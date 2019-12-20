 Сегодня Нацбанк вводит в оборот монету номиналом 5 гривен. ФОТО

Об этом сообщили на сайте НБУ, передает Цензор.НЕТ.
Это предусмотрено вторым этапом введения монет вместо бумажных денег - первый начался 27 апреля 2018, когда в обороте появились монеты номиналом в одну и две гривны. Третий запланирован на середину 2020 года, когда введут монету номинальной стоимостью в десять гривен.
"Украинцы смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и существующими банкнотами соответствующих номиналов до тех пор, пока банкноты не выйдут из оборота естественным путем. Банкноты не нужно специально обменивать на монеты, ними можно продолжать расчет - при любых обстоятельствах они останутся действительным платежным способом. Монеты естественно, в процессе замещения сношенных и поврежденных, заменят банкноты соответствующих номиналов", - уточнили в НБУ.
Сообщается, что решение замены купюр на монеты были принято из-за изменения покупательской способности гривны и изменений в поведении потребителей. Ожидается, что из-за срока службы монет замена может сэкономить государству около миллиарда гривен.
осталось сёла передушить - и мы банкуем
ну,ничо,щас земельку ихнюю в распыл пустим - и привет,Украина
Если ты из "этих", то можно термин "юзабилити".
для этого президент подрабатывает у бандитов прокурором
и снабжает быдло новыми деньгами
...
которые будут выдавать в одни руки, или какъ ?
У мене є ця монета
Это говно сидело тихонько и служило ляхам, но когда отжали хутор с рабами, то завизжало и ВНЕЗАПНО стало дохера православным и начало "защищать веру", "освобождать крепаков" и сюсюкаться с татарами и кацапами. "герой" чо. недурно его коммунисты так облизывали - наложили памятников.
У вас вообще кричали "Байт Твиттер" и отвечали "Бит Файлъ". Я таки совершенно не согласен с уважаемым Герром в том шо они таки обвинил меня в том что я люблю Яхве. А вот Саваофа - люблю сколько угодно. Или это запрещено? Еще пошлите меня в гетто и назовите арабом
Це раз.
Два - я ж тобі написав, що цього "героя" героїзували комуністи - тобі не дивно? Зовсім ні? Ти єврей шолі?
Запам.ятай - те що любо комуністу - апріорі антигуманне. Типу Жукова наприклад. Я не буду сперечатись, просто знай що комуніст ніколи не хвалить щось добре, ОК?
Шалом, чи як там по-їхному "до побачення"?(хоча не треба, ти мене обізвав, так що бувай.те )
(их же на порядок больше чем иудеев))
"єврей"це релегійна ознака а не національна! А90%людей в юдейські казочки НЕ ВІРЯТЬ!
У тебе повинна бути ця монета, а до наших гривень не чіпляйся.