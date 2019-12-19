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 Политика Украины, Общество
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Все про:дети (3789) Зеленский (4060) праздник (1532) сироты (79) Офис Президента (196)

 Зеленский встретился с сиротами погибших украинских воинов и предложил им по спецсвязи задать министрам любые вопросы. ФОТОрепортаж

В день Святого Николая Президент Украины Владимир Зеленский пригласил на чаепитие в свой кабинет двух детей - Артема Кирилюка и Никиту Баулу, родители которых погибли во время боевых действий на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Ранее эти мальчики говорили о том, что мечтали увидеть Президента Украины. Во время общения с детьми в Офисе Президента глава государства отметил, что самое главное - это иметь рядом близких и друзей.

"Самое главное, что вместе с вами люди, которые вас поддерживают, и важно не терять друзей в течение жизни... У нас большая страна, и у вас много друзей. Мы все готовы помогать. Помните, что вы не наедине", - сказал Зеленский.

Президент пригласил детей в свой кабинет, чтобы показать, где и как он работает. Особенно ребят заинтересовало кресло главы государства. Дети расспрашивали Зеленского о его опыте съемок в фильмах, а также о том, трудно ли управлять страной.

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"Самое сложное - оставаться человеком, работая президентом. А еще самое сложное дело сейчас у вас, так как обучение и образование - это большой фундамент. Без качественного образования нельзя стать интеллигентным и интеллектуальным человеком. С другой стороны, неважно, какая работа, если ты готов к ней", - ответил глава государства.

Также ребята спросили, когда в Украине будут нормальные дороги и закончится коррупция. Президент предложил позвонить чиновникам, которые занимаются этими сферами, - премьер-министру Алексею Гончаруку и главе Службы безопасности Ивану Баканову.

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Отвечая на вопросы детей, премьер-министр отметил: "Мы с Президентом делаем все для того, чтобы количество нормальных дорог увеличилось уже в следующем году. Но все постепенно. Часть дорог - 4 тыс. км - собираемся отремонтировать в следующем году, а за пять лет сделаем все".

Со своей стороны глава СБУ в телефонном разговоре с мальчиками отметил, что коррупция в стране закончится тогда, когда все будут показывать на собственном примере нетерпимость к взяткам и будут вести себя по совести и по закону.

Артем и Никита также позвонили руководителю Офиса Президента Андрею Богдану.

Все чиновники поздравили детей с праздником Николая.

Никита Баула и Артем Кирилюк - сироты. Отец Никиты, Сергей, был бойцом батальона "Айдар" и погиб в мае 2016 года. Сейчас мальчиком занимается бабушка. Отец Артема, Александр, был старшим солдатом 30-й механизированной бригады и погиб на фронте летом 2015 года. Мальчик находится под официальной опекой своего прадедушки Николая Симперовича, но сейчас Артем проживает с волонтером Оксаной Лазебник (Ксюша Киевская), поскольку в селе дедушки нет школы.

Во время встречи в Офисе Президента опекуны детей обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой решить жилищный вопрос детей. Из восьми детей, ставших полными сиротами в период войны и родители которых погибли в АТО, только этим двум ребятам не предоставили квартиры.

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Зеленский встретился с сиротами погибших украинских воинов и предложил им по спецсвязи задать министрам любые вопросы 01
Зеленский встретился с сиротами погибших украинских воинов и предложил им по спецсвязи задать министрам любые вопросы 02
Зеленский встретился с сиротами погибших украинских воинов и предложил им по спецсвязи задать министрам любые вопросы 03

Источник: https://censor.net.ua/p3166348
 
 
 Топ комментарии
 
это уже считается "пиар на крови" или еще нет?
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да ничего он, разумеется, не крал.
это ольгинские зарабатывают в соцсетях - пуцька заказ на мочение Пороха не отменил, ибо чует, что бубачке скоро на Ростов.
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это уже считается "пиар на крови" или еще нет?
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- Изя, как бы ты определил, что такое хуцпа?

- Это особая наглость. Например, убийца родителей требует в суде снисхождения потому, что он сирота.

- Или банкир, обанкротивший свой банк, требует через суд у государства, спасшего этот банк, его возврата себе назад.
- Или четырежды заслуженный уклонист от армии рассказывает о патриотизме детям погибших патриотов.
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Та сразу Трампу бы позвонить предложил, клоун.
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Сливает страну... ТакоГа не было при мародёре!!! Верните нам мародёра!!1
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так вот же их целый цветник! - и беня тут, и сам бубачка, и Богдан, и суркисы.
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Один кремлевский холуй Ермак чего стоит?!
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А потрох в это время тратит 20 миллионов,что бы вытащить из камеры вора-генеральчика.
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да ничего он, разумеется, не крал.
это ольгинские зарабатывают в соцсетях - пуцька заказ на мочение Пороха не отменил, ибо чует, что бубачке скоро на Ростов.
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Узбагойся, дегУ. Порох заробив ці гроші. тож має право витрачати на власний розсуд. Ніщебродам-зебілам не раджу роззявати рукавичку, вас ніхто не викупить, не полікує і не нагодує. Природа вміє виправляти своє помилки.
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Запускаємо флешмоб питання!

Володимир Олександрович, де поділися гроші?
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Хроника одного Президента /17.12.2019/
http://ua24ua.net/hronika-odnogo-prezidenta-17-12-2019/
Зеленскому верить - себя не уважать
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Показуха.
В каком-то лживом совковом "фильме" была сцена отличная(игра актеров то) - приезжает "бобик" под дом, выходит дед, а с "бобика" майор(или кто там - неважно, совок), ну, типо сына убили повстанцы(это как есть), то есть враги подло завалили вашу кровинушку - и дед пускает слезу.... запомнилось. это гнилость совка, и на этом эта Зеля воспитана. я бы даже извинился если бы ВНЕЗАПНО оказа-лось шо Зеля не совок.
а так - да, показуха.
норм. президент бы не выпячивался, а разослал подарки и организовал во всех областях .... ну, ужин что-ли, для всех. детей то. в школах тоже рассказать, шоб этих детей не чмырили, а оно ведь так и бывает иногда.
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Слово «чоловік», або расєйською «мужчина», до Зе примінити не можливо. Чому? Пояснюю. Коли мужик щось каже, він відповідає за своі слова....не виконане слово або обіцянка, то є порушенням честі мужика.... немає честі - немає мужика. В деяких випадках на рівні смерті.Отож, хто за нього голосував, зважайте на це, та згадайте, що він обіцяв.
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Ви, Батя, забув сказати шо у нас таких "політиків" - 100%.
А так - ну "да", слово "мужик" це звучить "кручє". Реально. Просто мужиків то вже й немає. Майже, ще залишився Невзоров і Антиколорадос і ще декілька тисяч)
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конечно показуха! Вот когда весь детский садик в линеечку на морозе выстроить и рассказывать о своих достижениях это не показуха!
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прямо дедушка Ленин ...
Но я знаю на кого это рассчитано...
вот зайдите на его ФБ https://www.facebook.com/zelenskiy95?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD_KoHgaAlzhDXSBi9dV6RKr37M87Ob5nGJySu2lbqvUhbo7CR848GV4ZfmS7XedDxHsFkRJP3mX26r&hc_ref=ARTSFnhUeeLHo_qQp4sWF8tDHXwsrkT82nT5aWLE22XVAOaTQ0-QYxdMmDh-YO9AdcY&fref=nf
и посмотрите сколько там сумасшедших... Зеленский встретился с сиротами погибших украинских воинов и предложил им по спецсвязи задать министрам любые вопросы - Цензор.НЕТ 1499
Владимир Александрович!, наше красно-солнышко, родненький, благодетель наш...- вы трудитесь яко ангел божий....., - а они бьют вам в спину... Мы молимся за вас..и тд и тп..
Вот для подпитки энергии таких юродивых холопов и предназначено это его цирковое действо...
Лицемер и проходимец.... - пиарится на детях...
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Пока бубачка 5 раз линял от повесток, отцы этих пацанов пошли на войну.
Пока бубачка поливал дерьмом страну, которою они защищали - отцы пацанов погибли.

Теперь он налил им по стаканчику чайку - и уверен, что ему все спишут.
А вот - хер ему все спишут, паскуде парх...ой.
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А, если б не погибли, Бубочка их мог бы посадить.

Так что деткам повезло...
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Кресло то же шо и на фото к новостям.... а писали шо то с сериала....
извиняюсь тогда(и ненавижу больше... кресло то, то есть тех кто написал шо это с сериала, тут на Цензоре написал кто-то, ковинька ему в бик... сорри)
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Це просто жах....цинизм вищого готунку..
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Этот ЗЕ дегенерат уже пиарится на крови, ****, помог бы детям, скотина жидовская.
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А потрох в это время тратит 20 миллионов,вытаскивая из камеры вора-генеральчика, что бы тот начал заметать следы.
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Настоящего боевого Генерала, посаженого зе-мразями по сфабрикованному делу.
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Ніщебродам не дають спокою чужі заробітки. Нещодавно по якомусь Г-канаду показували якусь шльондру (явно не порохоботку), яка розповідааала про свой ооотдьіх на Маальдівах. І жодна бабка з студійної масовки не обурювалася. Чомусь. 300 гривень на дорозі не лежать.
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А волонтёров, добровольцев, медиков, которых посадили по сфабрикованному обвинению, не хочет пригласить на чаепитие? У них между прочим тоже дети есть которые остались без родителей на новогодние праздники.
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Можливість поставити питання міністру відразу компенсує дитині всі страждання за загиблим батьком і надзвичайно втішить її...Смішний добряга - клоун перетворюється в страшного політика,без совісті і честі...Ось воно,випробування владою...і це лишень початок...
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Боюсь, Вы неправы.
он никогда не был добрягой - он всегда был циничным и злобным еврейчиком, рубящим бабло и ничего более.
он никогда не был клоуном - клоун вызывает положительные эмоции и смех - а у этого ... нет чувства юмора, он всегда держался на осмеянии своей страны и злобном сарказме.
весь секрет его успеха - в бешенной раскрутке.
в этот проект вбухано дико бабла - сначала какв антиукраинскую пропаганду, потом как в президента - российскую марионетку.
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А потрох в это время тратит 20 миллионов,вытаскивая из камеры вора-генеральчика, что бы тот начал заметать следы.
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Я, коли бачу заспамлений пост, вже знаю що це дегУ гавкає про 20 мільйонів. Дурнику, це 20 мільйонів ГРИВЕНЬ. Навіть ляму баксами не набереться.
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А потрох в это время тратит 20 миллионов,вытаскивая из камеры вора-генеральчика, что бы тот начал заметать следы.
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Зеленский встретился с сиротами погибших украинских воинов и предложил им по спецсвязи задать министрам любые вопросы.

Ага... И получить, БЕСПЛАТНО!!! по полкило "лапши на уши"...
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ЗАЧЕМ ЭТО ШОУ НАПОМИНАЕТ СОВОК ПОМОГИТЕ МАТЕРИАЛЬНО ВЫУЧИТЕ ПОДЕРЖИТЕ А ТАК ОЧЕРЕДНОЙ КАДР ПРО ДОБРОГО ЦАРЯ ОЧЕНЬ ГЛУПО ОСОБЕННО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕТЕЙ ОЧЕНЬ РАШО СМИ НАПОМИНАЕТ
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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