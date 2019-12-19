 С воином 28-й ОМБр Василием Лисицыным, погибшим на Донбассе 17 декабря, простятся завтра в Кропивницком. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Чин погребения погибшего военнослужащего начнется в 11.00 на Ривненском кладбище города. 20 декабря в Кропивницкому объявлен Днем траура.

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У воина осталась приемная мать.