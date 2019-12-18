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Все про:контрафакт (194) СБУ (14156) сигареты (689) Донбасс (20245)

 Контрафактные сигареты на сумму 15 млн грн пытались переправить из "ДНР" в страны Евросоюза, - СБУ. ФОТО

В рамках противодействия тенизации экономики Служба безопасности Украины блокировала незаконную переправку через линию разграничения оптовых партий контрафактных сигарет с временно оккупированной территории Донбасса. Стоимость изъятой партии табачных изделий составляет 15 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В Константиновке Донецкой области, правоохранители остановили грузовик одного из негосударственных почтовых сервисов. Во время углубленного осмотра автомобиля оперативники обнаружили почти 600 ящиков с 300 тыс. пачек сигарет без марок акцизного сбора производства донецкой табачной фабрики.

По оперативной информации, подделку под видом продукции известных марок планировали переправить в страны Евросоюза.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Устанавливаются все обстоятельства дела и круг лиц, причастных к перемещению контрафакта через линию разграничения. Также решается вопрос о наложении ареста на фальсифицированные табачные изделия и транспортное средство.

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Контрафактные сигареты на сумму 15 млн грн пытались переправить из ДНР в страны Евросоюза, - СБУ 01
Контрафактные сигареты на сумму 15 млн грн пытались переправить из ДНР в страны Евросоюза, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3166043
 
 
 Топ комментарии
 
нихренасебе...дыра прорывается в Евросоюз )))) а чё не в скрепную?
совсем берега попутали!
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СБУ вилучила партію контрафактних цигарок з так званої «ДНР» на 15 мільйонів гривень -

See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/6879#.4sE2czbE.dpbs

С какой целью Цензор переделал заголовок?
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Шоб не обиделись обезъяны и сочувствующие им граждане
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нихренасебе...дыра прорывается в Евросоюз )))) а чё не в скрепную?
совсем берега попутали!
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Они года с 2015 гоняют. Об этом ещё во время блокады рассказывали, то под видом какой-то фигни гонят контрабанду.
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Остановили в Констахе а как она туда с Донецка попала минуя КПП?
Может сивоха знает, или тот глава ОГА у которого брательник в орках?
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Донецкая табачка вышла на международный уровень)))
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СБУ вилучила партію контрафактних цигарок з так званої «ДНР» на 15 мільйонів гривень -

See more at: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/6879#.4sE2czbE.dpbs

С какой целью Цензор переделал заголовок?
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Шоб не обиделись обезъяны и сочувствующие им граждане
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Сигареты известных марок? Это Полет,Космос,Стрела? Контрафактные сигареты на сумму 15 млн грн пытались переправить из "ДНР" в страны Евросоюза, - СБУ - Цензор.НЕТ 6405
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"Казбек", "Беломорканал", "Памир". Всё, что скрепами так и тхне!
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Что они там с Украины в чёрную импортируют? Вот этими сигаретами и кормить лядей!
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