 Под Радой проходят митинги против рынка земли и с требованием погасить долги по зарплате шахтерам. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

С утра под зданием Верховной Рады проходит митинг против против открытия рынка сельскохозяйственных земель. Митингующие стоят возле сцены, держат плакаты со своими требованиями и флаги политсил.

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Также под зданием парламента проходит митинг шахтеров, которые требуют погасит задолженность по заработной плате.







































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ