 "Слуги народа" с утра охраняли трибуну Рады от возможного блокирования. ФОТОрепортаж

Соответствующие снимки из Рады опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов, передает Цензор.НЕТ.
"С самого утра фракция большинства охраняет трибуну!" - подписал он кадры.
Соответствующие снимки из Рады опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов, передает Цензор.НЕТ.
"С самого утра фракция большинства охраняет трибуну!" - подписал он кадры.
Так вот: когда у нас шили дело о взрыве в метро из "обвиняемых" смогли выдавить в качестве мотива только "дестабилизацию ситуации". А в качестве доказательств схожесть походки на видео (!) потому как лица невозможно рассмотреть. Знакомо правда?
"Разумков затребовал от МВД внутреннюю охрану здания ВР Украины." (https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)
"Народные дружины", как в СССР, с повязками на рукаве, по трое, вроде, ходили, ловили хулиганов и алкоголиков?
І навіть краще
єднання юля і жопоблока..? логічним були би ще песики..
куйло яйця в одну корзину не кладе..