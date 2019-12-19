 Контрабандист экстази использовал подростков для переправки психотропов в столицу, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники Управления СБУ во Львовской области установили, что житель столицы наладил механизм нелегального перемещения из-за границы экстази и амфетамина для продажи. Иностранные сообщники наркодельца отправляли ему товар через сервисы международной почтовой связи во Львов. Для переправки посылок в столицу киевлянин привлекал несовершеннолетних.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора наркотрафика во время получения очередной партии психотропов.. В ходе осмотра отправления правоохранители изъяли 500 таблеток "экстази" (МДМА) и амфетамин на общую сумму более 150 тыс. грн по ценам черного рынка.

Сейчас задержанному осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия.

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