 МВД ввело видеофиксацию практической части экзамена на права. ФОТО

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что такая возможность появится в каждом регионе страны уже со следующего вторника - 24 декабря.

"Учебные автомобиля будут оснащены камерами, которые будут фиксировать действия кандидата в водители на дороге и ситуацию в салоне. В общем будут функционировать 440 мобильных приборов", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Кабмин запустил тестирование приложения, которое позволит пользоваться электронными водительскими правами, - Федоров. ВИДЕО



