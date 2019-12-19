 Под Радой проходят митинги против рынка земли и с требованием погасить долги по зарплате шахтерам. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
С утра под зданием Верховной Рады проходит митинг против против открытия рынка сельскохозяйственных земель. Митингующие стоят возле сцены, держат плакаты со своими требованиями и флаги политсил.
Также под зданием парламента проходит митинг шахтеров, которые требуют погасит задолженность по заработной плате.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
если на спине написано "ПОЛИЦАЙ" это авковские кривоохорнцы, если на спине написано "Нац Дружина" это аваковская титушня 80 лвл, если на спине написано "Нац корпус" это аваковское ОПГ ..., если на спине ничего не написано, то это скорее всего крестьяне- аграрии, которых в нужный момент подставит "Нац корпус", спровоцируют драку с полицаями вместе с "Нац Дружинами" в результате чего "ПОЛИЦАИ" отлупят и разгонят мирный протест крестьян -аграриев и заведут дела на них за нанесение побоев "ПОЛИЦАЯМ",
просто, как 2х2!
то в этом тоже будет часть правды, т.к. принимавшие непосредственное участие и "ПОЛИЦАЙ", и "Нац Дружина", и "Нац корпус" работают на таких мероприятиях исключительно на платной основе!
Руслан Кошурба или провокатор аваковский или просто дурак, а у того кого он назвал "молодым аграрием" ментовская ксива в кармане, потому их так быстро и отпускают.
к нему под дом и не выпускайте на работу.
всегда это стадо, еще Кчуму напрягало(Ахметка продвигал свои интересы), но раз Беркут таки(может и не раз) помял им каски - и протесты прекратились. еще доярок пригоните, которым очередной Косюк запретил разговаривать по телефону во время дойки с длинными ногтями и накрашивая губы
то есть если учителю задерживают(неудачный пример) что-то, то он идет и кричит под ОПУ? так миллион придет: дай, дай, дай.
))
как же уважаю креативных людей то..... очередной Титушко.... Старостушко? не, не звучит..... Статушко? Стартушко - может и пойдет.
Не выйдет гниды каЦАПские, украинцы ещё больше объединятся.
приятно, приятно.
ждем зебилок-пенсионерок с "бесплатной коммуналкой", учителей с "4000 баксов в месяц" и прочих сторонников простого парня на велосипеде.
подходите.
не стесняйтесь.
ліцабариги зелені закуповують вугілля за паребріком, а не українське і тим самим розвалюють вугільну галузь в угоду *****.
Зебіли просто прикриваються зняттям мораторію (потрібно справою) щоби продати землю іноземцям, що у свою чергу НІКОЛИ не мало відношення до тимчасового обмеження прав громадян України ан продаж/купівлю с/г землі, а є окремою забороною згідно ЗК