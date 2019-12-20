 Сегодня Нацбанк вводит в оборот монету номиналом 5 гривен. ФОТО

Об этом сообщили на сайте НБУ, передает Цензор.НЕТ.

Это предусмотрено вторым этапом введения монет вместо бумажных денег - первый начался 27 апреля 2018, когда в обороте появились монеты номиналом в одну и две гривны. Третий запланирован на середину 2020 года, когда введут монету номинальной стоимостью в десять гривен.

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"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и существующими банкнотами соответствующих номиналов до тех пор, пока банкноты не выйдут из оборота естественным путем. Банкноты не нужно специально обменивать на монеты, ними можно продолжать расчет - при любых обстоятельствах они останутся действительным платежным способом. Монеты естественно, в процессе замещения сношенных и поврежденных, заменят банкноты соответствующих номиналов", - уточнили в НБУ.

Сообщается, что решение замены купюр на монеты были принято из-за изменения покупательской способности гривны и изменений в поведении потребителей. Ожидается, что из-за срока службы монет замена может сэкономить государству около миллиарда гривен.