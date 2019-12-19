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Все про:Новый год (626) Россия (74589) елка (123)

 "Елкопад" в России: в ряде городов РФ ветер повалил новогодние елки. ФОТО

В нескольких городах в центральной части России ветер повалил установленные на центральных площадях новогодние елки.

Об этом пишут российские СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, новогодняя елка в центре города Иваново упала на землю от сильного ветра.

"Из-за порывистого ветра погнулся "ствол" новогодней елки, установленной на площади Ленина. Значительного ущерба стихия искусственному дереву не нанесла. Елка еще днем была обесточена", ‒ говорится в сообщении мэрии Иваново.

Елкопад в России: в ряде городов РФ ветер повалил новогодние елки 01Елкопад в России: в ряде городов РФ ветер повалил новогодние елки 02

Как уточнили в мэрии, искусственное дерево будет разобрано, его отремонтируют и планируют вернуть на прежнее место до Нового года.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Главную елку Украины открыли на Софийской площади в Киеве. ФОТО

Сильный ветер повалил также новогоднюю елку на площади у торгового центра в Рязани, сообщила представитель городской администрации.

"Около частного торгового центра "Барс" упала елка, был сильный ветер. Но ее уже подняли, ничего экстраординарного не произошло, все центральные городские елки целы", ‒ сказала она.

Елкопад в России: в ряде городов РФ ветер повалил новогодние елки 03

Об упавших из-за сильного ветра елках сообщили также в Вологде и в городе Юрьев-Польский во Владимирской области.

Также на Цензор.НЕТ: Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская. ФОТОрепортаж

Елкопад в России: в ряде городов РФ ветер повалил новогодние елки 04

Источник: https://censor.net.ua/p3166432
 
   
 Топ комментарии
 
У нас з йолок починалось, а у кацапів вони вже лежать. Заказуйте вінки.
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«Йолочка, глядь, вам нравится?» (с)
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москалі останній новий рік святкують ?
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У нас з йолок починалось, а у кацапів вони вже лежать. Заказуйте вінки.
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Для полегшення виготовлення вінків ялинки і впали.
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Ну воно ж так, звісно, легше. Насмикав гілочок, лайном заліпив - і хоч в гості, хоч на похорон. Хоч пітуха ліпи, хоч крису.
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Та хай там хоч виздихають. З тим що без солі.
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Дуже дякую за неквартальний гумор. "Ялинкопад" у Росії: в низці міст РФ вітер повалив новорічні ялинки - Цензор.НЕТ 7095 Це файв.
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Это да, ветер в Москве последние два дня не утихает что то
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Не, спасибо. А то страшно машину под деревьями парковать
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добра людина завжди і розрадить, і заспокоїть...
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Може їх так здує нах? Чи не з нашим українським щастям?
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Не надо нас никуда сдувать... вернее надо, но не всех
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Тікай, москалику, впустивши лапті від хвашиздів-бандерівців. Бо ми хлопчиків в трусиках ... ну, ти в курсі.
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площадь ленина это того кто наложил мину на руцькуйю государственность?
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Сидят джигиты, кушают барашка, пьют вино. Тут встаёт один и говорит: "Хочу выпить за моего дядю Гоги. Когда убили его отца, он оставил в ауле его врагов двух вдов". Все согласились и выпили за славного джигита. Встаёт другой и говорит: "Хочу выпить за моего дедушку Михо, который сжёг аул убивших его среднего сына" Все с уважением вспомнили дедушку Михо и выпили. Тут встаёт старейший и говорит: "А я хочу выпить за Владимира Ленина". Все на него посмотрели с недоумением, а он говорит: "Он хоть и не джигит но, как отомстил за брата!"
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- Как мне найти площадь ленина?
- Очень просто: длину ленина помножить на ширину ленина.
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москалі останній новий рік святкують ?
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это точно к майдану..... не к добру это ватнички, не к добру......
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вінок звичайно не ялинка, але щось у них спільне є, а судячі з географії то, подія має бути всенародна.
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какой-то ветер русафобский...
кацапам елки повалил...
А нет-кацапчик рукожопский
хреново елки закрепил.

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там ***** сёдня поднял и начал гнать такую пургу по всей территории, шо даже деревья не выдержали.
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31 декабря 1994 года россия начала превращать город Грозный в развалины....25 лет прошло,зачистка оказалась плохой,пришлось нападать второй раз через 6 лет.
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у овоща так же было, пыне приготовиться
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У «пині»нема українців. Тільки русскіє крєпостниє...
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Звісно краще прибиває кацапів будь-які наші досягнення. Але я за усілякий кіпіш на болотах.
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шо кукарєкаєш? радуєшся що не підстрелили на Лубянкє ?

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Над Тулуном тучи ходят хмуро
ФСБшники в приёмной спят
А в москве два МНР шахтёра
Постреляли ФСБ-шный отряд
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Так вот почему йолку Ленка поставила в офисе. "Елкопад" в России: в ряде городов РФ ветер повалил новогодние елки - Цензор.НЕТ 86
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Был недавно в городе Антрацит Луганской области.На местном кладбище лежат сотни ИХТАМНЕТов из россии.Без имен фамилий.,просто солдат №2216 погиб в бою.сержант 3219 погиб в бою...дата одна...2014 год.При входе на кладбище забрали мобилу чтобы не сфоткал этих "братанов".Охраняют это дерьмо круглосуточно хорошо накачанные быки с камерами видеонаблюдения
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Спасибо Дух Ветра! Ждем падения останкинской 500-метровой елки .
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Если говорят "А", то надо говорить тогда и "Б"...

На побережье Латвии ветер достиг 26 м/сек и опрокинул главную рождественскую елку города Вентспилс.
"Елкопад" в России: в ряде городов РФ ветер повалил новогодние елки - Цензор.НЕТ 1210
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Там мабуть кацапів багато? Відсотків 40 від загальної чисельності населення.
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Вентспилс... Один из крупнейших портов Роиссьской империи и СССР.
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Лучше бы этот "ветер" повалил ***** и желательно с 30 метров головой абасфальт !!!
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Есть такое понятие, как знаки и приметы. Януковоша тоже убеждали, что упавший на него траурный венок - это 'ничего страшного'
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А падение в обморок караульных у Петра - это хороший знак или не очень? "Ялинкопад" у Росії: в низці міст РФ вітер повалив новорічні ялинки - Цензор.НЕТ 1828
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На овоща тоже венок упал, и его не стало, дай бог, чтобы рашке тоже так было.

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