 СБУ за ночь блокировала работу 43 подпольных игорных заведений в 6 областях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что оперативники провели 57 одновременных обысков по месту расположения злачных мест, которые действовали под "крышей" правоохранителей.
Во время спецоперации изъято 33 стола для игры в покер, 293 игровых автомата, 11 рулеток и почти 1 млн гривен наличности, полученной от нелегального бизнеса.
Предпринят ряд уголовных производств по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что деятельность нелегальных заведений не соответствует положениям Законов Украины "О государственных лотереях Украины" и "О запрете игорного бизнеса".
Спецоперация проведена во исполнение поручения Президента Украины совместно с органами ГБР и прокуратуры.
Напомним, 19 декабря Верховная Рада во время голосования в первом чтении провалила законопроект №2285-Д "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".
После этого правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
Документ опубліковано на Урядовому порталі.
Згідно з ним, Кабмін скасував постанову від 19 червня 2019 року "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проектування і будівництва аеропорту "Придніпров'я" в Дніпропетровській області". Також уряд затвердив порядок використання коштів, передбачених держбюджетом для проектування і будівництва аеродрому аеропорту Дніпропетровськ.
Ще в квітні уряд перерозподілив 200 мільйонів гривень Державному агентству інфраструктурних проектів на проектування і будівництво нового аеропорту "Придніпров'я" в Дніпропетровській області.
Державний бюджет на 2019 рік передбачав виділення 200 мільйонів гривень на будівництво нового аеропорту в селищі Солоне Дніпропетровської області.
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Цимбал Евген
21 хв
Зеленский дал заслуженного юриста адвокату Ефремова и Лавриновича.
Евгений Солодко получил звание заслуженного юриста Украина.
Указ президента Владимира Зеленского №920/2019.
Солодко - адвокат экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова.
Володимир Ар'єв
⚡️⚡️⚡️ Ситуація з бюджетом 2019
ПЛАН БУВ: Держбюджет на 2019 передбачає доходи в сумі 1,026 трлн грн, витрати 1,112 трлн грн, граничний обсяг дефіциту 90 млрд грн.
РЕЗУЛЬТАТ Є: За 11 місяців дефіцит становив 56 млрд, а вже станом на 18 грудня склав 105 млрд грн та перевищив запланований на 15 млрд грн. ‼️
Тобто сума боргу за 18 днів ‼️‼️‼️зросла на 49 млрд грн та впритул наблизилась до критичної позначки дефіциту встановленої МВФ - 3% від ВВП (107 млрд),
що в тому числі пояснює раптову появу згаданого вище доручення та постанови КМУ.
За наявною оперативною інформацією, дефіцит вже складає ‼️ більше 120 млрд гривень і регулюються в ручному режимі.
ЩО СТАЛОСЯ? Така ситуація спричинена провалами надходження по митниці та податковій, непродуманою фіскальною політикою, різким посиленням гривні та відкладеними платежами, а саме - запозичення на ринку внутрішніх облігацій під надвисокий відсоток перекладає проблему українського боргу на наступні роки. Все це також пояснює раптову появу згаданого доручення та постанови КМУ.
Коротше кажучи, докерувались.
1. Заморожены все соц. выплаты, кроме пенсий
2. Дефицит бюджета достиг $6 млрд.
3. Значительно урезаны соц. расходы
4. Минфин выпустил рекордное к-во ОВГЗ и залез в гигантские долги.
5. ОБЪЯВЛЕН ВНУТРЕННИЙ ДЕФОЛТ!