 Кулеба открыл сервисную зону на КПВВ "Каланчак": "Свободное пространство, где строится европейская демократия". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Кулебы в фейсбуке.

"Там, где была степь и ужасные негуманные вагончики, теперь удобное современное сервисное пространство с пунктом пропуска, автостанцией, местом для отдыха и центром предоставления административных услуг. В центре меня особенно поразило, что там также обслуживают людей с проблемами слуха", - сообщил Кулеба.

Читайте также: У Евросоюза нет оснований для ослабления санкций против РФ, - вице-премьер Кулеба

По его словам, все продумано так, чтобы было удобно и эффективно людям, которые пересекают административную границу, пограничникам, которые служат там, а также служебным собакам.

"Это - символическое место, по одну сторону от которого - свободное пространство, где строится европейская демократия, где государство заботится и защищает гражданина; а по другую сторону – "русский мир". В "Каланчаке" сейчас гораздо комфортнее, чем на КПВВ оккупантов, ведь Украина открыла это с уважением к человеку, его достоинству, для обеспечения комфорта. Такие вещи, как эта сервисная зона - наглядная демонстрация того, как наше государство меняется и становится европейским. Жители полуострова будут замечать позитивные изменения на материке - это упростит нам возвращении Крыма", - отметил вице-премьер-министр во время церемонии открытия.





Фото - Крым.Реалии