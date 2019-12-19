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Все про:МВД (8016) водительские права (98)

 МВД ввело видеофиксацию практической части экзамена на права. ФОТО

В Украине заработала видеофиксация практического экзамена на право управления автомобилем.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что такая возможность появится в каждом регионе страны уже со следующего вторника - 24 декабря.

"Учебные автомобиля будут оснащены камерами, которые будут фиксировать действия кандидата в водители на дороге и ситуацию в салоне. В общем будут функционировать 440 мобильных приборов", - говорится в сообщении.

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МВД ввело видеофиксацию практической части экзамена на права 01
МВД ввело видеофиксацию практической части экзамена на права 02

МВД ввело видеофиксацию практической части экзамена на права 03

Источник: https://censor.net.ua/p3166373
 
   
 Топ комментарии
 
и шо продавать права перестанут?
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А когда введут видеофиксацию рабочего дня народных депутатов, министров, ментов, прокуроров, налоговиков, таможенников и прочих нахлебников ???
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А когда введут видеофиксацию рабочего дня народных депутатов, министров, ментов, прокуроров, налоговиков, таможенников и прочих нахлебников ???
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И кого вы зафиксируете? Тех лохов которые сами идут здавать на права? Остальные как и раньше брали $300 и покупали права не проходя никаких екзаменов.
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так тепер їх же треба зафоткать! будуть постановки організовувати при здачі екзаменів. У нас такі режисери талановиті.
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- Откуда у нас столько идиотов на дорогах?
- Это видеофиксации экзаменов небыло.
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Что будет фиксироваться, морда экзаменуемого?
И что это изменит? 😁
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Поясню как я сдавал на права 5 лет назад. Если честно ето была просто формальность, я даже ничего не платил в плане взятки. Там копеечная благодарность была помоему 20 баксов с каждого члена группы в автошколе. Так вот, практического екзамена в Киевском МРЕО вообще не было, я даже в машину не садился, клянусь Вам, более того, до етого ездил с автошкольным инструктором и учился на машине на автоматической коробке передач, на механику ниразу в жизни не садился. Хотя права бессрочные и в них указана обычная категория B.
Всем етим не горжусь, но поверьте меня даже никто не спрашивал, такая вот автошкола была в центре Киева. П.С. А вообще адекватный человек если чувствует, что не уверен за рулем, сам в город не выедет и будет даже имея права брать дополнительные занятия по вождению, как и делал я в последствии на протяжении еще почти полугода (прорабатывал маршруты, работа - дом, учил светофоры и т.д.).
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