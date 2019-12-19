 Пенсионер погиб из-за наезда двух автомобилей на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.
Авария произошла вчера, 18 декабря, около 17.00 на ул. Соборной в Мирнограде. На месте работали следователи областного главка полиции.
Установлено, что на проезжей части столкнулись "Форд" и велосипед, который выполнял поворот. От удара велосипедист упал на дорогу, где его переехал автомобиль "Ланос", которым управляла местная жительница.
В результате полученных травм 66-летний пенсионер скончался на месте. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
По факту ДТП начато досудебное расследование по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Продолжаются следственные действия.
под колеса бросится упоротышь - и ты будешь год трястись и бегать по "судам", платить, унижаться, а потом выжрешь на радостях ящих водки(или горилки) если еще не посадят.
"Мызамир" писало везде, особенно на заводах, выпускающих ядерное оружие, "химию", "бактериологическое" и им подобное.
А вот велосипед и спину деда надобно бы показать на предмет катафотов и светоотражалки.
Что? Нету? Так тогда пусть семья деда заплатит по 10-15 тыс пострадавшим водителям, + за ремонт машин.
А по суті скажу таке: навіть у великих містах з освітленням проблеми. До того ж шо пішоходи, шо велосипедисти, лише зрідка згадують про свою безпеку і вдягають світловідбивні елементи одягу. Тому й маємо такі результати.
Велосипед поворачивал КУДА?