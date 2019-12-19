EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Общество
  2119  50
Все про:Зеленский (4060) Пласт (33) Вифлеемский огонь (13)

 Пластуны передали Зеленскому Вифлеемский огонь. ФОТО

Представители украинской скаутской организации "Пласт" передали Вифлеемский огонь мира президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Канал 24".

Отмечается, что во время встречи украинские скауты исполнили для президента песни.

Пластуны передали Зеленскому Вифлеемский огонь 01
Пластуны передали Зеленскому Вифлеемский огонь 02

Читайте также: Ради принятия закона о Пласте мы смогли объединить ВР, - Княжицкий

Напомним, пластуны ежегодно передают Вифлеемский огонь мира президенту Украины и украинским семьям. Огонь должен гореть на протяжении всех рождественских праздников.

17 декабря Верховная Рада приняла законопроект о поддержке пластового и скаутского движения с поправками Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/p3166290
 
 
 Топ комментарии
 
хоспадя!.. до 2019года, Вазеленский и слова такого не знал "Пласт", "пластуны"..
Но в целом, спасибо Зеленой Шмаркле за поддержку "Пластунского" движения(это я про вчерашний законопроект о "Пласте") (прим: без иронии!)
 показать весь комментарий
 
Приятно посмотреть на нормальных детишек.Цивилизованная форма.Улыбки. Нет этого противного красного-кровавого цвета.
 показать весь комментарий
 
При передачі вогню про "Термос" "жарти" не прозвучали?...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Приятно посмотреть на нормальных детишек.Цивилизованная форма.Улыбки. Нет этого противного красного-кровавого цвета.
 показать весь комментарий
 
 
Я не розумію навіщо християни передали віфліємський вогонь іудею...для наруги?
 показать весь комментарий
 
 
А треба було передати мікву для ранкових омовінь кошерної (.) ?
 показать весь комментарий
 
хоспадя!.. до 2019года, Вазеленский и слова такого не знал "Пласт", "пластуны"..
Но в целом, спасибо Зеленой Шмаркле за поддержку "Пластунского" движения(это я про вчерашний законопроект о "Пласте") (прим: без иронии!)
 показать весь комментарий
 
 
В Фінляндії майже вся молодь проходить через Скаутську організацію (PARTIO=Пласт, Partiolaiset=Пластуни). Щороку з'їзди, міжнародні зустріч, змагання, табори, походи ітп. Своя форма, синьо-білі галстуки, безліч нашивок ітп. Мають державну і регіональну підтримку в Фінлядії.
Скаутські організації є в 224 країнах і пластунін, скаутів - 40 млн.
 показать весь комментарий
 
 
При передачі вогню про "Термос" "жарти" не прозвучали?...
 показать весь комментарий
 
 
Голобородько теперь этот фонарь на велосипед повесит
 показать весь комментарий
 
 
Вы б с этого обреза штаны сняли и глянули.

Накой ему ваш огонь, ваша мова, віра, армія?
 показать весь комментарий
 
 
Не его. Совковый ватный жид из депрессивного региона.

Так что ему таки на все вышеперечисленное насрать.
 показать весь комментарий
 
 
а многим она нужна?, если бы была нужно, не выехало бы пол страны
 показать весь комментарий
 
Лучше бы они ему в глаз засветили, то и года ещё не прошло а Зе уже зажрался и спаскудился.
 показать весь комментарий
 
От тогда не доставал писюндрой до клавиш. Наверное приходилось подпрыгивать. Вот и набил об мамину пианину.
 показать весь комментарий
 
 
...вот с этого надо было передавать... Пластуны передали Зеленскому Вифлеемский огонь - Цензор.НЕТ 4531

 показать весь комментарий
 
 
це коли надька савченко буде в пластунах, то і таке передадуть.
 показать весь комментарий
 
Шо за вундервафля? Пневмат із наддувом магазинів з набоями кишковими газами?
 показать весь комментарий
 
... зе и Вифлиемский огонь. А что скажет благословляющий голодомор онухрий?☝️🤔🤔
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
На Украинской Правде прочёл про Пецины ботофермы в том числе и на Цензоре.
 показать весь комментарий
 
ещё Гройсман чет такоё говорил, послё чёго ёго Антиколорадос смачно обосрал и продолжил ёто дёлать то
гдё твои "ботофёрмы" то?
 показать весь комментарий
 
Так там взагалі-то пишуть і про пєтні, і про зєліні... Причому ще неясно, у кого більше ботів...
 показать весь комментарий
 
«Преображенский ФФ

На Украинской Правде прочёл про Пецины ботофермы в том числе и на Цензоре.»пруф.
 показать весь комментарий
 
о б*же.... а ведь "там написано" по несотворисебекумиров и об инородцах. Зеля получается прогнулся под гоев? Приняв символ на "честь" тогО, когО иудеи не признают(типо и не "распинали" )
какой же цирк устроили.
настоящие христоеды это = садись на мурашник дабы "усмирить плоть", не мойся всю жизнь, не вожделяй взглядом бабу, а иначе - "вырви глаз свой" - и прочие кошерные вещи....
как же смешно с этих лицемеров то. они даже верят шо Боб "зажигает т.н. "благодатный огонь"" то Пластуны передали Зеленскому Вифлеемский огонь - Цензор.НЕТ 5233
 показать весь комментарий
 
ты хоть читал что вытворяли с собой настоящие христиане, это просто было дословное следование вашему "Христу"?
захлопни варежку, если не читал.
я же про Тору не говорю то?
 показать весь комментарий
 
Невіруюча людина висловила свою позицію. Я теж критикую дикі обряди христанутих із православ'ям головного мозку, що своїми коренями йдуть до дрімучого Стародавнього Риму та епохи Середньовіччя. Називають збірник древньоіудейськи казочок для гоїв (т.зв. "біблію") найголовнішою книгою для життя в 21-му столітті.
 показать весь комментарий
 
"Пласт" конечно хорошо.
Истина дороже.
кто бы дал то им бюджет
бедовать не гоже....
(дэнги двай, давай дэнги)
 показать весь комментарий
 
Трохи поряд з темою.
От скільки зараз л'ється зараз кассабської брехні щодо Руси - України. Не завжди поспівають заперечувати.
А скільки ж її по світу кассаби рознесли ! Як ось про такий випадок у Британському Музеї:
«Андрей Серебрянский 4 hrs ·
Андрей, здравствуйте! С удовольствием смотрю Ваш канал, Вы делаете большое и важное дело!
Пишу, возможно, не столько Вам, сколько через Вас каким-то Вашим знакомым, которые могут повлиять на следующую ситуацию.
Я была недавно в Лондоне в Британском музее и там увидела икону Георгия Победоносца с подписью, которая гласила, что, перевожу дословно "Россия перешла в христианство в 988 году и получила большое влияние Византии". Я сообщила служащим в музее, что это ошибка и это Русь с Киевом перешли в Христианство в 988 году, а России тогда не было. Они попросили изложить все в письменной форме, и я написала письмо в музей в соответствующий отдел. Но мне кажется, было бы лучше, если бы ученые или дипломаты также обратились с подобным замечанием в Британский музей. Потому что моего голоса может быть недостаточно, чтобы исправить надпись. А ее нужно исправить, потому что настолько грубо искаженная информация не должна находится на глазах у всех в одном из самых посещаемых музеев мира, да еще и среди европейских музеев.»
 показать весь комментарий
 
слово пластун- от украинского слова повзти или ползать чтоб понятно,да чем гордится?
 показать весь комментарий
 
Ты даун ватный.

Пластуни - козаки-розвідники Запорізького та Кубанського військ.
 показать весь комментарий
 
 
дебил, погугли, это козаки, которые ползали, ну как-то не очень, гордится что умеешь ползать
 показать весь комментарий
 
Докладний опис пластунства у своїй етнографічній розвідці «Пластуни» залишив нам нащадок запорозького роду Яків Герасимович Кухаренко - класик української кубанської літератури, генерал-майор російської армії, з 1851 по 1852 рр. - наказний отаман Азовського козацького війська, з 1852 по 1856 рр. - наказний отаман Чорноморського козацького війська, а з 1861 року - начальник Нижньокубанської кордонної лінії. Пластунами, за його словами, на Запоріжжі були спеціальні мисливці-розвідники, які в Дніпровських плавнях полювали на дичину та висліджували ворога, що намагався непомітно проникнути в козацькі землі:
Якъ піхо́ті, такъ и комінника́мъ, вільно було́ въ ми́рне вре́мня займа́тьця - кому́ риба́льствомъ, кому пластунство́мъ; а реме́сні козаки́ (2) зостава́лисъ въ Січі. Пластуни́ стріля́ли ди́кий звірь, яко́го тоді въ дніпро́вихъ пла́вняхъ було́ дово́лі. Пластуна́ми, ка́жуть, зва́лись за те, що непосидя́чі були́, все ве́штались по пла́вняхъ и якъ більше імъ прихо́дилось міси́ть грязь, ніжъ ходи́ть по сухо́му, сирічъ пла́стать, то й прозвались пластуна́ми.[3] [4]
 показать весь комментарий
 
интересно...дети его как преЗЕдента восприняли или все же как знакомого с телеэкрана смешного дядю... тем более что в неофициальной остановке он же наверное и шуткував
(старший скаут небойсь их предупредил - не хи-хи-кать!)
 показать весь комментарий
 
 
так, просто инфа по поводу рождества, одному из немногих цензоровских интеллигентов )). вчера бродили с женой по рождественнскому базару возле венской ратуши. оказывается есть крамнычка з "петриківськими розписами". продавщица, как то правда шугнулась и из шугнути більш не вылазыла, когда я спросил "і який же петрик оце так класно розмалёвує?". жена купила пару магнитиков. ничо вобщем то так розписи. зашёл сёдня по адресу, шо на пакетиках с магнитами стоял. тож нормально. пошли бродить дальше и на старом венском рождественнском базарчике обнаружили и вторую крамнычку )) обе продавщині прилично шпрехают на шпрахе. юля грушко найшла собі таку непогану нішу в шпрахомовному просторі і не тіко ))
 показать весь комментарий
 
 
щас попробую кинуть пару вчерашних фот с базарчика
 показать весь комментарий
 
ага! кошак і півник, ті шо під по 6, сьодня вже на новому місці ))
 показать весь комментарий
 
"А пачіму нє піанєєєєєри? А гдє трьохугольниє галстукі??"
 показать весь комментарий
 
А в животик дівчинку не цьомнув? як твій кремлівський наставник?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
 вверх