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 Для ВСУ создали современный командно-штабный трансформер. ФОТОрепортаж

Для вооруженных сил Украины создали новую командно-штабную машину с кузовом сменного объема.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армия Inform".

В этом году специалисты Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники тщательно проверили качество новой командно-штабной машины с кузовом сменного объема на базе МАЗ-63172.

Для Сухопутных войск ВСУ это в чем-то уникальная разработка. Поскольку внутри крытого прицепа отсутствует соответствующая инфраструктура, то личному составу приходится вручную заносить столы, стулья, прокладывать электросети, подключать аппаратуру связи, компьютеры и тому подобное.

Одно из отечественных частных предприятий помогло армии частично решить эту проблему. Его специалисты создали новую подвижную командно-штабную машину с кузовом сменного объема. Его установили на модернизированную раму авто МАЗ-63172, а также усовершенствовали технологию раскладывания. В зависимости от ситуации, ее можно выполнить как гидравлическим, так и механическим способом.

Начальник научно-исследовательского отдела испытаний специальной техники, средств связи и автоматизированных систем управления института подполковник Дмитрий Камак отметил, что новая КШМ внешне ничем не отличается от обычного 20-тонного контейнера. Он имеет конструкцию трансформера: его составные части раскладываются в ширину справа и слева от основного кузова и устанавливаются на опоры. Стены внутри обшиты сэндвич-панелями, что значительно улучшает теплоизоляционные свойства, а пол устлан ковролином.

Вся мебель, необходимая для оборудования рабочих мест органов управления сосредоточена внутри кузова и закреплена в транспортном положении. Весь этот процесс длится около получаса.

Испытания новой КШМ состоялись в начале года. По их результатам предприятие-производитель внесло изменения в элементы конструкции. В частности расширили лестницы к двери контейнера, а их перила перенесли на другую сторону. Это сделали для минимизации возможности травмирования во время подъема обледеневшей лестницей, поскольку контейнер установлен довольно высоко над землей.

Сейчас производитель продолжает совершенствовать конструкции КШМ, чтобы их можно было стыковать друг с другом. Тогда появится возможность получить большую площадь для развертывания и организации надлежащей работы органов управления бригады или оперативного командования.

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Для ВСУ создали современный командно-штабный трансформер 04
Для ВСУ создали современный командно-штабный трансформер 05

Источник: https://censor.net.ua/p3165997
 
   
 Топ комментарии
 
лучше б головки самонаведения разрабатывали....
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Они и раньше еще при совке такие были, только их называли "бабочки"
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А что, таких не было? Стояли сотнями в парках, только без "охренительно защищенных ноутов" по 100 штук гривен. Пора уже отдать в частные руки разработку и производство подобных домиков, штабных машин и прочей околотыловой ерунды, через Прозорро. Так выйдет в разы дешевле и быстрее
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Они и раньше еще при совке такие были, только их называли "бабочки"
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лучше б головки самонаведения разрабатывали....
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Так разрабатывают. Или надо ТОЛЬКО головки самонаведения разрабатывать? Для ВСУ создали современный командно-штабный трансформер - Цензор.НЕТ 181
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нет..надо помывочные машины с КШМ новыми разрабатывать при нищей армии, отсутствием связи с РЭБ в принципе и калашами 50-х годов....
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Ну им запоребриком так говорят. И в шлепках все ходят, формы нет совсем 😁
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А что, таких не было? Стояли сотнями в парках, только без "охренительно защищенных ноутов" по 100 штук гривен. Пора уже отдать в частные руки разработку и производство подобных домиков, штабных машин и прочей околотыловой ерунды, через Прозорро. Так выйдет в разы дешевле и быстрее
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Это СССРовская КМШ "Светлица". В чем разница, два окошка на кунге сделали? Для сведения "Укроборонпрома", "Светлица" свободно продается, без начинки, охотникам, и прочим любителям активного отдыха. Может лучше покупать?

Для ВСУ создали современный командно-штабный трансформер - Цензор.НЕТ 7666
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Беларусь это на 99% республика в составе РФ. Те кто закупает белорусские МАЗы преступники.
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Подивись, какая красивая и мощная машина.
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До слова, раша вкотре заявляє що до 2050 року передумов для шир.масш. війни нема - отже, треба готуватись. Недарма вони хочуть відведення з демонтажем укріплень і розмінуванням - так легше наступати )
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Наземный вариант не подходит.Легко обнаружить и уничтожить.спутники безпилотники запеленговать .только подземный вариант.
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Минобороны Украины финансирует агрессора покупая МАЗы. Зачем?
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Деньги на ввозе всегда легче отмываются и труднее контролируются.
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Пчелиная матка.Убив матку можно парализовать рой.Задача для ДРГ и ССО.Выявление точки базирования и ликвидация военного руководства,должна стать приоритетом в войне с более сильным противником Для ЗСУ створили сучасний командно-штабний трансформер - Цензор.НЕТ 5101
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