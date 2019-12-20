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Все про:игорный бизнес (304) СБУ (14171)

 СБУ за ночь блокировала работу 43 подпольных игорных заведений в 6 областях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины блокировала нелегальный игорный бизнес в шести регионах: Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что оперативники провели 57 одновременных обысков по месту расположения злачных мест, которые действовали под "крышей" правоохранителей.

Во время спецоперации изъято 33 стола для игры в покер, 293 игровых автомата, 11 рулеток и почти 1 млн гривен наличности, полученной от нелегального бизнеса.

СБУ за ночь блокировала работу 43 подпольных игорных заведений в 6 областях 01
СБУ за ночь блокировала работу 43 подпольных игорных заведений в 6 областях 02
СБУ за ночь блокировала работу 43 подпольных игорных заведений в 6 областях 03

Смотрите также: Полиция за ночь пресекла деятельность 152 нелегальных игорных заведений по всей стране. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Предпринят ряд уголовных производств по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что деятельность нелегальных заведений не соответствует положениям Законов Украины "О государственных лотереях Украины" и "О запрете игорного бизнеса".

Спецоперация проведена во исполнение поручения Президента Украины совместно с органами ГБР и прокуратуры.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Источник: https://censor.net.ua/p3166526
 
   
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Кабінет Міністрів України прийняв постанову, згідно з яким скасовується будівництво нового аеропорту "Придніпров'я" в Дніпропетровській області.
Документ опубліковано на Урядовому порталі.
Згідно з ним, Кабмін скасував постанову від 19 червня 2019 року "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проектування і будівництва аеропорту "Придніпров'я" в Дніпропетровській області". Також уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених держбюджетом для проектування і будівництва аеродрому аеропорту Дніпропетровськ.

Ще в квітні уряд перерозподілив 200 мільйонів гривень Державному агентству інфраструктурних проектів на проектування і будівництво нового аеропорту "Придніпров'я" в Дніпропетровській області.
Державний бюджет на 2019 рік передбачав виділення 200 мільйонів гривень на будівництво нового аеропорту в селищі Солоне Дніпропетровської області.
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Чого ви гади вирішити увімкнути боротьбу тільки після провалу закону про азартні ігри? СБУ за ночь блокировала работу 43 подпольных игорных заведений в 6 областях - Цензор.НЕТ 1727 Аваков поборе Авакова...Цирк!
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п.с. шумихой вокруг казино отвлекают зебилов от судилища над невиновными, дерибана земли и зебильными проблемами в экономике...
Накрыть десяток-другой казино конкурентов - чтобы перераспределить доходы в СВОИ казино и на этом попиарится - обычные вещи для авакова.
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Кабінет Міністрів України прийняв постанову, згідно з яким скасовується будівництво нового аеропорту "Придніпров'я" в Дніпропетровській області.
Документ опубліковано на Урядовому порталі.
Згідно з ним, Кабмін скасував постанову від 19 червня 2019 року "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проектування і будівництва аеропорту "Придніпров'я" в Дніпропетровській області". Також уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених держбюджетом для проектування і будівництва аеродрому аеропорту Дніпропетровськ.

Ще в квітні уряд перерозподілив 200 мільйонів гривень Державному агентству інфраструктурних проектів на проектування і будівництво нового аеропорту "Придніпров'я" в Дніпропетровській області.
Державний бюджет на 2019 рік передбачав виділення 200 мільйонів гривень на будівництво нового аеропорту в селищі Солоне Дніпропетровської області.
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из 152 - лишь 43 были конкурентов и подлежат закрытию.. остальные оказались СВОИМИ и так и продолжили работать))
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СБУ закриває поліціянські, а поляція сбушні
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Сегодня в Украине насчитывается более 30 тысяч различных «игровых точек» - от «лото» и автоматов до полноценных закрытых казино, где действуют «клубные карты и куда могут зайти только очень богатые люди.
Такие «игроки» по своим каналам регулярно сообщают друг другу, когда будет игра.
Для менее состоятельных в интернете работают онлайн vip-казино с рулеткой и блэк-джеком. Из общего количества игровых автоматов всего 5 тысяч является официальным в Украине.
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43 заведения в шести областях, а 152 в целом по стране. Советую думать
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43 заведений закрыты СБУ, которые крышивались полицией, а полиция закрыла 152, итого СБУ 43 + полиция 152 = 195. О совместной операции речь в статьях не идет, значит, они закрывали игорные залы друг друга, месть и конкуренция.
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То СБУ а то полицаи. Явно закрывали игорные залы друг друга.
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п.с. шумихой вокруг казино отвлекают зебилов от судилища над невиновными, дерибана земли и зебильными проблемами в экономике...
Накрыть десяток-другой казино конкурентов - чтобы перераспределить доходы в СВОИ казино и на этом попиарится - обычные вещи для авакова.
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Братство - российский игорный бизнес возвращается в Украину
https://youtube.com/watch?v=0KorD-dLbkk
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Чого ви гади вирішити увімкнути боротьбу тільки після провалу закону про азартні ігри? СБУ за ночь блокировала работу 43 подпольных игорных заведений в 6 областях - Цензор.НЕТ 1727 Аваков поборе Авакова...Цирк!
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СБУ отстает 42 в 6 областях,а полиция 152 закрыла по всей стране! или СБУ только 42 минтовские закрыла? СБУ за ночь блокировала работу 43 подпольных игорных заведений в 6 областях - Цензор.НЕТ 5415
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Коронная работа СБУ!!! Где бабло , там и СБУ! А безопасностью пусть занимается кто хочет.
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Получается про эти заведения они всё знали,не за одну же ночь они нашли 43 точки,почему же раньше их не закрывали?наверное бакашка очень был занят дружбой с цуркисами.
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І саме тому Собаков дав команду зачинити всі інші! СБУ за ночь блокировала работу 43 подпольных игорных заведений в 6 областях - Цензор.НЕТ 3661
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А тем временем, под шумок...


Цимбал Евген
21 хв

Зеленский дал заслуженного юриста адвокату Ефремова и Лавриновича.
Евгений Солодко получил звание заслуженного юриста Украина.
Указ президента Владимира Зеленского №920/2019.
Солодко - адвокат экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова.
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Еще интереснее.

Володимир Ар'єв
⚡️⚡️⚡️ Ситуація з бюджетом 2019

ПЛАН БУВ: Держбюджет на 2019 передбачає доходи в сумі 1,026 трлн грн, витрати 1,112 трлн грн, граничний обсяг дефіциту 90 млрд грн.

РЕЗУЛЬТАТ Є: За 11 місяців дефіцит становив 56 млрд, а вже станом на 18 грудня склав 105 млрд грн та перевищив запланований на 15 млрд грн. ‼️
Тобто сума боргу за 18 днів ‼️‼️‼️зросла на 49 млрд грн та впритул наблизилась до критичної позначки дефіциту встановленої МВФ - 3% від ВВП (107 млрд),
що в тому числі пояснює раптову появу згаданого вище доручення та постанови КМУ.

За наявною оперативною інформацією, дефіцит вже складає ‼️ більше 120 млрд гривень і регулюються в ручному режимі.

ЩО СТАЛОСЯ? Така ситуація спричинена провалами надходження по митниці та податковій, непродуманою фіскальною політикою, різким посиленням гривні та відкладеними платежами, а саме - запозичення на ринку внутрішніх облігацій під надвисокий відсоток перекладає проблему українського боргу на наступні роки. Все це також пояснює раптову появу згаданого доручення та постанови КМУ.
Коротше кажучи, докерувались.
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А що тут дивного? Беня дефолт замовив, от хлопчики й стараються.
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пожадничали и не занесли за крышу...вот и результат
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СБУ скоро опустять до розгону базарних торговок.
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а когда будет облава на наркот по дорогам, хотя бы в Киеве, ну хотя бы в центре?
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Итог кабмина ЗЕ:
1. Заморожены все соц. выплаты, кроме пенсий
2. Дефицит бюджета достиг $6 млрд.
3. Значительно урезаны соц. расходы
4. Минфин выпустил рекордное к-во ОВГЗ и залез в гигантские долги.
5. ОБЪЯВЛЕН ВНУТРЕННИЙ ДЕФОЛТ!


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Как беня и говорил. Дефолт это ничего страшного.
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СБУ за ночь блокировала работу 43 подпольных игорных заведений в 6 областях.В ответ аваковская полиция закрыла 152 неаваковских игорных заведений по всей стране
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