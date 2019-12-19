 "Елкопад" в России: в ряде городов РФ ветер повалил новогодние елки. ФОТО

Об этом пишут российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, новогодняя елка в центре города Иваново упала на землю от сильного ветра.
"Из-за порывистого ветра погнулся "ствол" новогодней елки, установленной на площади Ленина. Значительного ущерба стихия искусственному дереву не нанесла. Елка еще днем была обесточена", ‒ говорится в сообщении мэрии Иваново.
Как уточнили в мэрии, искусственное дерево будет разобрано, его отремонтируют и планируют вернуть на прежнее место до Нового года.
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Сильный ветер повалил также новогоднюю елку на площади у торгового центра в Рязани, сообщила представитель городской администрации.
"Около частного торгового центра "Барс" упала елка, был сильный ветер. Но ее уже подняли, ничего экстраординарного не произошло, все центральные городские елки целы", ‒ сказала она.
Об упавших из-за сильного ветра елках сообщили также в Вологде и в городе Юрьев-Польский во Владимирской области.
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- Очень просто: длину ленина помножить на ширину ленина.
кацапам елки повалил...
А нет-кацапчик рукожопский
хреново елки закрепил.
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А в москве два МНР шахтёра
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