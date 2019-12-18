 "Слуги народа" с утра охраняли трибуну Рады от возможного блокирования. ФОТОрепортаж

Соответствующие снимки из Рады опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов, передает Цензор.НЕТ.

"С самого утра фракция большинства охраняет трибуну!" - подписал он кадры.

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