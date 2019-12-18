 Военная контрразведка СБУ в 2019 году разоблачила 17 агентов спецслужб иностранных государств и предотвратила 67 попыток завладения военными секретами. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как сообщили в ведомстве, в сферу ответственности военных контрразведчиков входит широкий спектр задач: от обнаружения проникновения агентов и шпионов иностранных государств в отечественные военные формирования до противодействия коррупции и злоупотреблениям в военной сфере.
В 2019 году по материалам военной контрразведки было начато 538 уголовных производств. Среди них за преступления:
- против основ национальной и общественной безопасности - 192;
- в сфере охраны государственной тайны и служебной информации - 9;
- в сфере служебной деятельности и за коррупционные правонарушения - 128;
- в сфере хозяйственной деятельности - 96.
Всего с начала года сообщение о подозрениях осуществлено 119 лицам. В суд направлено более 100 производств.
К различным срокам и видам наказания осуждены 43 человека, в том числе 2 - за государственную измену, 16 - за терроризм.
Среди осужденных, в том числе трое участников созданной Главным Управлением Генштаба Вооруженных сил РФ агентурной группы "Сапфир". По заданию спецслужб России они занимались сбором разведывательной информации о силах и средствах, задействованных в операции Объединенных сил, а также планировали проведение антиукраинских информационных акций. Сейчас координатор группы - "советник правительства ЛНР" А. Тимохин объявлен в розыск.
Кроме того за год раскрыты 115 участников незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов и их пособников. К различным срокам заключения приговорены 12 боевиков.
Так 4 года лишения свободы за участие в террористической организации получил стрелок "Оплота", которого Служба задержала в международном аэропорту "Борисполь".
По 8 лет получили двое боевиков квазиреспублик, задержанных Службой вблизи передовых позиций Вооруженных Сил.
К 10 годам заключения осужден и боец-дезертира, который самовольно покинул украинскую армию и перешел к террористам. По заданию боевиков он планировал вернуться на подконтрольную украинской власти территорию в рамках обмена пленными для проведения разведывательно-подрывной деятельности.
Оперативники регулярно противодействуют агентурному проникновению в Вооруженные Силы и со стороны иностранных спецслужб.
Так, с начала этого года Службой:
- зафиксировано 67 фактов направлений представителей 14 иностранных государств к информации с ограниченным доступом;
- выдворен 21 иностранец;
- пресечена преступная деятельность 17 агентов спецслужб иностранных государств, среди которых действующие и бывшие военнослужащие ВСУ.
Кроме того, сотрудники военной контрразведки СБУ разоблачили попытки вербовки спецслужбами РФ военнослужащих-секретоносителей ВСУ для получения разведывательной информации в оборонной сфере.
СБУ предупредила подготовку российскими спецслужбами террористического акта на одном из арсеналов ВСУ, где хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов.
Также военная контрразведка разоблачила попытки вербовки представителями российских спецслужб и подконтрольных им так называемых "МГБ Д/ЛНР" украинских военнослужащих через социальные сети.
Также сообщается, что нередки случаи вовлечения в преступную деятельность в пользу врага бывших военнослужащих, которые остались на временно оккупированных территориях Украины.
Недавно Служба обнаружила троих замаскированных под патриотов военнослужащих-перебежчиков: военнослужащего-десантника, военнослужащего из района ООС и бывшего офицера ВСУ из Крыма.
Кроме того, в рамках защиты военно-экономического потенциала военная контрразведка СБУ предупредила убытки государства на сумму в 17 млрд гривен.
В частности для предотвращения злоупотреблений по инициативе СБУ была проведена экспертная оценка земель военных городков. После проверки - 9 тыс гектаров были поставлены на учет. По фактам незаконного завладения землями оборонного ведомства начато 10 производств.
В этом году Служба также предупредила незаконное отчуждение вблизи Львова 141 гектара земли, рыночная стоимость которой составляет 1 млрд 450 млн гривен.
17 из десятков тысяч - "молодцы"?!!
В Верховной Зраде спокойно сидят эти агенты, совершенно не шифруясь, а вы - " молодцы"...
и задавите "крышевателей ларьков" что позорят