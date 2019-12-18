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 У подростка на Черкасщине обнаружили 30 пакетиков с марихуаной, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейские обнаружили у подростка 30 пакетиков с марихуаной. Вещественные доказательства изъяты, расследование по уголовному производству продолжается.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Черкасской области.

Оперативники Уманского отделения полиции получили информацию о том, что несовершеннолетний житель одного из сел Уманского района хранит и распространяет наркотические средства.

Во время проведения следственных действий в помещении, где проживает несовершеннолетний, полицейские обнаружили и изъяли 30 полимерных пакетов с расфасованной и готовой к употреблению коноплей.

Наркотические средства изъяты. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Следствие по данному уголовному производству продолжается.

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У подростка на Черкасщине обнаружили 30 пакетиков с марихуаной, - Нацполиция 01
У подростка на Черкасщине обнаружили 30 пакетиков с марихуаной, - Нацполиция 02
У подростка на Черкасщине обнаружили 30 пакетиков с марихуаной, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3166074
 
 
 Топ комментарии
 
а що ви хотіли в нього виявити - томик Гейне?
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Это вчерашний аграрий, что под Радой майданил против рынка земли...
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Наркобароном станет кто-то другой...
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Это вчерашний аграрий, что под Радой майданил против рынка земли...
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Таким пофіг, їм земля не треба, в них все на гідропоніці росте)))))
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Ні, просто іноді на кримінальну хроніку в неті натрапляю)))
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Гидропоника сложная фигня на самом деле.Если такое освоит то можно степень биолога получать)
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Зебилоиды из темы в темы одну мысль постят. По методичке работают.
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будущий "слуга нароТа".. готовится стать депутатом
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Новость на всю страну просто.

Кстати, марихуана безопасней пива. Жаль подростка, статью получит.
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Так марихуана или конопля? У подростка на Черкасщине обнаружили 30 пакетиков с марихуаной, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7184

А может иван и марья (Мари и Хуан)?
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Конорпля сорная - Cánnabis ruderális.

Растёт у меня в селе как сорняк, везде, в высоту до 2,5 метров бывает.
Не штырит.
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Говорят хорошо вставляет если трахаться в конопле.
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дайош лігалізацію канабіса, простітуції та оружія
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Хорошая трава отсюда вижу) Ну там не так и много если взвесить, а так написали 30 целых пакетов. А шо в стране работы нима для молодёжи вот и выкручиваются аграрии, причём трава одного цвета с новой властью.
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Надо легализовать, как в Канаде, США, Голландии, и т.д. За траву арестовывать, это тоже самое, что за бутылку водки арестовывать. У травы даже опьянение меньше, чем от бухла. И вреда от травы меньше, чем от бухла. От бухла 90% преступлений в стране, а под травой преступлений нету, хотя вот в Киеве траву курят по всюду в каждом дворе наверное есть люди курящие траву. Траву уже даже в Грузии легализовали. Считаю, что за траву криминальную ответственность нужно снять!
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Прям мои мысли прочитали! Тоже многим знакомым объяснял, что трава меньшее зло, чем бухло. Полностью поддерживаю легализацию!
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накрыли наркобарона блин.. Добкину карманы пошманайте - офигеете.
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Ментярам вірити , себе не поважати . Особливо коли стосується чогось нелегального , яке вони самі і кришують.
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отримали інформацію... зберігає і поширює наркотичні засоби.

Під час проведення слідчих дій у приміщенні, де проживає неповнолітній ???????????? Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3166074

Ордер оформили чи цирк показували? Кожному медаль- це ж місцевий Пабло? У підлітка на Черкащині виявили 30 пакетиків із марихуаною, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6777
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