 "Я просто пожелаю, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц", - Кузьменко написала письмо матери Шеремета. ДОКУМЕНТ

Фотокопию письма опубликовал в Facebook ее адвокат Владислав Добош, передает Цензор.НЕТ.

"Мы с Вами не знакомы лично, но уже, увы, знакомы заочно. Я не буду писать и убеждать Вас, что я здесь не при чем - я хочу, чтобы Вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств, на проведении которых я настаиваю", - обращается она к Людмиле Шеремет.

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Кузьменко называет "шоу" ситуацию вокруг расследования и просит прощения за то, что той приходится наблюдать за этим.

"Я просто хочу выразить Вам мое искреннее соболезнование. Вы пережили то, что боится пережить каждая мать больше всего на свете. Смерть своего ребенка. Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти. Извините, но Вам придется опять увидеть, что из смерти вашего сына делают шоу с нашим участием. Извините нашу страну за это. Я просто пожелаю того, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц и Вы могли бы посмотреть им в глаза. Держитесь", - говорится в письме.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".