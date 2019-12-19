 Возле озера в Киеве прохожий обнаружил труп 39-летней женщины, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Около 7:00 в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от мужчины о том, что в озере на улице Колоскова он обнаружил открытое транспортное средство, возле которого лежала женщина", - сказано в сообщении.
По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа и врачи, которые констатировали смерть неизвестной.
На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия, не обнаружили признаков насильственной смерти. В ходе следственніх действий віяснилось, что женщина - местная жительница, 1980 года рождения, которая, по словам свидетелей, накануне употребляла алкогольные напитки и ездила на автомобиле.
Для установления окончательной причины смерти тело киевлянки направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - естественная смерть.
Напомним, ранее о происшествии сообщил паблик ДТП.kiev.ua. Сообщалось, что женщина была убита недалеко от собственного дома в Кадетском Гаю возле озера. Полураздетый труп утром обнаружили прохожие. Рядом с погибшей находился ее автомобиль. Также отмечалось, что участок, на котором было обнаружено тело женщины хорошо просматривается с дороги и окужающих домов.
В настоящее время на месте работают правоохранители.
Эээ, милая, падвизи, тут всивота 50 мэтров.
(через 10 минут) эээ, жэнщинъ убиль, тачька хатэль завладэт, но права дома в Грозный забыль, поэду возьму и тачьку забиру тогда, шайтан склэроз эбелэх.
Аваков и Рябошапка те еще спецы по натягиванию совы на глобус.
Ща оперативно найдут, кто из ветеранов/волонтеров живет или был в радиусе 10-20 км от места убийства, покажут какие-то кадры видеонаблюдения и вуаля - женщину ограбили, раздели, изнасиловали и съели ветераны АТО. Зеленые хомяки схавают.
Кстати, чек есть?
Открою тебе глаза, что в Украине даже страховое моторно транспортное бюро уже 10 лет пытается получить доступ к этой базе и разрешения никак не может получить!
МСТБУ просит доступ к базе, для сверки при выдаче полисов обязательного страхования, но получает только заверения, что вот-вот вопрос будет решен.
Что им стоит запустить ещё одну утку ?