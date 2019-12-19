 МВД ввело видеофиксацию практической части экзамена на права. ФОТО

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что такая возможность появится в каждом регионе страны уже со следующего вторника - 24 декабря.
"Учебные автомобиля будут оснащены камерами, которые будут фиксировать действия кандидата в водители на дороге и ситуацию в салоне. В общем будут функционировать 440 мобильных приборов", - говорится в сообщении.
Цены подрастут
- Это видеофиксации экзаменов небыло.
И что это изменит? 😁
Всем етим не горжусь, но поверьте меня даже никто не спрашивал, такая вот автошкола была в центре Киева. П.С. А вообще адекватный человек если чувствует, что не уверен за рулем, сам в город не выедет и будет даже имея права брать дополнительные занятия по вождению, как и делал я в последствии на протяжении еще почти полугода (прорабатывал маршруты, работа - дом, учил светофоры и т.д.).