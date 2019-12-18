 Суд начал рассмотрение апелляции на меру пресечения Пашинскому в виде ареста. ФОТОрепортаж (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

В начале заседания адвокаты подали ходатайство, чтобы Пашинскому разрешили сидеть не в клетке, а за столом рядом с защитниками.

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Затем в заседании объявили перерыв на 10 минут для формулировки защитой ходатайств о присоединении документов, подтверждающих невиновность Пашинского.

На заседании присутствует экс-нардеп Татьяна Чорновол.

После перерыва адвокаты отобрали те документы из ходатайства, которые предоставляются суду впервые. Прокуроры согласились с прикреплением их к делу. Судья присоединил эти документы к материалам дела.

Затем прокуроры подали ходатайство об изменении состава их коллегии. Они отметили, что произошли изменения, однако представляющие сегодня в суде сторону обвинения прокуроры ранее принимали участие в деле.

ГБР просит поддержать арест, так как, по их мнению, риски пребывания не под стражей Пашинского не исчезли.

Адвокаты, в свою очередь, просят отменить арест, так как не видят указанных рисков. Защита подчеркивает, что Пашинский всегда являлся на все допросы и процессуальные действия.

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Слово взял Пашинский.

"Уже больше 2 месяцев, как я под арестом. И единственное, с чем я могу согласиться в материалах дела, - это мои имя, фамилия, отчество, и тот факт, что данный инцидент имел место. Слава богу, в нем никто не погиб", - начал экс-нардеп.

Пашинский подчеркнул, что дело носит политический характер, так как он с молодых лет является борцом за то, чтобы "Украина оторвалась от империи". Он напомнил, что является одним из инициаторов возвращения в бюджет 1,5 млрд средств Януковича. Он также заявил, что его депутатская деятельность подверглась информационной атаке и дискредитации в СМИ, поэтому когда произошел инцидент с Химикусом, это получило резонанс.

Пашинский подчеркнул, что озвученная им версия событий подтверждена экспертизами и показаниями свидетелей. В частности, тот факт, что из машины он вышел, не имея оружие в руках. А также то, что сперва ему был нанесен удар по голове, вследствие которого он упал, и с него слетели очки, и только через несколько секунд Пашинский выстрелил в ногу Химикуса в качестве самообороны.

Пашинский отметил, что вопреки сообщениям в СМИ о том, что он убежал, он остался в Украине и не прятался от следствия.

Адвокат Андрей Федур заявил, что не видит в действиях своего клиента того, что ему инкриминируют - нанесении тяжких телесных повреждений. По его словам, пуля прошла на вылет, повредив только мягкие ткани.

По поводу возможных рисков нахождения Пашинского не за решеткой, то Федур отметил, что таких рисков нет. Он подчеркнул, что ранее суд признал только два из четырех заявленных прокуратурой риска. При этом Апелляционный суд в своем решении отметил, что со временем существование этих рисков могут быть пересмотрены.

Однако при продолжении меры пресечения прокуратура просила безальтернативного ареста.

Прокуратура повторила свою позицию по поводу рисков пребывания Пашинского на свободе.

Суд удалился в совещательную комнату для прийнятия решения.

Фото: Цензор.НЕТ

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

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Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.

29 ноября суд продлил на два месяца арест Пашинского.