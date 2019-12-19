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 Пенсионер погиб из-за наезда двух автомобилей на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

В Мирнограде на Донетчине автомобиль "Форд" сбил мужчину на велосипеде. Тот упал на дорогу и оказался под колесами следующей машины. По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Донецкой области.

Авария произошла вчера, 18 декабря, около 17.00 на ул. Соборной в Мирнограде. На месте работали следователи областного главка полиции.

Установлено, что на проезжей части столкнулись "Форд" и велосипед, который выполнял поворот. От удара велосипедист упал на дорогу, где его переехал автомобиль "Ланос", которым управляла местная жительница. 

В результате полученных травм 66-летний пенсионер скончался на месте. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Продолжаются следственные действия.

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Пенсионер погиб из-за наезда двух автомобилей на Донетчине, - Нацполиция 01
Пенсионер погиб из-за наезда двух автомобилей на Донетчине, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3166265
 
 
 Топ комментарии
 
Позасцыкают беньки и гоняют твари по ночам ...
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А можно схему происшествия?
Велосипед поворачивал КУДА?
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Вот он результат ночной езды на велосипеде... Но виноват водитель авто! ...
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Вот он результат ночной езды на велосипеде... Но виноват водитель авто! ...
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Причём второго. Ланос явно виноватее Форда судя по цене автомобилей.
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ну так зебилы должны быть довольны! Их вор в законе Аваков последняя надежда от восстания маши... Порошенко осенью!
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ну да. и по конституции я должен ЭТО защищать то? а не пошли бы они?
под колеса бросится упоротышь - и ты будешь год трястись и бегать по "судам", платить, унижаться, а потом выжрешь на радостях ящих водки(или горилки) если еще не посадят.
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Позасцыкают беньки и гоняют твари по ночам ...
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Сепары, что вытворяют! Геноцид пенсов.
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Если "Мирноград", то точно выпускал какую-то дрянь вроде начинки для химических боеголовок.
"Мызамир" писало везде, особенно на заводах, выпускающих ядерное оружие, "химию", "бактериологическое" и им подобное.

А вот велосипед и спину деда надобно бы показать на предмет катафотов и светоотражалки.
Что? Нету? Так тогда пусть семья деда заплатит по 10-15 тыс пострадавшим водителям, + за ремонт машин.
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То водій форда побачив Голобородька і не втримався, а водій ланоса побачив, що спроба не вдала теж не втримався...
А по суті скажу таке: навіть у великих містах з освітленням проблеми. До того ж шо пішоходи, шо велосипедисти, лише зрідка згадують про свою безпеку і вдягають світловідбивні елементи одягу. Тому й маємо такі результати.
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А можно схему происшествия?
Велосипед поворачивал КУДА?
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Проклятые байкеры, опять они виноваты со своими прямотоками!
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