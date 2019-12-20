EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  2966  13
Материалы по теме:
Все про:Кропивницкий (Кировоград) (396) Кировоградщина (319) наркотики (1643) правоохранительные органы (715) СИЗО (1125)

 Полицейские с привлечением спецподразделения КОРД задержали на Кировоградщине преступную наркогруппу "смотрящего за СИЗО" по кличке Арсен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники управления стратегических расследований в Кировоградской области Нацполиции, следователи Главного управления Нацполиции области с привлечением спецподразделения КОРД под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области задержали организатора и одного из участников наркогруппировки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Проведя комплекс оперативных мероприятий, правоохранители задокументировали противоправную деятельность участников группы, установили места изготовления наркотиков и проследили сеть и каналы их сбыта.

"В арендованном помещении на территории г. Кропивницкий подозреваемые организовали работу лаборатории по изготовлению метамфетамина. Ее сбытом занимались абсолютно все члены преступной группы. За вырученные от продажи психотропа средства приобретались составляющие для изготовления психотропных веществ, оборудование и автомобили", - сказано в сообщении.

Полицейские с привлечением спецподразделения КОРД задержали на Кировоградщине преступную наркогруппу смотрящего за СИЗО по кличке Арсен 01

Оперативники и следователи установили, что основной компонент для изготовления психотропного вещества псевдоэфедрин участники группы закупали в Польше. Медицинский препарат с его содержанием незаконно завозили в Украину и в дальнейшем доставляли в Кропивницкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за бунта в СИЗО Кропивницкого введен особый режим

"Для прикрытия "бизнеса" со стороны других криминальных группировок города организатор группы ежемесячно отдавал процент в так называемый криминальный "общак". В дальнейшем эти средства попадали к "смотрящему за СИЗО" по кличке Арсен", - сообщили в полиции.

Полицейские с привлечением спецподразделения КОРД задержали на Кировоградщине преступную наркогруппу смотрящего за СИЗО по кличке Арсен 02

17 декабря оперативники управления стратегических расследований в Кировоградской области Нацполиции, следователи Главного управления Нацполиции области с привлечением спецподразделения КОРД под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области задержали организатора и одного из участников группы. Оба задержанных являются местными жителями.

Полицейские с привлечением спецподразделения КОРД задержали на Кировоградщине преступную наркогруппу смотрящего за СИЗО по кличке Арсен 03

По результатам проведенных обысков обнаружено и изъято около 300 граммов псевдоэфедрина, 7 литров раствора псевдоэфедрина, около 400 граммов медицинских препаратов (таблеток), содержащих псевдоэфедрин, около 60 граммов метамфетамина, 30 литров спирта и около 100 граммов марихуаны, а также оружие и патроны различного калибра.

Полицейские с привлечением спецподразделения КОРД задержали на Кировоградщине преступную наркогруппу смотрящего за СИЗО по кличке Арсен 04

Двух членов преступной группы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и объявили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/p3166462
 
 
 Топ комментарии
 
"Продам готовый бизнес. Звонить 102. Арсен".. Поліцейські із залученням спецпідрозділу КОРД затримали на Кіровоградщині злочинну наркогрупу "наглядача за СІЗО" на прізвисько Арсен - Цензор.НЕТ 3063
 показать весь комментарий
 
Попит народжує пропозицію. (Спрос рождает предложение). У нас соціалізм, прожити можна не працюючи, а от своєї дурості людям замало - треба купляти хімічну дурість.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так а самого Арсена повязали или как?
Он жыж вроде при классной должности? - вон волонтеров и добровольцев арестовывает, бо походка не такая и ульранационалистические идеи опять же...
 показать весь комментарий
 
 
Попит народжує пропозицію. (Спрос рождает предложение). У нас соціалізм, прожити можна не працюючи, а от своєї дурості людям замало - треба купляти хімічну дурість.
 показать весь комментарий
 
 
Еммм... Так "смотрящий" лише общак тримає. Йому платять абсолютно всі. Так можна написати: "домушники Арсена", чи "продуктовий магазин Арсена". А ще при завезенні прекурсорів давали гроші митникам, отже це "наркогрупа митників"?
 показать весь комментарий
 
"Проведя комплекс оперативных мероприятий, правоохранители задокументировали противоправную деятельность участников группы, установили места изготовления наркотиков и проследили сеть и каналы их сбыта.Источник: https://censor.net.ua/p3166462"
Однако, на все эти дела ушло немало времени и СОВЕРШЕННО СЛУЧАЙНО разгром группы совпал в бунтом в поднадзорном Арсену СИЗО. Полиция в очередной раз наглядно доказала, что контролирует блатную верхушку, противозаконно закрывая на ее преступления глаза, пока те не переходят черту лояльности к "органам", травить помаленьку народ наркотой допустимо, а вот огорчать ментов бунтом в тюрьме - недопустимо.
 показать весь комментарий
 
 
"Продам готовый бизнес. Звонить 102. Арсен".. Поліцейські із залученням спецпідрозділу КОРД затримали на Кіровоградщині злочинну наркогрупу "наглядача за СІЗО" на прізвисько Арсен - Цензор.НЕТ 3063
 показать весь комментарий
 
 
Неужели того самого Арсена взяли который уже 5 лет всю Украину кошмарит?
 показать весь комментарий
 
 
Вижу,судя по комментариям авакяна у нас любят просто все!
Этоже надо снискать такую народную любовь!
 показать весь комментарий
 
Дайте угадаю: члены группы, костяк группы это ветераны АТО, киборги, волонтёры.
 показать весь комментарий
 
б*же, видео больше 40-ка первых секунд, не смотрите. я предупредил....
мдааа.... хорошо шо щас не ночь, а то бы сортир был у меня прямо на кресле.

А то шо начали ВНЕЗАПНО всех задерживать = Аваков працює(Він працює!)
клоунада, прости Зевс, или кто там щас божок тут у нас то?
кстати, седня шел и обплевал забор цыркви со скульптурами и "ликами"(под стеклом типо там какие-то самки и "нимбы"))
Закономерно - чем больше православия, тем больше надо валить(сваливать то)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх