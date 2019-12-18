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Все про:день рождения (347) Луценко (7655) Бейлин (1)

 "Схемы" сняли репортаж о праздновании экс-генпрокурором Луценко юбилея в одном из киевских ресторанов. ФОТОрепортаж

Экс-генпрокурор Юрий Луценко отметил свое 55-летие в итальянском ресторане, который принадлежит фигуранту расследования НАБУ и САП.

Об этом сообщает программа "Схемы: коррупция в деталях" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Экс-генпрокурор снял итальянский ресторан Vino e Cucina в центре столицы, который полностью закрыли для него от других посетителей (чего это заведение, как нам там сказали, обычно не делает)", - отмечают журналисты.

Отмечается, что данный ресторан принадлежит столичному бизнесмену, в прошлом советнику главы АП Бориса Ложкина Михаилу Бейлину.

Сейчас НАБУ и САП подозревают Бейлина в участии в коррупционной схеме на "Укрзализныце", которой нанесли ущерб минимум на 20 миллионов гривен.

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Поздравить VIP-именинника пришли ряд его бывших подчиненных, часть из которых до сих пор работают в прокуратуре.

В частности, среди гостей были экс-прокурор Киева Роман Говда, экс-руководитель Генинспекции Генпрокуратуры Владимир Уваров, бывший начальник управления надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствам ГПУ Вячеслав Свирец, экс-начальник департамента информационных технологий, документального и материально-технического обеспечения Генпрокуратуры Константин Моргун.

Также присутствовал бывший начальник департамента поддержания государственного обвинения и представительства интересов гражданина или государства в судах ГПУ Сергей Тимченко и Валерий Романов, который до сентября этого года возглавлял прокуратуру Запорожской области, а в ноябре получил должность начальника отдела надзора за соблюдением законов органами фискальной службы управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Запорожской области.

Схемы сняли репортаж о праздновании экс-генпрокурором Луценко юбилея в одном из киевских ресторанов 01
Схемы сняли репортаж о праздновании экс-генпрокурором Луценко юбилея в одном из киевских ресторанов 02

Роман Говда

Схемы сняли репортаж о праздновании экс-генпрокурором Луценко юбилея в одном из киевских ресторанов 03
Схемы сняли репортаж о праздновании экс-генпрокурором Луценко юбилея в одном из киевских ресторанов 04
Схемы сняли репортаж о праздновании экс-генпрокурором Луценко юбилея в одном из киевских ресторанов 05

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Отмечается, что гостей было значительно больше, но часть из них журналисты пока не узнали.

Схемы сняли репортаж о праздновании экс-генпрокурором Луценко юбилея в одном из киевских ресторанов 06
Схемы сняли репортаж о праздновании экс-генпрокурором Луценко юбилея в одном из киевских ресторанов 07

Источник: https://censor.net.ua/p3166127
 
 
 Топ комментарии
 
У украденной фабрики Карла Маркса цены на тортики вроде он сахар из Африки везёт
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уявляю... ти певно місяць цілодобово в кров пальці на клаві збивав, вихваляючи сивочолого мародера, щоб тортик рашен купити,))))))))))
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Треба порушити оп цьому факту карну справу і посадити юбіляра! Луценко отпраздновал юбилей в ресторане фигуранта дела НАБУ Бейлина, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 4460
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Ну, закрыли и закрыли... Может, он снова с собаками танцевать будет, зачем пересичных развращать...
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Треба порушити оп цьому факту карну справу і посадити юбіляра!
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Юбиляр с женой скрывали, что воевали с танками на Донбассе (так сказал Джулиани)
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ну такое. пол украины ест конфеты фигуранта многих дел в ГБР и что?
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Доречі, дякую що нагадали - сьогодні куплю тортик Рошен і підтримаю Президенкта.
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У украденной фабрики Карла Маркса цены на тортики вроде он сахар из Африки везёт
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уявляю... ти певно місяць цілодобово в кров пальці на клаві збивав, вихваляючи сивочолого мародера, щоб тортик рашен купити,))))))))))
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Вам просто завидно.

Как Барыга кормит своихЛуценко отпраздновал юбилей в ресторане фигуранта дела НАБУ Бейлина, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 1349
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У мене вистачає коштів на якісну продукцію. Вам йолочка нравится?
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А после празднования днюхи он поедет на фронт с семьёй сражаться с рашн тэнкс...
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Где это видано,чтоб работник МВД за свои деньги в ресторане гулял?...
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слово "советник" уже неимоверно подбешивает.
это "советник" Авакова Шкирян Зоряк, например, или толстый скоморох Сцивохо.

а Луценко скорее добрый чем злой - ну не может же православный мущина быть такой дрянью, как о нем говорят завистники(злые))
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Вот как проффессиональный революционер день рождения отмечает.Скорей на сходняк воров в законе больше похоже.
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А я б на місці Югіка запросив би 95 квартал і відомого пісюаніста.
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не треба змішувати підприємство (ресторан, завод, ферму і тд) з його власником. Оскільки підприємство має персонал, який працює.
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Хрень якась, Луценко звичайно вилупок номенклатури КПРС, але коли хтось замовляє ресторан, то дивиться меню а не право власності на нього.
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Ну да, всё нормально, плод революции достоинства.
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Хороший ресторан!
Летом там особенно хорошо.
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наверное
рассказывал как с Бляхой-мухой на танки бросался
а потом слегка усрался
и обрыгался
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Дас.
Много бы я дал за послушать бред пьяного югика!
Он то и трезвый постоянно бредил,отэц сольдата,а пьяный,это же просто феерия!
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Когда же Луценко, его жене и сыновьям вручат орден за то, что отбивал российские танки? В самый раз на День рождения! https://censor.net.ua/video_news/3165863/dvajdy_otravlennyyi_rtutyu_shokin_i_lutsenko_s_jenoyi_i_synovyami_otbivayuschie_ataki_rossiyiskih_tankov
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А он такой:Вымаю кулэмэта и тататататататататататататата!
Тыдыщ и долгожданная победа!
Зачем его только из колонии выпустили?
Кстати,ка на нарах сидел,так цироз печени был,как только с нар снялся опять бухать.
Вывод,ему на нарах,для здоровья полезней,чем на воле!
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а сходняк зєзібонов на "Парковому" вертодромі коли освєщать будете?..
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Тут зебили писали що Луценко із дружиною за кордон втік .
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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