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 Неявившиеся на рассмотрение апелляции на арест Кузьменко прокуроры едут в суд, - Корчинская. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Апелляционный суд Киева не планировал рассматривать дело Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как рассказала журналистам экс-нардеп Оксана Корчинская, суд не подавал в СИЗО заявку о доставке подозреваемой в зал суда, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

"Если бы не работа адвоката - ее бы здесь не было", - подчеркнула Корчинская.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Кузьменко на 24 декабря: адвокат, подозреваемая и слушатели отказываются покидать зал заседания. ФОТОрепортаж

Также она отметила, что с СИЗО связывалась нардеп Яна Зинкевич.

"Прокуроры едут в суд", - добавила Корчинская позже.

"Народный депутат Михаил Бондар только что был у Рябошапки, ему выделили прокурора и они едут сюда", - объяснила ситуацию Корчинская.

В то же время, в суд прибыли полицейские специального назначения, и присутствующие опасаются штурма. Представитель полиции отвечает, что никаких неправомерных действий со стороны правоохранителей нет, и просит "не накручивать людей".

Отметим, что в зале суда и в коридоре собралось более сотни людей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обнародованный МВД разговор о "Градах" в Киеве был о неготовности столицы к войне, - участник разговора с Кузьменко, доброволец Ульянов

Напомним, сегодня, 20 декабря, апелляционный суд должен был рассмотреть апелляцию защиты детского хирурга Юлии Кузьменко на избранную ей меру пресечения. Однако на заседание не явились прокуроры, и суд принял решение перенести рассмотрение на 24 декабря. Активисты, коллеги и родные Кузьменко заблокировали зал суда и отказались его покидать, пока не состоится заседание.

Неявившиеся на рассмотрение апелляции на арест Кузьменко прокуроры едут в суд, - Корчинская 01
Неявившиеся на рассмотрение апелляции на арест Кузьменко прокуроры едут в суд, - Корчинская 02
Неявившиеся на рассмотрение апелляции на арест Кузьменко прокуроры едут в суд, - Корчинская 03
Неявившиеся на рассмотрение апелляции на арест Кузьменко прокуроры едут в суд, - Корчинская 04
Неявившиеся на рассмотрение апелляции на арест Кузьменко прокуроры едут в суд, - Корчинская 05
Неявившиеся на рассмотрение апелляции на арест Кузьменко прокуроры едут в суд, - Корчинская 06
Неявившиеся на рассмотрение апелляции на арест Кузьменко прокуроры едут в суд, - Корчинская 07
Неявившиеся на рассмотрение апелляции на арест Кузьменко прокуроры едут в суд, - Корчинская 08
Неявившиеся на рассмотрение апелляции на арест Кузьменко прокуроры едут в суд, - Корчинская 09
Неявившиеся на рассмотрение апелляции на арест Кузьменко прокуроры едут в суд, - Корчинская 10

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3166505
 
 
 Топ комментарии
 
Добро должно быть с кулаками.
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Українці -УНІкальний народ!
25%-УНІ,
все інше-73% Неявившиеся на рассмотрение апелляции на арест Кузьменко прокуроры едут в суд, - Корчинская - Цензор.НЕТ 2309
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Виманили таки, і як вдалося?
- Животворний пендель і не на таке здатен....
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Українці -УНІкальний народ!
25%-УНІ,
все інше-73% Неявившиеся на рассмотрение апелляции на арест Кузьменко прокуроры едут в суд, - Корчинская - Цензор.НЕТ 2309
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А ты всё о том же))))
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О чьом це він, цікаво? Що це вам на думку спало? 😁
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и только когда люди (25%) подняли ВСЕХ - моника зе!лох и его ручной прокурор "вспомнили" что нужно отправить прокуроров в суд...
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И с шабелькой на поясе -т.е. право на оружие суки для тех кто не судим, не наркоман, содержит семью и имеет жилье! Тем, кто вас, говногосударство, содержит (не путать государство с Родиной, государство паразитирует на Неньке). ЗАДРАЛИ!
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Ну да, Президент страны в каждой семье которой есть винтовка, ведет себя совсем по-другому, чем Президент страны в каждой семье которой есть телевизор.
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Виманили таки, і як вдалося?
- Животворний пендель і не на таке здатен....
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А чего ж прокуроры не пришли? Аттестацию приливали?
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бо засідання на сьогодні не було призначене
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читаем ВНИМАТЕЛЬНО: сегодня, 20 декабря, апелляционный суд должен был рассмотреть апелляцию защиты детского хирурга Юлии Кузьменко на избранную ей меру пресечения. Однако на заседание не явились прокуроры
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а если еще точнее:
назначено заседание апелляционного суда на 20 декабря, но "суд не подавал в СИЗО заявку о доставке подозреваемой в зал суда"...
Адвокаты подают заявку и Юлию Кузьменко привозят в суд.
Но прокуроры ЗНАЮТ (договор с судьей) что суд НЕ подал заявку в СИЗО и поэтому - НЕ являются на заседание: было четкое указание от моники зе!лоха и его "100% ручного прокурора" - тянуть время и спускать всё "на потОм"...
И только благодаря шуму в интернете и СМИ - прокуроры были ВЫНУЖДЕНЫ исполнять свои обязанности.
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Да, это явный договорняк судей с прокуратурой, что говорит о том, что ее скорей всего оставят под стражей или перенесут заседание в связи с .... (пучит прокурора, у судьи насморк и т.д.)
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Ця придворна волонтерка Коломойського Пороха та Євросолідарність гавном поливала, обсирала "парахаботав", а виявилося що саме "парахаботи" її рятують!
Чудни дєла твоі, Господі!
А Коломойський її кинув!
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Гавном поливала, бо було за що, тбозка. І ти це знаєш не гірше інших.
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Чому чудні. "парахаботи" не рятують, іх спеціалізація в тирнетах воювати.
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"с СИЗО связывалась нардеп Яна Зинкевич.
"Прокуроры едут в суд", - добавила Корчинская позже.
"Народный депутат Михаил Бондар только что был у Рябошапки, ему выделили прокурора и они едут сюда", - объяснила ситуацию Корчинская."
Обоє порохоботи, обє депутати від Евросолідарності.
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нардепи ЄС - це порохоботи?
Круто, і як вони основною роботою (війна в тирнетах) встигають?
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Я тобі навіть більше скажу. Майже всі, хто зараз її рятує, поливали гівном Пороха ще десь у 16-18 роках а то й раніше... Тоді і я таке робив бо було за шо...
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Не було, то ви просто повелися на єврейські брехні.
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Було, було. Навіть зараз є.
А на єврейські брехні повелися ті, хто від пороха до зебеніі перебіг.
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А где были Слуги народа, пока Кузьменко волонтерила в АТО?
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стидно і сказати де... певно втомлювались від війни на бойових диванах.
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Прочитал коменты, мне уже и методичку ольгинскую читать не нужно.
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