 Неявившиеся на рассмотрение апелляции на арест Кузьменко прокуроры едут в суд, - Корчинская. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как рассказала журналистам экс-нардеп Оксана Корчинская, суд не подавал в СИЗО заявку о доставке подозреваемой в зал суда, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Если бы не работа адвоката - ее бы здесь не было", - подчеркнула Корчинская.

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Также она отметила, что с СИЗО связывалась нардеп Яна Зинкевич.

"Прокуроры едут в суд", - добавила Корчинская позже.

"Народный депутат Михаил Бондар только что был у Рябошапки, ему выделили прокурора и они едут сюда", - объяснила ситуацию Корчинская.

В то же время, в суд прибыли полицейские специального назначения, и присутствующие опасаются штурма. Представитель полиции отвечает, что никаких неправомерных действий со стороны правоохранителей нет, и просит "не накручивать людей".

Отметим, что в зале суда и в коридоре собралось более сотни людей.

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Напомним, сегодня, 20 декабря, апелляционный суд должен был рассмотреть апелляцию защиты детского хирурга Юлии Кузьменко на избранную ей меру пресечения. Однако на заседание не явились прокуроры, и суд принял решение перенести рассмотрение на 24 декабря. Активисты, коллеги и родные Кузьменко заблокировали зал суда и отказались его покидать, пока не состоится заседание.





















Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ