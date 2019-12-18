 Обнимающая Потураева Янченко, "слуга народа" Салийчук просит помощника составлять "базу обещаний", Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря. ФОТОрепортаж

С утра "слуги народа" охраняли трибуну Рады от возможного блокирования.

Тем временем, стало известно, что в Раде создадут ВСК по расследованию столкновений под зданием парламента 17 декабря, а также, что до Нового года Рада не будет рассматривать закон о земле.

Открывая утреннее заседание, Разумков призвал депутатов перечислить часть зарплаты онкобольным детям: "По две тысячи, и кто может - тот больше".

Тем временем, под Радой второй день митинговали против земельной реформы.

Вместе с тем, нардепы сегодня решили работать в январе одну пленарную неделю вместо двух. Затем,Рада приняла законопроект о реализации отмены неприкосновенности нардепов.

Тем временем, площадь Конституции под Радой опустела: митинг против земельной реформы завершился.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Пленарное заседание Верховной Рады, 18 декабря.

Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько и Сергей Бабак.





Слуга народа Максим Бужанский.

Сергей Рахманин, Олег Макаров, Святослав Вакарчук, Рустем Умеров (слева направо, все "Голос")

Григорий Суркис (ОПЗЖ) и Михаил Радуцкий (СН).

Галина Янченко (СН) беседует со спикером Дмитрием Разумковым. Давид Арахамия (СН) ожидает своей очереди.





Виталий Безгин (СН) с коллегой.

Артем Дмитрук (слева, СН) с коллегой.





Депутаты рассматривают поправки к законопроекту о реализации отмены неприкосновенности нардепов.

Сопредседатель фракции ЕС Артур Герасимов и Андрей Кожемякин ("Батькивщина").

"Слуги народа" окружили руководство фракции Давида Арахамию и Александра Корниенко.





Тем временем глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (СН) ведет переписку с абонентом "Dmytro Dronov".

Отметим, что Дмитрий Дронов является председателем правления ПАО "Киевоблгаз".

Андрей Герус: А їй писали знову? У вотс ап?

Dmytro Dronov: Контакт есть. Завтра в 10:00 встреча.

Андрей, приветствую. Буду говорить с шефом по нашим моментам что-то нужно настроить?





Галина Янченко (СН) обнимает Никиту Потураева (СН).







Андрей Герус показывает коллегам Евгении Кравчук и Никите Потураеву что-то на телефоне.

Сергей Алексеев (ЕС, слева) и Вадим Ивченко ("Батькивщина", справа).





Тем временем, Александр Салийчук (СН) ведет переписку с абонентом "Сергій Плісецький".

Отметим, что Сергей Плисецкий значится на сайте Рады помощником (на общественных началах) Салийчука. Плисецкий в СМИ также называют владельцем и директором Ривненской пиар-компании "Перец".

Александр Салийчук: Ти би ці всі відео зберігав, щоб база була обіцянок.

Сергей Плисецкий: Я зберігаю.

Александр Салийчук: Що він вже тільки не робив)))

Сергей Плисецкий: Старається

Александр Салийчук: Короче Ігорний бізнес піпец

Сергей Плисецкий: Прочитав. Такий нам треба закон зробити )) Бачу під Радою гаряче

Александр Салийчук: Ага





Тем временем, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Вадим Галайчук (СН) ведет переписку с абонентом "Михайлом Пекін"

В Фейсбуке Михаил Пекин указал, что работает помошником-консультантом народного депутата, а также, что является секретарем межпарламентской группы по связям.





Михаил Пекин: ...во всякие сраки лезть не будет. И по Харькову будем работать, просто было бы толковее, чтобы мы де-юре не были никак связаны, вот я к чему.

А корпоратив я думаю лучше просто отменить, счс не то время. Пусть партийный съезд просто организуют в каком-то доме офицеров или украинском доме. Ну это чисто мое мнение. А по другому только минус рейтинг...





Сергей Соболев ("Батькивщина"), Андрей Иванчук ("Довіра").

Фото: Цензор.НЕТ