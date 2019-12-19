 Пластуны передали Зеленскому Вифлеемский огонь. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Отмечается, что во время встречи украинские скауты исполнили для президента песни.
Напомним, пластуны ежегодно передают Вифлеемский огонь мира президенту Украины и украинским семьям. Огонь должен гореть на протяжении всех рождественских праздников.
17 декабря Верховная Рада приняла законопроект о поддержке пластового и скаутского движения с поправками Зеленского.
Но в целом, спасибо Зеленой Шмаркле за поддержку "Пластунского" движения(это я про вчерашний законопроект о "Пласте") (прим: без иронии!)
Скаутські організації є в 224 країнах і пластунін, скаутів - 40 млн.
Накой ему ваш огонь, ваша мова, віра, армія?
Так что ему таки на все вышеперечисленное насрать.
гдё твои "ботофёрмы" то?
какой же цирк устроили.
настоящие христоеды это = садись на мурашник дабы "усмирить плоть", не мойся всю жизнь, не вожделяй взглядом бабу, а иначе - "вырви глаз свой" - и прочие кошерные вещи....
как же смешно с этих лицемеров то. они даже верят шо Боб "зажигает т.н. "благодатный огонь"" то
захлопни варежку, если не читал.
я же про Тору не говорю то?
Истина дороже.
кто бы дал то им бюджет
бедовать не гоже....
(дэнги двай, давай дэнги)
Возьмі шьішку с полкі.
От скільки зараз л'ється зараз кассабської брехні щодо Руси - України. Не завжди поспівають заперечувати.
А скільки ж її по світу кассаби рознесли ! Як ось про такий випадок у Британському Музеї:
«Андрей Серебрянский 4 hrs ·
Андрей, здравствуйте! С удовольствием смотрю Ваш канал, Вы делаете большое и важное дело!
Пишу, возможно, не столько Вам, сколько через Вас каким-то Вашим знакомым, которые могут повлиять на следующую ситуацию.
Я была недавно в Лондоне в Британском музее и там увидела икону Георгия Победоносца с подписью, которая гласила, что, перевожу дословно "Россия перешла в христианство в 988 году и получила большое влияние Византии". Я сообщила служащим в музее, что это ошибка и это Русь с Киевом перешли в Христианство в 988 году, а России тогда не было. Они попросили изложить все в письменной форме, и я написала письмо в музей в соответствующий отдел. Но мне кажется, было бы лучше, если бы ученые или дипломаты также обратились с подобным замечанием в Британский музей. Потому что моего голоса может быть недостаточно, чтобы исправить надпись. А ее нужно исправить, потому что настолько грубо искаженная информация не должна находится на глазах у всех в одном из самых посещаемых музеев мира, да еще и среди европейских музеев.»
Пластуни - козаки-розвідники Запорізького та Кубанського військ.
Якъ піхо́ті, такъ и комінника́мъ, вільно було́ въ ми́рне вре́мня займа́тьця - кому́ риба́льствомъ, кому пластунство́мъ; а реме́сні козаки́ (2) зостава́лисъ въ Січі. Пластуни́ стріля́ли ди́кий звірь, яко́го тоді въ дніпро́вихъ пла́вняхъ було́ дово́лі. Пластуна́ми, ка́жуть, зва́лись за те, що непосидя́чі були́, все ве́штались по пла́вняхъ и якъ більше імъ прихо́дилось міси́ть грязь, ніжъ ходи́ть по сухо́му, сирічъ пла́стать, то й прозвались пластуна́ми.[3] [4]
(старший скаут небойсь их предупредил - не хи-хи-кать!)
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