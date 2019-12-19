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 Возле озера в Киеве прохожий обнаружил труп 39-летней женщины, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В Соломенском районе Киева возле озера прохожий обнаружил труп 39-летней киевлянки. Для установления причины смерти тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, а следователи начали досудебное расследование.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Около 7:00 в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение от мужчины о том, что в озере на улице Колоскова он обнаружил открытое транспортное средство, возле которого лежала женщина", - сказано в сообщении.

По указанному адресу выехали следственно-оперативная группа и врачи, которые констатировали смерть неизвестной.

Возле озера в Киеве прохожий обнаружил труп 39-летней женщины, - полиция 01

На месте происшествия правоохранители провели первоочередные следственные действия, не обнаружили признаков насильственной смерти. В ходе следственніх действий віяснилось, что женщина - местная жительница, 1980 года рождения, которая, по словам свидетелей, накануне употребляла алкогольные напитки и ездила на автомобиле.

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Возле озера в Киеве прохожий обнаружил труп 39-летней женщины, - полиция 02

Для установления окончательной причины смерти тело киевлянки направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Возле озера в Киеве прохожий обнаружил труп 39-летней женщины, - полиция 03
Фото: сайт полиции

Начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - естественная смерть.

Напомним, ранее о происшествии сообщил паблик ДТП.kiev.ua. Сообщалось, что женщина была убита недалеко от собственного дома в Кадетском Гаю возле озера. Полураздетый труп утром обнаружили прохожие. Рядом с погибшей находился ее автомобиль. Также отмечалось, что участок, на котором было обнаружено тело женщины хорошо просматривается с дороги и окужающих домов. 

Возле озера в Киеве прохожий обнаружил труп 39-летней женщины, - полиция 04

В настоящее время на месте работают правоохранители.

Возле озера в Киеве прохожий обнаружил труп 39-летней женщины, - полиция 05
Возле озера в Киеве прохожий обнаружил труп 39-летней женщины, - полиция 06
Возле озера в Киеве прохожий обнаружил труп 39-летней женщины, - полиция 07
Возле озера в Киеве прохожий обнаружил труп 39-летней женщины, - полиция 08
Фото Магнолии ТВ, ЧП info

Возле озера в Киеве прохожий обнаружил труп 39-летней женщины, - полиция 09

Источник: https://censor.net.ua/p3166266
 
 
 Топ комментарии
 
Чёрт знает что в стране творится а Аваков рассказывает бредни расчитанные на лохов !
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Мусора под руководством Авакова превратились в ОПГ, новый президент и новая команда это одобряет. Ну вот собственно и последстаия.
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Надіюсь, поліцаї не напишуть, що вона купалася і втопилась?
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Чёрт знает что в стране творится а Аваков рассказывает бредни расчитанные на лохов !
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Да. Жили-жили без преступлений, а тут началось. Возле озера в Киеве прохожие обнаружили полураздетый труп женщины - Цензор.НЕТ 1391
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Надіюсь, поліцаї не напишуть, що вона купалася і втопилась?
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номер не затёрт, как принято. не рядовой случай )
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Возможно "драндуль" не на нее оформлен. Простейшая комбинация на активизацию об"екта. Там посмотрим... Кстати, "драндуль" - крайне неудачно на спуске припаркован (да и бампер с правой стороны оторван, стырчить). Следов торможения нет. Машина явно на ручнике, либо на скрости (может на автомате) .
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Ну и кого она везла с собой то? Может просто ограбили?

Эээ, милая, падвизи, тут всивота 50 мэтров.
(через 10 минут) эээ, жэнщинъ убиль, тачька хатэль завладэт, но права дома в Грозный забыль, поэду возьму и тачьку забиру тогда, шайтан склэроз эбелэх.
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ээээ, братишька, зачэм так говоришъ, у минэ два поколэния всем тухумом в Маасквэ - адын Аслан, втарой - я сам.
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Та стопудово опять ветераны АТО и волонтеры виноваты. Все беды теперь от них, проклятых.
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У сои кризис жанра. Возле озера в Киеве прохожие обнаружили полураздетый труп женщины - Цензор.НЕТ 6050
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На вкус определил? Молодец. Возле озера в Киеве прохожие обнаружили полураздетый труп женщины - Цензор.НЕТ 5139
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Ну что ты, конечно же нет. Просто от тебя дерьмом несет.
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То дописувач з Донбасу, бувший нік ;Задупчивый;; Деактив разів із 40-50.
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Пойди помойся, неряха. И запах дерьма тут же исчезнет.
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Ты всрався, а я-помойся? Ты ничего не перепутал, лугандонец?
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а ото собраніє мєнтов, прокурв, міністрів та самого зє!біла на полном сірьйозє так щитає
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Да вполне.
Аваков и Рябошапка те еще спецы по натягиванию совы на глобус.

Ща оперативно найдут, кто из ветеранов/волонтеров живет или был в радиусе 10-20 км от места убийства, покажут какие-то кадры видеонаблюдения и вуаля - женщину ограбили, раздели, изнасиловали и съели ветераны АТО. Зеленые хомяки схавают.
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Мусора под руководством Авакова превратились в ОПГ, новый президент и новая команда это одобряет. Ну вот собственно и последстаия.
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Верни диск продавцу на Петровке!
Кстати, чек есть?
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База онлайн, гуморыст. В Украине база открыта, здесь не ваша расия.
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Гы-гы-гы.
Открою тебе глаза, что в Украине даже страховое моторно транспортное бюро уже 10 лет пытается получить доступ к этой базе и разрешения никак не может получить!
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Ну не знаю, не один десяток авто по ней пробил, всё есть кроме владельца.
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Не свисти, то, что есть в свободном доступе - украдено людьми Януковича в 2014 году при их бегстве.
МСТБУ просит доступ к базе, для сверки при выдаче полисов обязательного страхования, но получает только заверения, что вот-вот вопрос будет решен.
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Давай номер любого авто, посмотрим кто свистит.
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Целенаправленное нагнетание хаоса.
Что им стоит запустить ещё одну утку ?
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