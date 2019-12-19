EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Происшествия
  698  2
Все про:Киев (18335) Львов (3579) наркотики (1639) СБУ (14165)

 Контрабандист экстази использовал подростков для переправки психотропов в столицу, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины блокировала контрабанду психотропных веществ из одной из европейских стран на территорию нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники Управления СБУ во Львовской области установили, что житель столицы наладил механизм нелегального перемещения из-за границы экстази и амфетамина для продажи. Иностранные сообщники наркодельца отправляли ему товар через сервисы международной почтовой связи во Львов. Для переправки посылок в столицу киевлянин привлекал несовершеннолетних.

Сотрудники спецслужбы задержали организатора наркотрафика во время получения очередной партии психотропов.. В ходе осмотра отправления правоохранители изъяли 500 таблеток "экстази" (МДМА) и амфетамин на общую сумму более 150 тыс. грн по ценам черного рынка.

Сейчас задержанному осуществлено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Владелец столичной кальянной торговал кокаином, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрабандист экстази использовал подростков для переправки психотропов в столицу, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/p3166236
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
контрабандист-Экстази))))Поправьте заголовок плиз.
 показать весь комментарий
 
Так, стоп. Чет дофига новостей о том шо наркодельцов накрывают..... аааа, Аваков! - "Він працює"! Контрабандист экстази использовал подростков для переправки психотропов в столицу, - СБУ - Цензор.НЕТ 4009
Ну тепер українець Зєля точно армяна не вижене))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх