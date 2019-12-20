 В студенческом общежитии в Одессе произошел пожар. Предварительная причина - мобильный телефон, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 декабря в 4:52 в службу спасения "101" поступило сообщение, что в студенческом общежитии на ул. Довженко 9а произошло задымление на четвертом этаже девятиэтажного здания. К месту вызова были немедленно направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова.

По прибытию первых подразделений спасатели обнаружили возгорание в одной из жилых комнат, которое было ликвидировано жильцами общежития водой из ведер на площади 1 кв. м. Работники ГСЧС провели проверку внутреннего противопожарного водоснабжения здания и путей эвакуации. Во время пожара жительница комнаты отсутствовала. Погибших и пострадавших нет", - сказано в сообщении.

Вероятной причиной пожара считается аварийный режим работы мобильного телефона, который был оставлен длительное время без присмотра.

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Фото: пресс-служба ГСЧС

Напоминаем, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. В 14:18 того же дня он был локализован.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. 5 и 6 декабря были объявлены траурными днями в Одессе.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины и местным органам власти проверить состояние пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей по всей Украине.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.