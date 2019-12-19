EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  2590  19
Все про:Киев (18335) наркотики (1639) СБУ (14165)

 Владелец столичной кальянной торговал кокаином, - СБУ. ФОТОрепортаж

Деятельность организованной группировки, которая специализировалась на контрабандной переправке и сбыте оптовых партий наркотических средств, блокировала в Киеве Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Группу наркоторговцев возглавил уроженец одной из стран Ближнего Востока, который является владельцем расположенного в центре столицы кальян-бара. Злоумышленники занимались незаконной переправкой наркотиков из-за границы для продажи. Товар они реализовывали клиентам развлекательного заведения, а также продавали его через разветвленную сеть дилеров на территории столичного региона. Ежемесячно злоумышленники продавали почти килограмм кокаина.

Во время обысков в помещении кальян-бара и в помещениях фигурантов дела правоохранители изъяли более 200 граммов кокаина, более 30 электронных сигарет с каннабисом, а также веса и упаковочный материал для сбыта наркотиков.

Стоимость обнаруженного товара на черном рынке составляет более 700 тыс. грн.

Сейчас владельцу заведения сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ проводит обыски в КГГА из-за возможных злоупотреблений

Владелец столичной кальянной торговал кокаином, - СБУ 01
Владелец столичной кальянной торговал кокаином, - СБУ 02
Владелец столичной кальянной торговал кокаином, - СБУ 03
Владелец столичной кальянной торговал кокаином, - СБУ 04
Владелец столичной кальянной торговал кокаином, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/p3166226
 
   
 Топ комментарии
 
Завтра забашляет "хероической" конторе и свалит домой.
А они "типа не успеют" задержать.
Уже проходили...
 показать весь комментарий
 
у моники закончился запас - ну не платить же за товар))))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
у моники закончился запас - ну не платить же за товар))))
 показать весь комментарий
 
 
ну как же кальян и без коки, а мне все говорят шиша это только ароматики, хотя раньше были не только
 показать весь комментарий
 
 
Завтра забашляет "хероической" конторе и свалит домой.
А они "типа не успеют" задержать.
Уже проходили...
 показать весь комментарий
 
 
Публика пришла за кайфом. Почему бы не предложить чего существеннее ? ))
 показать весь комментарий
 
Хозяин аккуратный. Даже тапочки не растерял ))
 показать весь комментарий
 
 
не поделились, похоже... или конкурентов убирают!

белое золото )))))))))
 показать весь комментарий
 
 
А что, есть кальянные, где таким не торгуют? Это новость?
 показать весь комментарий
 
 
ФОП работал без кассового аппарата, вот и прикрыли?
 показать весь комментарий
 
 
Нє ну це норм ! Я за , таких треба ловити і закривати ! Це не планокури яких закривають на 10 років за споживання, цей підсвинок точно вийде на волю !!!
 показать весь комментарий
 
Неожиданно,кальянная и наркотики, наверное по запаре в чеке кокс пробили,и налоговая со встречной проверкой пришла.
 показать весь комментарий
 
 
в 100% кальянных дурь практичеки легально продается.

Удивили
 показать весь комментарий
 
 
Якась підстава. У людей які начебто барижать кокаїном в таких масштабах, при собі виявилось аж 600$ і 200 грн?
 показать весь комментарий
 
 
Та він як раз купив собі чебурек, от і мало залишилось бабла, сам бачив, так точно(погладжує роздуті кишені на формі)
 показать весь комментарий
 
і радості повні штани - наші навіть неспроможні самі таке робити - їдуть до поляків і в Рашку, а "чурки" повинні тут горбатитись замість нихВласник столичної кальянної торгував кокаїном, - СБУ - Цензор.НЕТ 9848
 показать весь комментарий
 
 
дурбецало
тре було шаурмячєчну відкривати під це діло
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх