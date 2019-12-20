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Все про:поджог (685) активист (546)

 Соосновательнице "Батьки SOS" Парфеновой ночью сожгли автомобиль. ФОТОрепортаж

Соосновательнице общественного объединения "Родители SOS" ночью облили автомобиль бензином и сожгли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Парфенова сообщила на своей странице в сети Facebook.

"Я не знаю что случилось, но оперативно следственная говорит похоже на поджог ... еще вчера у меня была машина...", - говорится в сообщении.

Глава правления организации "Zmina. Центр прав человека"​ Татьяна Печончик сообщила, что эта организация (Батьки SOS. - Ред.) ранее инициировала запрет деятельности родительских комитетов, оборот наличности в школах и садах, увольнение недобросовестных директоров.

Печончик обратила внимание, что в течение года произошля серия поджогов имущества общественных активистов и журналистов.

"Этот ужас будет продолжаться, пока полиция и прокуратура не начнут нормально расследовать преступления против активистов и журналистов и привлекать виновных к ответственности", - подчеркнула она.

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Соосновательнице Батьки SOS Парфеновой ночью сожгли автомобиль 01
Соосновательнице Батьки SOS Парфеновой ночью сожгли автомобиль 02
Соосновательнице Батьки SOS Парфеновой ночью сожгли автомобиль 03
Соосновательнице Батьки SOS Парфеновой ночью сожгли автомобиль 04
Соосновательнице Батьки SOS Парфеновой ночью сожгли автомобиль 05
Соосновательнице Батьки SOS Парфеновой ночью сожгли автомобиль 06

Источник: https://censor.net.ua/p3166483
 
 
 Топ комментарии
 
ну власти дали отмашку - активных граждан садить можно и нужно, если вы захотите их убить или залить кислотой, то вам тоже ничего не будет..., есть еще группы на подтанцовке, как правило, "уставшие от войны" или на окладе, которые хором подвывают "надо проверить, шо то за активисты", в их мировоззрение, размером с замочную скважину не вписывается альтруизм, даже насильно...., поэтому в текущем зоопарке активных людей будут убивать, резать, жечь им машины и пр и пр, а остальные с унылыми лицами будут смотреть "а пусть не высовываются..."
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Если государство не в состоянии защитить своих граждан,значит граждане вынуждены сами себя защищать.
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все потому что в Киеве быть директором например школы очень прибыльное дело. а тут такое предлагают. есть директора которых увольняли три раза а они восстанавливаются по суду - оцените уровень...
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А де мусара?Людей б"ють,та невинних до тюрми саджають.
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Сколько преступлений происходит без свидетелей, а ведь населения на порядки больше, чем "мусоров"?
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Если государство не в состоянии защитить своих граждан,значит граждане вынуждены сами себя защищать.
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поєтому и возникли батьки сос. родители решили защищать себя сами. вот постсовково-бандитское бьідло показало себя. бабло у них забирают вот и ответочка.
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"Этот ужас будет продолжаться, пока полиция и прокуратура не начнут нормально расследовать преступления против активистов и журналистов и привлекать виновных к ответственности", - подчеркнула она.

Кого она называет активистами ? Хтось может мне объяснить , хто такие активисты ? Те хто флажком махают за 100 грн ?
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Зеб, наверно те, кто сообщает о том, что махают за 100 Гривен. :D
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Та все вірно ти пишеш, активісти активні , давайте не будемо лукавить, також із-за вигоди (в кінцевому результаті своєї користі і це не лише гроші).
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Парфенова активист. активист не только тот, кто флажком машет, а и тот, кто организовьівает противостояние системе любьіми способами. ти з лісу вискочив чи з полонини зпустився?
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Боротьба за ради боротьби, щось типу " Баба Яга проти"
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Паліть у відповідь машини ворогів!
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Скажіть мені що за машина і я вам скажу , що це за активіст!? Наші люди просто так машини не палять!
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ну власти дали отмашку - активных граждан садить можно и нужно, если вы захотите их убить или залить кислотой, то вам тоже ничего не будет..., есть еще группы на подтанцовке, как правило, "уставшие от войны" или на окладе, которые хором подвывают "надо проверить, шо то за активисты", в их мировоззрение, размером с замочную скважину не вписывается альтруизм, даже насильно...., поэтому в текущем зоопарке активных людей будут убивать, резать, жечь им машины и пр и пр, а остальные с унылыми лицами будут смотреть "а пусть не высовываются..."
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все потому что в Киеве быть директором например школы очень прибыльное дело. а тут такое предлагают. есть директора которых увольняли три раза а они восстанавливаются по суду - оцените уровень...
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Та оно везде прибыльное дело, не только в Киеве, директор школы с протянутой рукой не ходит и никогда не ходил. И что дальше?
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КРУ продажне не працює. Директори з бюжету ремонтів шкіл половину крадуть не кажучи, про "добровільні" внески батьків, та гроші які виділяються на утримання шкірл і прекрасно себе почувають. А тут якась Парфьонова посміла трохи їм життя підпортити.
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Сделал тот, кому выгодно ("Is fecit cui prodest" (лат.)).
Выражение, применяющееся со времен древнего Рима "Is fecit cui prodest" (лат.), которое используется при расследовании преступлений. В первую очередь, нужно определить, кому выгодно - это может дать нити к расследованию преступления.
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Тепепр треба спалити машини всім директорам шкіл, про яких писала Парфьонова
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