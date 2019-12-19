 С воином 28-й ОМБр Василием Лисицыным, погибшим на Донбассе 17 декабря, простятся завтра в Кропивницком. ФОТО

Завтра, 20 декабря, в городе Кропивницкий в 9.00 по адресу: ул.Тульская, 52Б начнется прощание с Василием Анатольевичем Лисицыным 01.01.1991 года рождения, старшим солдатом, механиком-водителем 28-й отдельной механизированной бригады (был командирован в зону ООС из 40-й отдельной артиллерийской бригады), который погиб 17 декабря около 19.00 в районе города Марьинка Донецкой области, в результате смертельного пулевого ранения в голову, нанесенного снайпером наемников РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Чин погребения погибшего военнослужащего начнется в 11.00 на Ривненском кладбище города. 20 декабря в Кропивницкому объявлен Днем траура.
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У воина осталась приемная мать.
Источник: https://censor.net.ua/p3166247