 Группировка организовала подпольное казино в Киеве, их "крышевали" правоохранители, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Нелегально открытое казино работало вопреки действующему законодательству, в частности Закона Украины "О государственных лотереях Украины" и Закона Украины "О запрете игорного бизнеса".
Установлено, что игорное заведение работало при пособничестве сотрудников правоохранительных органов.
Во время обысков по месту нахождения казино изъято игровое оборудование и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.
але ж не відправляти у відставку міністра за такі дрібнички, правда ж?
28.10.16 16:20 Е-декларація Авакова: колекція вин, картини Пікассо, золота нафтова вишка та авторське право на "сценарій про бльовочкіна і столярову" Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав електронну декларацію,Як передає Цензор.НЕТ, вона опублікована на сайті НАЗК
Крім того, Аваков вніс до декларації колекцію творів мистецтва відомих художників, зокрема, в документі зазначена гравюра Пікассо, антикварні ікони, бісерні вишивки і начерки. Серед предметів мистецтва також названі колекція бронзових, чавунних, срібних і кам'яних статуеток 19-20 століть і предмети антикваріату. У міністра також є досить велика колекція вин з немаленькою витримкою.
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Також Аваков задекларував набори італійських меблів для житла і кабінету, колекцію холодної зброї, шахи з інкрустацією.
У дружини Арсена Авакова, Інни, згідно з декларацією є 4 шуби: 2 норкових, із соболя і каракулева. Також задекларовано на її ім'я золоті персні з діамантами та інші коштовності.
Глава МВС і його дружина володіють колекцією брендових сумок Hermes, Chanel і Louis Vuitton. А сам Арсен Аваков - ювелірним виробом із золота і срібла у вигляді бурової нафтової вишки.
Аваков володіє акціями футбольного клубу "Металіст" (12 штук загальною вартістю 3 гривні) і казначейськими зобов'язаннями (військові серії В) в кількості 20 штук і номінальною вартістю 20 тис. гривень, а дружина - приватного акціонерного товариства "АКБ Базис" (в стадії ліквідації) вартістю 1,3 млн гривень.
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Міністр володіє 100% прав італійської фірми Avitalis s.r.l. (8,8 млн гривень) і 99,99% ТОВ "Трастова компанія Авакова" (205 тис. гривень).
Інна Авакова є кінцевим бенефіціарієм приватного акціонерного товариства "Інвестор", дочірніх підприємств "Інвестор Еліт Буд", "Дослідницький центр медіатехнологій" і "Інвестор охорона сервіс", "Інвестор Еліт Сервіс", приватних підприємств "Органіка 2007" і "Карст-8" , а також ТОВ "Вітер", "Бедж", "Енергетичні машини", "Інвестор-фонд", "Телекомпанія АТН" і "Видавничий дім
"Інвестор". Джерело: https://censor.net.ua/ua/n412676