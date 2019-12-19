 Зеленский встретился с сиротами погибших украинских воинов и предложил им по спецсвязи задать министрам любые вопросы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Ранее эти мальчики говорили о том, что мечтали увидеть Президента Украины. Во время общения с детьми в Офисе Президента глава государства отметил, что самое главное - это иметь рядом близких и друзей.
"Самое главное, что вместе с вами люди, которые вас поддерживают, и важно не терять друзей в течение жизни... У нас большая страна, и у вас много друзей. Мы все готовы помогать. Помните, что вы не наедине", - сказал Зеленский.
Президент пригласил детей в свой кабинет, чтобы показать, где и как он работает. Особенно ребят заинтересовало кресло главы государства. Дети расспрашивали Зеленского о его опыте съемок в фильмах, а также о том, трудно ли управлять страной.
"Самое сложное - оставаться человеком, работая президентом. А еще самое сложное дело сейчас у вас, так как обучение и образование - это большой фундамент. Без качественного образования нельзя стать интеллигентным и интеллектуальным человеком. С другой стороны, неважно, какая работа, если ты готов к ней", - ответил глава государства.
Также ребята спросили, когда в Украине будут нормальные дороги и закончится коррупция. Президент предложил позвонить чиновникам, которые занимаются этими сферами, - премьер-министру Алексею Гончаруку и главе Службы безопасности Ивану Баканову.
Отвечая на вопросы детей, премьер-министр отметил: "Мы с Президентом делаем все для того, чтобы количество нормальных дорог увеличилось уже в следующем году. Но все постепенно. Часть дорог - 4 тыс. км - собираемся отремонтировать в следующем году, а за пять лет сделаем все".
Со своей стороны глава СБУ в телефонном разговоре с мальчиками отметил, что коррупция в стране закончится тогда, когда все будут показывать на собственном примере нетерпимость к взяткам и будут вести себя по совести и по закону.
Артем и Никита также позвонили руководителю Офиса Президента Андрею Богдану.
Все чиновники поздравили детей с праздником Николая.
Никита Баула и Артем Кирилюк - сироты. Отец Никиты, Сергей, был бойцом батальона "Айдар" и погиб в мае 2016 года. Сейчас мальчиком занимается бабушка. Отец Артема, Александр, был старшим солдатом 30-й механизированной бригады и погиб на фронте летом 2015 года. Мальчик находится под официальной опекой своего прадедушки Николая Симперовича, но сейчас Артем проживает с волонтером Оксаной Лазебник (Ксюша Киевская), поскольку в селе дедушки нет школы.
Во время встречи в Офисе Президента опекуны детей обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой решить жилищный вопрос детей. Из восьми детей, ставших полными сиротами в период войны и родители которых погибли в АТО, только этим двум ребятам не предоставили квартиры.
- Это особая наглость. Например, убийца родителей требует в суде снисхождения потому, что он сирота.
- Или банкир, обанкротивший свой банк, требует через суд у государства, спасшего этот банк, его возврата себе назад.
- Или четырежды заслуженный уклонист от армии рассказывает о патриотизме детям погибших патриотов.
это ольгинские зарабатывают в соцсетях - пуцька заказ на мочение Пороха не отменил, ибо чует, что бубачке скоро на Ростов.
Володимир Олександрович, де поділися гроші?
http://ua24ua.net/hronika-odnogo-prezidenta-17-12-2019/
Зеленскому верить - себя не уважать
В каком-то лживом совковом "фильме" была сцена отличная(игра актеров то) - приезжает "бобик" под дом, выходит дед, а с "бобика" майор(или кто там - неважно, совок), ну, типо сына убили повстанцы(это как есть), то есть враги подло завалили вашу кровинушку - и дед пускает слезу.... запомнилось. это гнилость совка, и на этом эта Зеля воспитана. я бы даже извинился если бы ВНЕЗАПНО оказа-лось шо Зеля не совок.
а так - да, показуха.
норм. президент бы не выпячивался, а разослал подарки и организовал во всех областях .... ну, ужин что-ли, для всех. детей то. в школах тоже рассказать, шоб этих детей не чмырили, а оно ведь так и бывает иногда.
А так - ну "да", слово "мужик" це звучить "кручє". Реально. Просто мужиків то вже й немає. Майже, ще залишився Невзоров і Антиколорадос і ще декілька тисяч)
Но я знаю на кого это рассчитано...
вот зайдите на его ФБ https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD_KoHgaAlzhDXSBi9dV6RKr37M87Ob5nGJySu2lbqvUhbo7CR848GV4ZfmS7XedDxHsFkRJP3mX26r&hc_ref=ARTSFnhUeeLHo_qQp4sWF8tDHXwsrkT82nT5aWLE22XVAOaTQ0-QYxdMmDh-YO9AdcY&fref=nf
и посмотрите сколько там сумасшедших...
Владимир Александрович!, наше красно-солнышко, родненький, благодетель наш...- вы трудитесь яко ангел божий....., - а они бьют вам в спину... Мы молимся за вас..и тд и тп..
Вот для подпитки энергии таких юродивых холопов и предназначено это его цирковое действо...
Лицемер и проходимец.... - пиарится на детях...
Пока бубачка поливал дерьмом страну, которою они защищали - отцы пацанов погибли.
Теперь он налил им по стаканчику чайку - и уверен, что ему все спишут.
А вот - хер ему все спишут, паскуде парх...ой.
Так что деткам повезло...
извиняюсь тогда(и ненавижу больше... кресло то, то есть тех кто написал шо это с сериала, тут на Цензоре написал кто-то, ковинька ему в бик... сорри)
он никогда не был добрягой - он всегда был циничным и злобным еврейчиком, рубящим бабло и ничего более.
он никогда не был клоуном - клоун вызывает положительные эмоции и смех - а у этого ... нет чувства юмора, он всегда держался на осмеянии своей страны и злобном сарказме.
весь секрет его успеха - в бешенной раскрутке.
в этот проект вбухано дико бабла - сначала какв антиукраинскую пропаганду, потом как в президента - российскую марионетку.
Ивановна25+ @povod08 5 часов назад
а что, службу протокола у нас уже разогнали?
Ага... И получить, БЕСПЛАТНО!!! по полкило "лапши на уши"...