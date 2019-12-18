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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ВР (24191) Слуга народа (576)

 "Слуги народа" с утра охраняли трибуну Рады от возможного блокирования. ФОТОрепортаж

Нардепы от "Слуги народа" "охраняют" трибуну Верховной Рады, чтобы предотвратить ее возможную блокировку депутатами от "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы - За життя", которые вчера требовали снять с повестки дня законопроект о земельной реформе.

Соответствующие снимки из Рады опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов, передает Цензор.НЕТ.

"С самого утра фракция большинства охраняет трибуну!" - подписал он кадры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и "э кап ов к'офы" в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря. ФОТОрепортаж

Слуги народа с утра охраняли трибуну Рады от возможного блокирования 01
Слуги народа с утра охраняли трибуну Рады от возможного блокирования 02
Слуги народа с утра охраняли трибуну Рады от возможного блокирования 03

Источник: https://censor.net.ua/p3165980
 
   
 Топ комментарии
 
Сколько у Зеленкина уже процентов? 48?
"Слуги народа" с утра охраняли трибуну Рады от возможного блокирования - Цензор.НЕТ 5760
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к чему этот высер ?
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А вы думали что когда украинцам говорили что Зе это копия "нашего" Лу шутили?
Так вот: когда у нас шили дело о взрыве в метро из "обвиняемых" смогли выдавить в качестве мотива только "дестабилизацию ситуации". А в качестве доказательств схожесть походки на видео (!) потому как лица невозможно рассмотреть. Знакомо правда?
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У Лукашенко еще были "эскадроны смерти", которые похищали и убивали его противников. Вы думаете, что к этому мы тоже прийдем?
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Если Тимоха с жопоблоком ломанется...Будут ее бить по сиськам ? ))
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А "слобо" им Раду охранять о запросу Разумкова:
"Разумков затребовал от МВД внутреннюю охрану здания ВР Украины." (https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html)

"Народные дружины", как в СССР, с повязками на рукаве, по трое, вроде, ходили, ловили хулиганов и алкоголиков? "Слуги народа" с утра охраняли трибуну Рады от возможного блокирования - Цензор.НЕТ 2560
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треба слугам організувати охорону Ради.
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Цирк продолжается, басня Крылова "лебедь, щука, рак" в действии и далее, как и все 30 лет! Суки как вы задолбали, резиновые вы изделия, хорош этот цирк устраивать, падлюки работайте, а не фотосессии устраивайте, яйца не чешите, проституток не заказывайте, занимаетесь всем чем угодно, но только не работой! ГАНДОНЫ!!!
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Им, что, - нечего делать всей толпой? Достаточно было одну Мендель поставить...
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Это она раком ставит всех зебов, которые не слушают - что она говорит...
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Це ми вже проходили: партія регіонів охороняла трибуну так само.
"Слуги народа" с утра охраняли трибуну Рады от возможного блокирования - Цензор.НЕТ 7847

І навіть краще
"Слуги народа" с утра охраняли трибуну Рады от возможного блокирования - Цензор.НЕТ 323
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Уважаемые митингующие под Радой, не бейте, пожалуйста, Слуг Народа по голове, это "их слабое место"(С "12 стульев")
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чтобы предотвратить ее возможную блокировку депутатами от "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы - За життя", Источник: https://censor.net.ua/p3165980

єднання юля і жопоблока..? логічним були би ще песики..
куйло яйця в одну корзину не кладе..
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Зачем всем там топтаться? Поставте, точнее втисните, в трибуну Юзика. Этот кнур всё пространство займёт и заблокирует.
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Такое впечатление, что фракция "Слуг народов", решила покончить жизнь коллективным самоубийством и уложиться к Новому году... Зачем был нужен этот "турборежим" с землей, децентрализацией и пр. к Новому году? Кто их гонит, этих недоразвитых? Дайте народу отдохнуть от вас, с вашими залетами и приколами, паскуды.
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дефолт їх підпирає, вони ніфіга не зробили ні в економіці, ні в банківській сфері для зростання економіки. Тому вимушені займатися онанізмом з землею та децентралізацією. Вся їх активність аби прикрити свою бездіяльність.
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Сколько у Зеленкина уже процентов? 48?
"Слуги народа" с утра охраняли трибуну Рады от возможного блокирования - Цензор.НЕТ 5760
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Я так полагаю, в 2020 году их диджитальный счетчик просто зашкалит
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БЛОКУВАЛИ ТРИБУНУ ЩОБ БУВА ХТО НЕ ЗАБЛОКУВАВ
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Тоесть они других депутатов лишают возможности выступить? Разве в этом нет никаких нарушений Конституции?
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все забываю спросить - какого народа эти слуги? а то, все время - слуги, слуги...
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