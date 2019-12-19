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 Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская. ФОТОрепортаж

В официальной резиденции президента Украины, Доме с химерами, открыли новогодний квест-лабиринт для детей из социально незащищенных семей. Планируют, что за новогодние праздники его посетит 1000 детей со всей Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Дети, лишенные родительской опеки, воспитанники детских домов и интернатов, дети погибших военнослужащих и дети с особыми потребностями. Дети, детство которых, к сожалению, не является беззаботным и безоблачным. Именно им мы хотели подарить маленькое чудо и создали для них этот благотворительный проект", - отметила первая леди Елена Зеленская.

Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 01Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 02

Режиссером проекта стала Елена Коляденко. По ее задумке, приглашенные дети не просто посмотрят спектакль. Им предстоит отправиться в путешествие по комнатам Дома с химерами, выполняя задания, разгадывая головоломки и раскрывая детективную тайну.

"Это уникальный проект и уникальное место. Ведь Дом с химерами уже сам по себе - нереальный. Жанр детектива тоже не случаен. На самом деле замысел очень светлый и яркий, а с первой леди легко работать, она вдохновляет и не ограничивает творческие идеи. Поэтому собрать команду единомышленников было легко", - рассказала Коляденко.

Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 03Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 04Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 05

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"Мы еще тестируем такой формат. Если он понравится детям, я хотела бы сделать это событие традиционным и доступным для большего количества детей", - добавила Зеленская.

Планируется, что в этом году гостями Дома с химерами станут 1000 детей в возрасте от 7 до 12 лет. "Пригласить их помогло Министерство социальной политики", - отметили в пресс-службе.

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Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 06
Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 07
Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 08
Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 09

Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 10
Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 11
Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 12
Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 13
Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 14Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 15
Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская 16

Источник: https://censor.net.ua/p3166352
 
   
 Топ комментарии
 
Для чиїх дітей ?
Туди можуть заходити всі ?
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я догадывался, что они там на Банковой амфетамины гонят.. Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 9257
Резиденцию президента превратили в новогодний квест-лабиринт для детей, украшать помогала Елена Зеленская - Цензор.НЕТ 4080
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До речі, донька та син Зеленського знають іврит, російську та англійську мови.
І не знають української. Питання, жити в якій країні готує своїх дітей презЕдент?
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не так страшна зеленая химера, як ее режиссуют
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Цікаво.

Відлік Християнського літочислення йде, з Різдва Христового.
Тобто, Новий Рік, це по суті роковини від Народження Христа.

То, як можна що б відмічати прихід Нового Ріку, ДО роковин Народження Христа?
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Точно !!! Зараз у нас Зє Мля !
Почалася ера Зє Млі !
1 Січня будемо святкувати 242 день Ери Зє Млі !
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Верую, ибо нелепо© основной постулат любой религии.
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От ти віриш що Творця нема.
А що ти знаєш?
Рішення рівняння Шрьодінгера, знаєш?
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Слушай, мне полжизни голову всякой ересью вроде доказательства формулы Курдеванидзе засирали, мне только Шредингера не хватает. Провались они все в Моргулдуин со своими хадходроидами, это пожелание от всей души.
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А, так ти журналіст.
Все, питань більше до тебе не маю.
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(с отвращением) Инженер! Так что лучше посочувствуй что ли.
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Дякую, лілювали всією командою. Робочий процес призупинився
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Йолка буде за стінами щоб ніяка тупа біомаса не зашкодила святу.
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Президент, судя щас по полномочиям, мог бы сделать тихонько - всем детям организовать поездку, со всем что нужно, чтоб его дети были с ними вместе, чтобы был павильон, чтобы дети почувствовали там чет, когда там новый год. Но не делать их этого: Ой, а мы 30 детей пригласили и щас будем их заставлять фоткаться, гы-гы-гы, ой, то есть, к сожалению их отцы погибли потому шо шахтер Вася с Гоповки убил комбайнера Петю с Винницы, потому шо мызамир и просто все поссорились из-за украинсьои мови, а давайте поржем с дворника Вани, он ********** метлой собирает шерстяную шубу возле д.вор.ца Януковоща, гы-гы.
мрази лицемерные
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Сейчас вся Украина участвует в квест лабиринте по походам кабинетов чиновников, спрашивая почему власть не перечислила деньги за субсидии и льготы на газ за последние 2 месяца.
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І на скільки в результаті збіднів держбюджет?
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Потом эти дети вырастут станут волонтёрами и их посадит реформированная Зе правоохранительная система... Сорри накипело. А так задумка хорошая.
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А дядя Вова Бубочка будет деткам на пианине писюанировать?
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Народ, не забывайте кто в этот раз будет поздравлять вас с новым годом.
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