со стороны наемников РФ.
Алексей Широпаев - единственный из идеологов, мыслителей, авторитетов и лидеров русского национализма, адекватно и трезво высказавшийся о революции в Украине, проблеме Крыма и юго-восточных регионов, и российско-украинских отношениях.
Все остальные "говорящие головы" русского национального движения - либо выдали бессмысленный словесный понос имперской шизофрении, либо пролопотали что-то невнятное и маловразумительное, либо предпочли отмолчаться.
От де хвиля відео цього факту по всіх українских медіа?
Це повинно бути в ПРАЙМ ТАЙМ, на всіх екранах телевізорів !!!!
Формула Штайнмайера - механизм поэтапной реализации ряда положений второго минского соглашения, касающихся предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей Украины особого статуса и проведения на этих территориях местных выборов.
Была предложена министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в октябре 2015 года на парижском саммите «нормандской четвёрки» и подтверждена на встрече «нормандской четвёрки» в Берлине 19 октября 2016 года[1][2].
надеюсь "награда" его и его семью найдет очень скоро
ненавиджу те бидло.
Отже, суть проблеми:
а кажется что на крыше
Убили ребенка в центре Киева?! Соевые и тут нашли повод выгородить своего "патриоты".
и шо, Зеля? - главное - перестать стрелять и не раздражать хйла, чтобы получить больше "лайков" от кого попало?.. - если ты и дальше так думаешь, то ты - тварь безродная, а не президент Украины
Він наголосив, що чинні владці нічого не знають про такі поняття, як патріотизм, сумління, совість, віра.
«Їх нічого не зв'язує з Україною. Це перекотиполе, яке не має коріння. Для них (важливі) тільки гроші, тому вони брешуть, брешуть і ще раз брешуть, хитрують», - наголосив Степан Хмара.
ВИДИШЬ КАЦАПА - БЕЙ ПО ЕП@ЛУ
Не выставляли бы уже себя лохами с такими коммюнике. Погиб боец - бывает. Отомстить нужно. Но постить эти солдатские байки для общественности.. хотя ниже в плане умной пропаганды падать уже некогда.