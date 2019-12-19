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 Политика Украины, Общество
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Все про:Крым (22196) Кулеба Дмитрий (229) КПВВ (80)

 Кулеба открыл сервисную зону на КПВВ "Каланчак": "Свободное пространство, где строится европейская демократия". ФОТО

На админгранице Крыма с Херсонской областью 19 декабря вице-премьер министр Украины Дмитрий Кулеба открыл сервисную зону на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Каланчак".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Кулебы в фейсбуке.

"Там, где была степь и ужасные негуманные вагончики, теперь удобное современное сервисное пространство с пунктом пропуска, автостанцией, местом для отдыха и центром предоставления административных услуг. В центре меня особенно поразило, что там также обслуживают людей с проблемами слуха", - сообщил Кулеба.

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По его словам, все продумано так, чтобы было удобно и эффективно людям, которые пересекают административную границу, пограничникам, которые служат там, а также служебным собакам.

"Это - символическое место, по одну сторону от которого - свободное пространство, где строится европейская демократия, где государство заботится и защищает гражданина; а по другую сторону – "русский мир". В "Каланчаке" сейчас гораздо комфортнее, чем на КПВВ оккупантов, ведь Украина открыла это с уважением к человеку, его достоинству, для обеспечения комфорта. Такие вещи, как эта сервисная зона - наглядная демонстрация того, как наше государство меняется и становится европейским. Жители полуострова будут замечать позитивные изменения на материке - это упростит нам возвращении Крыма", - отметил вице-премьер-министр во время церемонии открытия.

Кулеба открыл сервисную зону на КПВВ Каланчак: Свободное пространство, где строится европейская демократия 01
Кулеба открыл сервисную зону на КПВВ Каланчак: Свободное пространство, где строится европейская демократия 02

Фото - Крым.Реалии

Кулеба открыл сервисную зону на КПВВ Каланчак: Свободное пространство, где строится европейская демократия 03

Источник: https://censor.net.ua/p3166346
 
   
 Топ комментарии
 
Лучше демократично и по-европейски спилить электроопору.
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убеждён,что будь у нас Маннергейм,он открыл бы там другие архитектурные формы..
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Отлично! Теперь Письков, пошевелив усами, и усами которые на лице, высрет:

- Вот, они же само признали, вот, вот же.
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Отлично! Теперь Письков, пошевелив усами, и усами которые на лице, высрет:

- Вот, они же само признали, вот, вот же.
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Ну наконец-то всё пошло по накатанной. А автобусные остановки там построили? Туалеты?
Их же то же надо открывать, ленточки резать. А Зебил уже там со своей камарильей? Вальцман всё успевал открывать и резать, резать и резать. Кулеба открыл сервисную зону на КПВВ "Каланчак": "Свободное пространство, где строится европейская демократия" - Цензор.НЕТ 3822
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ТУПОЙ ПАФОС А СЛОВО ЕВРОПЕЙСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ КАК ЗАЙЦУ СЕДЛО ГДЕ ОТКРЫЛИ В МОРДОР НА УКРАДЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ ТУПЫЕ ЗЕЛЕНЫЕ УПРАВЛЕНЦЫ ДЕ......Ы БЛ......ТЬ ВЫРАЖЕНИЕ ЛОШАДИ ДЛЯ ВАС КАК КОМПЛЕМЕНТ
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вызови специалиста по компьютерам. пусть он тебе вырвет капслок из клавиатуры
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А ЧЕМ ТЕБЕ СТИЛИСТИКА НЕ НРАВИТСЯ ИЛИ ДРУГОЕ МУЧИТ
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Мой, хло', сараче! Варе сказали-єс за тоті зелені слудвани, най їх смага втєла.
Аді, якого нетрудного отік бо капсльокою піворити? Пуду дає!
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Лучше демократично и по-европейски спилить электроопору.
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убеждён,что будь у нас Маннергейм,он открыл бы там другие архитектурные формы..
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Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой!
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посмотрим,что отрастёт у вашей бабушки,когда крякнет дедушка
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полноценная оборудованная государственная граница. сделано на долго
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[крымоватник mode on] Ишь ты, вона чё биндеры енти у себя понастроили! ну погодите, фашисты недобитые! диды срали и мы насрём! а всё, шо настроили - в радиоактивный пепел и потом на металл сдадим и пробухаем! нам ото шо в гейропах - нахмуй не надо! нам давай нашу русскую помойку - оно какось душевнее, роднее! [крымоватник mode off]
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А игровые автоматы в этих павильонах предусмотрены?
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В Крым въезд в летнее время не более 72 часов. Петиция !
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Скорее вы построили ворота в рузькиймир а не демократию. Дебилы.
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Вообще то от врага строят укрепление и огневые точки а не приглашают с хлебом и солью.
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А еще нужно окупантам открыть воду в крым. Чтобы туристический сезон 2020 у них прошел на ура. Пускай им будет стыдно. Верно я говорю? Зато в Херсонской и Одесской областях даже дорог нету не то что домиков и туалетов. Там же демократия и Европа не нужна.
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Идиоты! Бетонные надолбы и ежи там должны быть! Всех впускать ни кого не пускать туда!
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с рашистом, должен быть аналог израильских пропускных пунктов с Палестиной...забор ж/б высотой 9 м с самонаводящими пулеметами для людей- двери 2х1 и для транспорта бронированные ворота,которые в ночное и до 8 ми закрыты...украинские погранцы должны отдыхать..
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Демократия, де еще Европейская... и на нейтральной полосе... Круто! Главное - масштабно...
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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