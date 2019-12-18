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 Политика Украины
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Все про:ВР (24191) неприкосновенность (974) Голос партия (117)

 Нардепы "забетонировали" свою неприкосновенность, - "Голос". ФОТО

Народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова считает, что законопроектом №2237 парламент "забетонировал" депутатскую неприкосновенность.

Об этом она сказала журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Она привела пример принятой поправки от депутата от ОПЗЖ Григория Мамки, где норма выписана следующим образом: "народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде Украины и ее органах, а также при осуществлении депутатских полномочий, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

"Депутаты фактически забетонировали депутатскую неприкосновенность. Потому что там сказано, что депутат не несет юридическую ответственность, если он при исполнении своих депутатских полномочий. Там отдельно, конечно, говорится о том, что голосование или работа в зале, но эта правка читается так, что фактически, если депутат при выполнении своих депутатских полномочий, он не несет никакой юридической ответственности за свои действия", - прокомментировала норму Устинова.

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Она добавила, что "Голос" единственный, кто  проголосовал против этой поправки.

Нардепы забетонировали свою неприкосновенность, - Голос 01

"Но эта правка объединила весь зал. Почему? Потому что никто не хочет снимать депутатскую неприкосновенность. Именно поэтому все это поддерживали, жали зеленые кнопки и говорили, что да, мы хотим, чтобы мы не несли ответственности за то, что мы делаем в рамках своих депутатских полномочий", - сказала Устинова.

Кроме того, этот законопроект, по ее мнению, создает правовую коллизию.

"Потому что теперь правоохранительные органы вообще не могут открывать дела против депутатов. Они должны идти к одному человеку в этой стране, генеральному прокурору, и просить его о разрешении. Если они вдруг расследуют дело и выходят на народного депутата, а затем идут к генеральному прокурору - и все доказательства, которые были собраны до момента, когда они вышли на народного депутата - не могут быть использованы в суде", - рассказала нардеп.

Сегодня парламент проголосовал в целом за законопроект о реализации отмены неприкосновенности нардепов.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №2237 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины".

Источник: https://censor.net.ua/p3166029
 
   
 Топ комментарии
 
Не чую радісного вереску зебелів.
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Да якось пох. Раніше так само було. Забіли хай віправдовуються.
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Думаю Голос вирішив попіаритися на цьому . . .. . типу, все-рівно проголосують, а нам хоч піар буде.
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Сумніваюсь що дія під назвою думати доступна для твого організму.
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Вони бояться розчаровуватись, бо автоматом стануть бидломасою, як казав папік бубочки.
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Так свыноПЭСы тоже голосовали!)
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0 голосов!
Не?
Вот ты, кацапчик, опять прокололся!
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Она добавила, что "Голос" единственная проголосовали против этой поправки.Источник: https://censor.net.ua/p3166029
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Голос голосовал против, ЕС не голосовал вообще.
Учи матчасть по первоисточникам!
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ЄС Мальдівського Бариги - це розум, честь і совість нашої епохи.
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Нихерасе.
Даже до кремлеботов дошло!
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для вас усіх - і зєбілоїдів, і вальцманутих, той, хто не восхваляє чинну владу, повторюючи передвиборчі слогани - одразу "крємлєбот". Чим доведеш протилежне, соя?
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Вони голосували за своє, а шпана криворізька нахвалялась відмінити недоторканість апщє.
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"Депутаты фактически забетонировали депутатскую неприкосновенность. Потому что там сказано, что депутат не несет юридическую ответственность, если он при исполнении своих депутатских полномочий. Там отдельно, конечно, говорится о том, что голосование или работа в зале, но эта правка читается так, что фактически, если депутат при выполнении своих депутатских полномочий, он не несет никакой юридической ответственности за свои действия", - прокомментировала норму Устинова.
Джерело: https://censor.net.ua/p3166029

Ну нічого собі...
А хто буде нести відповідальність за помилки в законодавстві ?
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Тупые избиратели, которые выбрали тупых неудачников типа свадебных фотографов, и откровенных жуликов типа Тищенко.
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Поганих весільних фотографів, бо гарні непогано заробляють на весіллях.
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Проголосовал весь зал, кроме Голоса, но виноваты депутаты от СН. Петюшная логика)))
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Ну по твоей логике СН не виноваты! Их заставили?
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По моей логике-виноваты все, ибо дружно слились в страстном голосовательном порыве (кроме Голоса, если верить написанному). Но петикам во всём будет виноват СН как обычно.
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Знову брешеш, що СН цього хотіли? Старієш, дід.
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Так а хто банкет організував, хто всього цього локомотив, ідейний організатор, керуюча сила, направляюча сила, рушійна сила, і без кого цього всього могло б і не бути зовсім ? Без петиків ?
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Ты, когда в туалет идёшь, ширинку сам себе расстёгивает или ждёшь Руководящего Указания?©
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Тобто СН цього хотіли, але чомусь не зробили? Нардепи "забетонували" свою недоторканність, - Устінова - Цензор.НЕТ 8757 Це у тебе така логіка?
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Спасибо за пруф, в новости ведь не приводяться данные о том как именно они голосовали. В большинстве своём Матькившина и песики значит отморозились, или отсутствовали. Ну что, молодцы, "мы не при делах, мы в домике". Вот если бы голосовали против...а так они молчаливо согласились с происходящим. Да и чёрт с ними, иной раз молчание красноречивее любых слов.
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Незачто, ты мог бы и сам легко поискать, все необходимое для этого есть в статье, но не та у тебя тут функция. "Молчание красноречивее..." - это все лирика. Для принятия нужны голоса "за". "Воздержался", "против", "отсутствует" - это не "за". Вот и все, что имеет значение.
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Так твои ж на форуме озвучивают мысли а-ля "а это всё монобольшинство от СН, оно приняло, оно и несёт всю ответственность". По такой логике можно ни одной фракции в Раду вообще не ходить, зачем же ходят, голосуют и так далее?Работают антуражем для в качестве мебели?
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ЗЕбил раб учи мат часть. А лутше займись своей Гос Дурой чучело ватное
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Патамушта у них монобільшість і відповідальність за це теж.
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Ну так а где же доблестная оппозиция, вчера вон Матькившина блокировала трибуну и всё такое, сегодня не, языки засунули на пару с песиками (про ЗаЖОП упоминать, думаю, не стоит)?
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Опозиція винна, а чого вони тобі дозволили манстурбувати під столом, чого по рукам не надавали, однозначно їх вина
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Депутатську недоторканність варто було зняти із-за того, що в нардепи йшли різного роду кримінальні елементи . . . . . . наприклад, депутат від БЮТ Олександр Волков (http://argumentua.com/stati/aleksandr-volkov-agent-mikhailov-snova-rvetsya-k-vlasti) - кримінальний авторитет, який відразу ж перебіг до Партії Регіонів після обрання)))) . . .. або ще куча мерзотників, який привела у владу Йуля.
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Замечательные новости, просто замечательные - без мата эта фраза выглядит неполной, но вы догадались, какого слова не хватает. В этих планах прекрасно все - намерения, планы, попытка прикинуться идиотами и даже формулировки.

😂
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Александра Устинова - дура набитая. Хоть и из "Голоса"
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Подтверждаю.
Ей объясняют..., ...как об стенку горохом.
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Може треба зібрати гроші їй на нитки, щоб заштопала?
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А чого що саме на колінях у неї протерлося до дірок, вона віруюча ?
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Може у неї лише одна пара джинсів, бо маленька зарплата
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Алі, скажу вам по секрету: це такі жіночі хитрощі. Я коли вдягаю драні джинси, то обов'язково з туфлями Chanel. 😉
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Так это же все объясняет...... Нардепи "забетонували" свою недоторканність, - "Голос" - Цензор.НЕТ 6028 А свиноферма тоже блондинистой масти? Нардепи "забетонували" свою недоторканність, - "Голос" - Цензор.НЕТ 6028
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І знову зеботи будуть брехати про бажання зняти депутатську недоторканість?
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Бачили як вони брешуть про візовий режим?
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Бесполезно говорить с поклонниками клоуна
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Конечно, подтверждаю, врут и не краснеют))))
Вот пруф, читать всю ветку целиком https://censor.net.ua/news/3166001/s_marta_dlya_vyezda_iz_ukrainy_v_rf_nujen_budet_zagranpasport_goncharuk/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_72368363
Дед, как и обещал, последний раз тебе пишу.
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І я тобі більше не збираюся писати, бо той, хто хоче робить візовий режим. Той, хто не хоче -- вводить замість цього лише закордонний паспорт.
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это видимость для лохтората. 90% населения Украины имеют загранпаспорт так что ничего не поменяется.
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Зеля уже по уши во лжи! Одной брехней меньше,одной больше,лохторат и не заметит !
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Брехні стільки, що важко її рахувати. Сьогодні на іншій гілці мені розповідають зебіли, що у них є бажання візового режиму з росією, але чомусь СН замість цього ввели лише виїзд до неї по закордонним паспортам. Нардепы "забетонировали" свою неприкосновенность, - Устинова - Цензор.НЕТ 8603
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Можливо дружня компанія отримала підряд на друкування бланків держпаперів, от їй і підганяють роботу, тільки і всього
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В общем все дерьмо, одна она дАртаньян вся в белом. Верим, верим
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Короче, Зе ******** - это януковичи два...кстати и юмор него такой же похабно-быдлятский, как и сам янукович
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В свете новых веяний они уже зебиомасса!!! Так велел папа зе!!!
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О Александра Уситнова! Не сеем не пашим на гранты фигашим! Деятель неприбільно общественной организации! Антикоррупционерка такая что пипец! Правая нога Шабунина) Сразу после Революции Достоинства обросла квартиркой в 141 кв.м на улице Чавдар 13 кв 276, пятилетней маздой і як вона каже при кожній вільній хвилині: "Поки хлопці гинуть на війні" вона відпочиває в Мексиці, на Шрі-Ланці і дере горло про війну і коррупцію) Потім лізе в депутани. Отака хєрня малята з міста Віннця)
Нардепи "забетонували" свою недоторканність, - Устінова - Цензор.НЕТ 4668
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ага.а еще она не моет ноги. как можно обращать внимание на слова такого человека?!
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А вот и ноги уситновой пришли) Жалуются она их не моет) Нардепи "забетонували" свою недоторканність, - Устінова - Цензор.НЕТ 8997
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Кстати мне одному кажется, что она похожа на "пресвятую погорелицу Лерку облигацию"? Нардепи "забетонували" свою недоторканність, - "Голос" - Цензор.НЕТ 5580
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піплу вже відрапортували, що депутатська недоторканість знята
піпл схавав
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Невозможно менять систему , находясь внутри её . Так систему можно только укрепить .
Это закон .
Меняют систему только находясь вне её .
Другими словами , кто бы не пришёл в систему - хозяйственник , политик , пчеловод , откровенный бандит или барыга , клоун или даже какой-нибудь рептилоид - результат всегда будет один .
Надежды нет .
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Президент о нормандской встрече говорил, типа, та шо там сложного, мол, - вывели кацапы войска, закрыли мы границу и усё! - проще пареной репы.
Вот наложи свои такие же сподивання на наших же, на своих - казалось шо там сложного? - снять и всё! - а видишь что выходит? А не выходит добровольно отказываться от того, что имеешь. Точно так же и кацапам - вернуть то что заимели.
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через "голос" відчувається хижа лапа свинопороха..не хоче він знімати недоторканність..ну що ти з ним будеш робити.
і водить усіх славіків, як цуциків))
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Фактически да, ведь депутатские полномочия - это всё, что нардеп может делать в течение 5 лет, исключая личную жизнь.
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Як казав класик: «У мене правова колізія - підписдец та підписдец».
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Пидписздэсь и **********. Мэр города Сумы, год так 2009. Классика, винтаж
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"Да, Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться? Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова - честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Биомасса эта? Конечно, если человек голодный, он во всем президента будет обвинять. Страну довели до бешенства", - заявил отец Зеленского.
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Зрада или перемога? Прикосновенность без неприкосновенности. Ну что я хочу сказать, они в очередной раз всех сделали...
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Да ладно, не портите идиотам перемогу со снятием неприкосновенности.

Тем яроснее они будут, когда поймут как их кинул Зе.
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"Європейська солідарність" швиденько зашиває свої кишені. Ну, щоб там випадково не знайшли пакетик з білим порошком.
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"2. Статтю 27 Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 3, ст. 17 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«Стаття 27. Особливості юридичної відповідальності народного депутата України
1. Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді України та її органах, а також при здійсненні депутатських повноважень, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.
2. Особливості початку досудового розслідування щодо народного депутата України, повідомлення про підозру, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України»."




"Прогноз соціально-економічних та інших наслідків Прийняття запропонованих змін забезпечить реалізацію положень щодо скасування депутатської недоторканості, при цьому гарантуватиме безперешкодне здійснення депутатської діяльності та унеможливить необґрунтоване та безпідставне кримінальне переслідування народного депутата України"

ДУМАЙ!!!!! Нардепи "забетонували" свою недоторканність, - "Голос" - Цензор.НЕТ 714
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Скоты Урода вешали лапшу что отменят неприкосновенность, а когда обосрались то вся ЗЕбилятня начала визжать про Порошенко...и это при том что ЕС вобще не голосовали за этот шабаш Скотов Урода. У ЗЕбилов только одно святое правило в методичке - в любой непонятной ситуации до усрачки визжи про Порошенко!
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