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Все про:Луганщина (4243) СБУ (14165) терроризм (18158) вербовка (143)

 Террористы "ЛДНР" пытались завербовать в "казачий полк" студента-сироту с Луганщины, - СБУ. ФОТО

Представитель одного из "казачьих полков" пытался завербовать студента из Северодонецка, уговаривал присоединиться к террористам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщила Служба безопасности Украины.

"Представитель одного из "казачьих полков" начал переписываться со студентом колледжа из Северодонецка. Узнав, что парень сирота и имеет финансовые трудности, рекрутер убедил его в "преимуществах" присоединение к сепаратистам", - говорится в сообщении.

Чтобы поступить на военную службу к террористам, юноша должен был нелегально прибыть в оккупированный Луганск для прохождения медицинской комиссии.

О намерениях студента стало известно СБУ. Сотрудники Службы посетили его и разъяснили возможные последствия такого необдуманного шага.

Парень осознал серьезность ситуации и предоставил оперативникам подробную информацию об известных ему боевиках и контактах с ними.

В соответствии с ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, участие в террористической организации или содействие ее деятельности наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с возможной конфискацией имущества.

В то же время лицо, которое добровольно сообщило правоохранителям о деятельности террористической организации, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях нет состава другого преступления.

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Террористы ЛДНР пытались завербовать в казачий полк студента-сироту с Луганщины, - СБУ 01
Террористы ЛДНР пытались завербовать в казачий полк студента-сироту с Луганщины, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3166337
 
 
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Kyiv Post стверджує, що члени адміністрації президента Петра Порошенка розміщували замовні матеріали в українських ЗМІ та координували блогерів у соцмережах.
Так, саме той Kyiv Post власником якого є Аднан Ківан (Kadorr group). Саме той Kadorr, де обригану-сулугуні подарували пентхауз на французькому бульварі в Одесі.
Раніше Ківана підозрювали в фінансуванні "лднр"
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Интересно, а как вы собираетесь в ОРДЛО пустить ж/д сообщение и кто вы думаете будет ездить на окупированную территорию на тех поездах? Да пол Украины будет подрабатывать в боевиках и ездить в Украину гулять и дебоширить.
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Между тем помрачневший инспектор пожарной охраны спустился задом по чердачной лестнице и, снова очутившись в кухне, увидел пятерых граждан, которые прямо руками выкапывали из бочки кислую капусту и обжирались ею. Ели они в молчании. Один только Паша Эмильевич по-гурмански крутил головой и, снимая с усов капустные водоросли, с трудом говорил:
- Такую капусту грешно есть помимо водки.
- Новая партия старушек? - спросил Остап.
- Это сироты, - ответил Альхен, выжимая плечом инспектора из кухни и исподволь грозя сиротам кулаком.
- Дети Поволжья? Альхен замялся.
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еще один(((
вы уже отдельной статьей процитируйте этих красножопых Ыльфа и Потрова то
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Да ладно. Эти казаки дали целый копрпус герое против коммунистов.
Ибо в мире нету бОльшей дряни чем Ленин и его быдло, пушечное мясо, которого оказалось удивительно много.... И даже дед мой был таким рабом(---- эээ, холоп, собрался и на выход - на винтовку и стреляй туда, а назад - ни-ни)
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Донские"казачки" Козицина еще та мразота...Возвращали трупи убитих бойцов порубанними на шматки, у кого находили паспорта, отрезанную голову отправляли родственникам, а пирамиду сваленних трупов украшали развешанним рядом на деревьях кишками...
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