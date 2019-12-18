 Порошенко о встрече с главой Венецианской комиссии Букиккио: Общая позиция - мы против политически мотивированного правосудия в Украине. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

Главной темой разговора Порошенко и Букиккио стала судебная реформа в Украине.

"Высказано предостережение относительно количественного уменьшения состава Верховного Суда для недопущения вмешательства в его работу. Еще одна общая с господином Букиккио позиция - мы против введения в Украине политически мотивированного правосудия", - рассказал Порошенко.

На встрече отметили, что разработка Избирательного кодекса должна происходить в соответствии с европейскими стандартами.

Также особое внимание Венецианская комиссия уделяет изменениям в Конституцию Украины в части децентрализации и свободы средств массовой информации.

"Искренне поздравляю Джанни Букиккио с переизбранием на пост главы Венецианской Комиссии и благодарю за плодотворный разговор!" - подытожил пятый президент.

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