 Площадь Конституции под Радой опустела: митинг против земельной реформы завершился. ФОТОфакт

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Митингующие покинули площадь Конституции под зданием Верховной Рады в центре Киева, где второй день подряд проходила акция против открытия рынка сельскохозяйственных земель.
Отметим, что вчера при попытках установить палатки для постоянного нахождения митингующих под зданием Рады произошли стычки.
На данный момент под Радой остаются правоохранители, сцена, с которой выступали перед митингующими ораторы,и пару информационных кубов с лозунгами против земельной реформы.
Опустевщая площадь Конституции под Радой
Еще с утра на площади Когституции фермеры протестовали против рынка земли.
А вчера под Радой при попытке установить палатки для постоянной акции протеста произошли стычки.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
можно уходить,
мне теперь цветы--некому дарить.
И педро подал экипаж.
Манто и шарф легли на плечи,
Исчезли шарм и эпатаж.
В душе обиду затая
Так пусть тебя е..т собака злая
А не такой жиган как Я.
да и пропустил раздачу в подваротне - считай что нашару стоял.
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Петя Порошенко решил поэкономить деньги.
Нет?
Ну мы тогда поехали!
Только шо-то Ибуковичу отсилы и вместе с Ринаткой никогда больше 2 тысяч собрать не удвалось .
А тут 72% украинской территории собираются слить .
Так шо , присуствие тут "Свободы" , "Нацкорпуса" и "Батькивщины" вполне очевидные .
Война за землю и территорию это только вопрос времени .
Моритури те салютант!
Нет вчерашнего накала страстей и возмущения нэгодующих хфэрмэров!
Что это такое, что оно дороже земли, за которую проливают кровь ?