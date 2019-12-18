 "Схемы" сняли репортаж о праздновании экс-генпрокурором Луценко юбилея в одном из киевских ресторанов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает программа "Схемы: коррупция в деталях" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Экс-генпрокурор снял итальянский ресторан Vino e Cucina в центре столицы, который полностью закрыли для него от других посетителей (чего это заведение, как нам там сказали, обычно не делает)", - отмечают журналисты.
Отмечается, что данный ресторан принадлежит столичному бизнесмену, в прошлом советнику главы АП Бориса Ложкина Михаилу Бейлину.
Сейчас НАБУ и САП подозревают Бейлина в участии в коррупционной схеме на "Укрзализныце", которой нанесли ущерб минимум на 20 миллионов гривен.
Поздравить VIP-именинника пришли ряд его бывших подчиненных, часть из которых до сих пор работают в прокуратуре.
В частности, среди гостей были экс-прокурор Киева Роман Говда, экс-руководитель Генинспекции Генпрокуратуры Владимир Уваров, бывший начальник управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам ГПУ Вячеслав Свирец, экс-начальник департамента информационных технологий, документального и материально-технического обеспечения Генпрокуратуры Константин Моргун.
Также присутствовал бывший начальник департамента поддержания государственного обвинения и представительства интересов гражданина или государства в судах ГПУ Сергей Тимченко и Валерий Романов, который до сентября этого года возглавлял прокуратуру Запорожской области, а в ноябре получил должность начальника отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Запорожской области.
Роман Говда
Отмечается, что гостей было значительно больше, но часть из них журналисты пока не узнали.
Как Барыга кормит своих
это "советник" Авакова Шкирян Зоряк, например, или толстый скоморох Сцивохо.
а Луценко скорее добрый чем злой - ну не может же православный мущина быть такой дрянью, как о нем говорят завистники(злые))
Летом там особенно хорошо.
рассказывал как с Бляхой-мухой на танки бросался
а потом слегка усрался
и обрыгался
Много бы я дал за послушать бред пьяного югика!
Он то и трезвый постоянно бредил,отэц сольдата,а пьяный,это же просто феерия!
Тыдыщ и долгожданная победа!
Зачем его только из колонии выпустили?
Кстати,ка на нарах сидел,так цироз печени был,как только с нар снялся опять бухать.
Вывод,ему на нарах,для здоровья полезней,чем на воле!