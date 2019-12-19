EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Общество
  3505  25
Все про:армия (7612) вооружение (3283) 59 отдельная мотопехотная бригада (15) Савельев Иван (4)

 Капуста снова в бою: "Арморум Солюшнс" передал в 59 бригаду станок к пулемету ПКТ. ФОТО (обновлено)

9-й отдельный мотопехотный батальон 59 бригады получил от компании "Арморум Солюшнс" станок к пулемету ПКТ.

Об этом сообщил ветеран 59-й мотопехотной бригады, сержант Иван Савельев, передает Цензор.НЕТ.

"Бойцы 9 ОМПБ 59-й ОМБР благодарят коллектив "Арморум Солюшнс" и лично Святослава Крижевича за переданный им станок к пулемёту ПКТ... Капуста снова в бою", - написал он.

Капуста снова в бою: Арморум Солюшнс передал в 59 бригаду станок к пулемету ПКТ 01
Капуста снова в бою: Арморум Солюшнс передал в 59 бригаду станок к пулемету ПКТ 02

Следует отметить, что пулемет, о котором идет речь, назвали в честь погибшего 29 ноября бойца 10-й ГШБ Алексея Капустяна.

О подробностях его гибели писал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"29 ноября, Алексей копал окопы на опорнике, когда начался обстрел. Вражеский пулеметчик прицельно бил по нашим позициям. На огонь надо отвечать, ведь под его прикрытием противник может пойти в атаку и застать врасплох. И Капустян поднялся к нашему пулемету и открыл ответный огонь. Он не знал, что это ловушка - и российский снайпер занял удобную позицию. Раздался выстрел. Алексей Капустян получил смертельное ранение", - рассказал журналист.

Капуста снова в бою: Арморум Солюшнс передал в 59 бригаду станок к пулемету ПКТ 03

Подробнее о станках "Арморум Солюшнс" можно прочесть в статье: "Пулеметные станки Савельева на выставке "Оружие и Безопасность 2018"".

Читайте также: Путин о военной технике на Донбассе: Могут брать у симпатизирующих стран

Капуста снова в бою: Арморум Солюшнс передал в 59 бригаду станок к пулемету ПКТ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3166351
 
 
 Топ комментарии
 
Буде нашинковувати москальську капусту.
 показать весь комментарий
 
Молоток Иван Савельев.Вот таких уважаю,"меньше шуму,больше дела".
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Молоток Иван Савельев.Вот таких уважаю,"меньше шуму,больше дела".
 показать весь комментарий
 
 
Присоединяюсь.Просто Иван Савельев давно на слуху,еще со времен батлов с Доником.
 показать весь комментарий
 
 
Буде нашинковувати москальську капусту.
 показать весь комментарий
 
 
Не понятно - плакать или смеяться над этой "новостью"?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сварщик почти не выпил когда надпись делал Капуста снова в бою: "Арморум Солюшнс" передал в 59 бригаду станок к пулемёту ПКТ - Цензор.НЕТ 8497

Бей москалей! С Зевсом! или кто там щас?(листает манускрипты)
 показать весь комментарий
 
А и "Козла" в придачу еще. Не жрал, но видел ролик парашников: дали в Чехии бармену банку "Балтики"(вроде 7-ка), тот: гы-гы-гы(отглатывает).... ой бл. - сплевывает все в умывалку и грит - как вы ЭТО пьете там у себя то?
 показать весь комментарий
 
 
А им аж бегом, они даже гнать самогон толком не могут, бражку пьют, полупродукт, там же половина сивушные масла. Дикари словом.
 показать весь комментарий
 
 

БУдвайзер іі пілснер урквел найкраще в Чехії - рекомендую якщо будете там.
+ Обов"язково відвідайте в Плзні музей пива із дегустаціями
 показать весь комментарий
 
 
може хіба "самозварене", бо Буд в штатах.... мммм, ну не знаю, на любителя.
а за назвою якщо дивитись, то може північніше Буд потрібно шукати, в Баварії або в Брандербурзі?
 показать весь комментарий
 
Ні німецьке пиво це тупо реклама.
Чеське просто на рівень краще - вода є причиною
 показать весь комментарий
 
 
а якщо хочете найкраще - то це пивні ресторанчики Чехії де варять і продають,
я був в маленькому містечку і пробував - ніде тої смакоти не спробуєте більше
 показать весь комментарий
 
Стандарты НАТО не предусматривают окопной позиционной войны, длящейся годами.
 показать весь комментарий
 
по-сути, авианосцы и ракетные МЛРС тоже как бы не предназначены для засад то.....

Но это же не сталинские орды, которые надо миллионными составами личного .... складу, держать у "границы". но все же.
хотя, Рашку захватывать..... Рашка еще и 10трлн. должна заплатить чтобы НАТО размесило рашки "армию" и потом содержало эту худОбу
 показать весь комментарий
 
як знову волонтери?
мародер же ж саме всім забезпечило армію(точніше украло)
 показать весь комментарий
 
 
устати, а тот срач шо тут сержант говорил шо Доник - говно, а Доник там у себя говорил что сержант - говно, как решился?
Ибо тут писал сержант шо Доник угрохал кучу "Утесов". А это.... ну, присесть надо.
шо за страна то?
 показать весь комментарий
 
12.7, калибр, т.н. "Дашка", ДШК.
ну, так иногда все такие стволы называют.
типо - нас обстреляли с "Утеса". я понял - "Утес" это поновей, у нас их не было уже.(но есть Капуста снова в бою: "Арморум Солюшнс" передал в 59 бригаду станок к пулемёту ПКТ - Цензор.НЕТ 9354 )
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх