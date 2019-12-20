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Все про:казино (95) Киев (18344) СБУ (14171)

 Группировка организовала подпольное казино в Киеве, их "крышевали" правоохранители, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Киеве Служба безопасности Украины разоблачила группировку, которая специализировалась на незаконном игорном бизнесе и букмекерской деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Нелегально открытое казино работало вопреки действующему законодательству, в частности Закона Украины "О государственных лотереях Украины" и Закона Украины "О запрете игорного бизнеса".

Установлено, что игорное заведение работало при пособничестве сотрудников правоохранительных органов.

Во время обысков по месту нахождения казино изъято игровое оборудование и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

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Группировка организовала подпольное казино в Киеве, их крышевали правоохранители, - СБУ 01
Группировка организовала подпольное казино в Киеве, их крышевали правоохранители, - СБУ 02
Группировка организовала подпольное казино в Киеве, их крышевали правоохранители, - СБУ 03
Группировка организовала подпольное казино в Киеве, их крышевали правоохранители, - СБУ 04
Группировка организовала подпольное казино в Киеве, их крышевали правоохранители, - СБУ 05
Группировка организовала подпольное казино в Киеве, их крышевали правоохранители, - СБУ 06

Источник: https://censor.net.ua/p3166512
 
 
 Топ комментарии
 
такая хрень существует во всех городах Украины. и везде крышуется мусорами....
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обов'язково повідомьте про це арсенборисичу, він відсьогодні заборонив роботу цієї гральної хрєні, яку покривають саме його підлеглі.
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такая хрень существует во всех городах Украины. и везде крышуется мусорами....
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Толєрантні СБУшники - не пошуть прямо, головний акціонер Аваков.
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Чому спить МВС? Чому не громить казино,яких кришують СБУшники?
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Проще всех разогнать. И привезти иностранцев ...
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пример тому г. Глухов ул. Терещенко 56 и 57 работают такие гадюшники а менты ходят туда за зарплатой....
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обов'язково повідомьте про це арсенборисичу, він відсьогодні заборонив роботу цієї гральної хрєні, яку покривають саме його підлеглі.
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це мені здалося, чи дійсно собаківців вже не перший раз ловлять на кришуванні казино?
але ж не відправляти у відставку міністра за такі дрібнички, правда ж?
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Альо! Сабаков сказав що до 16 години ще можна працювати!
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Король итальянского сыра и здесь нагадил. РЕФОРМА однако.Испытательный срок выдержан!
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Не може бути, напевно Аваков не знав про це а то закрив би давно.
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Установлено, что игорное заведение работало при пособничестве сотрудников правоохранительных органов.... Та ви шооооо? Прям тки сотрудніки і кришЄвалііііі?! Группировка организовала подпольное казино в Киеве, их "крышевали" правоохранители, - СБУ - Цензор.НЕТ 9643 Группировка организовала подпольное казино в Киеве, их "крышевали" правоохранители, - СБУ - Цензор.НЕТ 7728 Та це ж пАзор на всю країну... Группировка организовала подпольное казино в Киеве, их "крышевали" правоохранители, - СБУ - Цензор.НЕТ 1194
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Треба провести обшуки у міністра МВС попередньої злочинної мародерської влади.
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осталось еще пару сотен, а может тысяч по все Украине, нужно поднапрячся, хотя они и не скрыты вроде, по названию Космолох и Лохолотарея с илюминацией идентифицировать можно свободно
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На может быть, чтоб менты и крышевали. Никогда такого не было и вот опять Угруповання організувало підпільне казино в Києві, їх "кришували" правоохоронці, - СБУ - Цензор.НЕТ 1307
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Ах Аваков Аваков. Как же теперь твои слова понимать??
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аваков любит красное вино Угруповання організувало підпільне казино в Києві, їх "кришували" правоохоронці, - СБУ - Цензор.НЕТ 6937
28.10.16 16:20 Е-декларація Авакова: колекція вин, картини Пікассо, золота нафтова вишка та авторське право на "сценарій про бльовочкіна і столярову" Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав електронну декларацію,Як передає Цензор.НЕТ, вона опублікована на сайті НАЗК

Крім того, Аваков вніс до декларації колекцію творів мистецтва відомих художників, зокрема, в документі зазначена гравюра Пікассо, антикварні ікони, бісерні вишивки і начерки. Серед предметів мистецтва також названі колекція бронзових, чавунних, срібних і кам'яних статуеток 19-20 століть і предмети антикваріату. У міністра також є досить велика колекція вин з немаленькою витримкою.

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Також Аваков задекларував набори італійських меблів для житла і кабінету, колекцію холодної зброї, шахи з інкрустацією.

У дружини Арсена Авакова, Інни, згідно з декларацією є 4 шуби: 2 норкових, із соболя і каракулева. Також задекларовано на її ім'я золоті персні з діамантами та інші коштовності.
Глава МВС і його дружина володіють колекцією брендових сумок Hermes, Chanel і Louis Vuitton. А сам Арсен Аваков - ювелірним виробом із золота і срібла у вигляді бурової нафтової вишки.
Аваков володіє акціями футбольного клубу "Металіст" (12 штук загальною вартістю 3 гривні) і казначейськими зобов'язаннями (військові серії В) в кількості 20 штук і номінальною вартістю 20 тис. гривень, а дружина - приватного акціонерного товариства "АКБ Базис" (в стадії ліквідації) вартістю 1,3 млн гривень.

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Міністр володіє 100% прав італійської фірми Avitalis s.r.l. (8,8 млн гривень) і 99,99% ТОВ "Трастова компанія Авакова" (205 тис. гривень).

Інна Авакова є кінцевим бенефіціарієм приватного акціонерного товариства "Інвестор", дочірніх підприємств "Інвестор Еліт Буд", "Дослідницький центр медіатехнологій" і "Інвестор охорона сервіс", "Інвестор Еліт Сервіс", приватних підприємств "Органіка 2007" і "Карст-8" , а також ТОВ "Вітер", "Бедж", "Енергетичні машини", "Інвестор-фонд", "Телекомпанія АТН" і "Видавничий дім
"Інвестор". Джерело: https://censor.net.ua/ua/n412676
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