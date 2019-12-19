 Пластуны передали Зеленскому Вифлеемский огонь. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что во время встречи украинские скауты исполнили для президента песни.













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Напомним, пластуны ежегодно передают Вифлеемский огонь мира президенту Украины и украинским семьям. Огонь должен гореть на протяжении всех рождественских праздников.

17 декабря Верховная Рада приняла законопроект о поддержке пластового и скаутского движения с поправками Зеленского.