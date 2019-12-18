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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Обнимающая Потураева Янченко, "слуга народа" Салийчук просит помощника составлять "базу обещаний", Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря. ФОТОрепортаж

Сегодня, 18 декабря, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

С утра "слуги народа" охраняли трибуну Рады от возможного блокирования.

Тем временем, стало известно, что в Раде создадут ВСК по расследованию столкновений под зданием парламента 17 декабря, а также, что до Нового года Рада не будет рассматривать закон о земле.

Открывая утреннее заседание, Разумков призвал депутатов перечислить часть зарплаты онкобольным детям: "По две тысячи, и кто может - тот больше".

Тем временем, под Радой второй день митинговали против земельной реформы.

Вместе с тем, нардепы сегодня решили работать в январе одну пленарную неделю вместо двух. Затем,Рада приняла законопроект о реализации отмены неприкосновенности нардепов.

Тем временем, площадь Конституции под Радой опустела: митинг против земельной реформы завершился.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 01

Пленарное заседание Верховной Рады, 18 декабря.

Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 02

Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько и Сергей Бабак.

Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 03
Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 04

Слуга народа Максим Бужанский.

Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 05

Сергей Рахманин, Олег Макаров, Святослав Вакарчук, Рустем Умеров (слева направо, все "Голос")

Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 06

Григорий Суркис (ОПЗЖ) и Михаил Радуцкий (СН).

Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 07

Галина Янченко (СН) беседует со спикером Дмитрием Разумковым. Давид Арахамия (СН) ожидает своей очереди.


Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 08

Виталий Безгин (СН) с коллегой.

Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 09

Артем Дмитрук (слева, СН) с коллегой.


Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 10

Депутаты рассматривают поправки к законопроекту о реализации отмены неприкосновенности нардепов.

Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 11

Сопредседатель фракции ЕС Артур Герасимов и Андрей Кожемякин ("Батькивщина").

Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 12

"Слуги народа" окружили руководство фракции Давида Арахамию и Александра Корниенко.


Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 13

Тем временем глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (СН) ведет переписку с абонентом "Dmytro Dronov".

Отметим, что Дмитрий Дронов является председателем правления ПАО "Киевоблгаз".

Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 14

Андрей Герус: А їй писали знову? У вотс ап?

Dmytro Dronov: Контакт есть. Завтра в 10:00 встреча.

Андрей, приветствую. Буду говорить с шефом по нашим моментам что-то нужно настроить?


Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 15

Галина Янченко (СН) обнимает Никиту Потураева (СН).


Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 16
Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 17

Андрей Герус показывает коллегам Евгении Кравчук и Никите Потураеву что-то на телефоне.

Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 18

Сергей Алексеев (ЕС, слева) и Вадим Ивченко ("Батькивщина", справа).


Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 19

Тем временем, Александр Салийчук (СН) ведет переписку с абонентом "Сергій Плісецький".

Отметим, что Сергей Плисецкий значится на сайте Рады помощником (на общественных началах) Салийчука. Плисецкий в СМИ также называют владельцем и директором Ривненской пиар-компании "Перец".

Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 20

Александр Салийчук: Ти би ці всі відео зберігав, щоб база була обіцянок.

Сергей Плисецкий: Я зберігаю.

Александр Салийчук: Що він вже тільки не робив)))

Сергей Плисецкий: Старається

Александр Салийчук: Короче Ігорний бізнес піпец

Сергей Плисецкий: Прочитав. Такий нам треба закон зробити )) Бачу під Радою гаряче

Александр Салийчук: Ага


Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 21

Тем временем, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом Вадим Галайчук (СН) ведет переписку с абонентом "Михайлом Пекін"

В Фейсбуке Михаил Пекин указал, что работает помошником-консультантом народного депутата, а также, что является секретарем межпарламентской группы по связям.

Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 22


Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 23

Михаил Пекин: ...во всякие сраки лезть не будет. И по Харькову будем работать, просто было бы толковее, чтобы мы де-юре не были никак связаны, вот я к чему.

А корпоратив я думаю лучше просто отменить, счс не то время. Пусть партийный съезд просто организуют в каком-то доме офицеров или украинском доме. Ну это чисто мое мнение. А по другому только минус рейтинг...


Обнимающая Потураева Янченко, слуга народа Салийчук просит помощника составлять базу обещаний, Галайчуку советуют отменить корпоратив, - день работы ВР 18 декабря 24

Сергей Соболев ("Батькивщина"), Андрей Иванчук ("Довіра").

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3166112
 
 
 Топ комментарии
 
Янченко то до Бабаку сиською притискається, то обнімається з Потураєвим. Треба її поставити над усіма порноборделямі і казино головною.
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но как отменить корпоратив для зебилов??? там уже очередь выстроилась - на блины с лопат...
без корпоратива - рейтинги моники зе!лоха уйдут в минус))
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Хотя бы никто копро-порно не смотрит...
Хотя это и так один большой копратив...)
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Янченко то до Бабаку сиською притискається, то обнімається з Потураєвим. Треба її поставити над усіма порноборделямі і казино головною.
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Ужжас!! А депутат от слуги народа даже посцать ходил.
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Приняли все что надо. А мадам Херащенко против?
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По адресу-- " Богоугодное заведение им..доктора Павлова"-- психушка.
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А санитарка с Севера Одесской области даже Кубанским козаком стала. Даже ОТАМАНОМ Войска Кубанского.
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які все одухотворені та інтелектуальні обличчя!
Ці депутати виведуть на світлі шляхи розвитку і прогресу.
Ура, товаріщі.
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вам бракує позитиву і ви прагнете дістати його ззовні, наприклад, від мене ?
такі зараз новини - нічого хорошого.
можливо вам варто почитати анекдоти ? ))
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я не люблю анекдоти, вони дуже рідко смішні.
мені позитиву не бракує - в нашій країні - Україні - позитив давно немає...взагалі. І навряд чи ми його побачимо.
Я про вас не думав, як джерело позитиву - я вас не знаю і не знаю чи є в вас позитив, ви постійно незадоволені Президентом.
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Не знаєте ? То не варто і знайомитись.
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"Тем временем глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (СН) ведет переписку с абонентом "Dmytro Dronov".
Отметим, что Дмитрий Дронов является председателем правления ПАО "Киевоблгаз". - наверное с коррупцией борется.
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Вчора на 112 ця галина янченко так доказувала про користь від продажу землі ,аж мало не била всіх ,а сьогодні висить на хлопові ,як остання шльондра і вже не думає про землю ! Ось такі піпетки творять для нас закони і керують Державою !!! Якщо ми не дамо копняка під ті смердячі д .пи , Україні кінець !!!
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