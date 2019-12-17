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 "Я просто пожелаю, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц", - Кузьменко написала письмо матери Шеремета. ДОКУМЕНТ

Фигурантка дела об убийстве Павла Шеремета Юлия Кузьменко написала письмо матери погибшего журналиста.

Фотокопию письма опубликовал в Facebook ее адвокат Владислав Добош, передает Цензор.НЕТ.

"Мы с Вами не знакомы лично, но уже, увы, знакомы заочно. Я не буду писать и убеждать Вас, что я здесь не при чем - я хочу, чтобы Вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств, на проведении которых я настаиваю", - обращается она к Людмиле Шеремет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Это все ложь! Полная", - Антоненко прокомментировал обвинения в убийстве Шеремета. ДОКУМЕНТ

Кузьменко называет "шоу" ситуацию вокруг расследования и просит прощения за то, что той приходится наблюдать за этим.

"Я просто хочу выразить Вам мое искреннее соболезнование. Вы пережили то, что боится пережить каждая мать больше всего на свете. Смерть своего ребенка. Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти. Извините, но Вам придется опять увидеть, что из смерти вашего сына делают шоу с нашим участием. Извините нашу страну за это. Я просто пожелаю того, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц и Вы могли бы посмотреть им в глаза. Держитесь", - говорится в письме.

Я просто пожелаю, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц, - Кузьменко написала письмо матери Шеремета 01

Также смотрите: Защите блокируют возможность ознакомления с материалами дела об убийстве Шеремета, - адвокат Кузьменко Добош. ВИДЕО

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также читайте: Министр по делам ветеранов Коляда о деле об убийстве Шеремета: Чем бы оно ни закончилось - проигрывает государство

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Источник: https://censor.net.ua/p3165922
 
   
 Топ комментарии
 
Давит на слезу,соевые мастера в этом
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ДОРОГА ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА: ЗЕЛЕНСЬКОМУ ЗБУДУВАЛИ ОСОБИСТЕ ШОСЕ ПІД КИЄВОМ - "СТОПРЕВАНШ"
Під Києвом, у селах Рославичі та Іванковичі, просто серед поля з'явилась асфальтована дорога із сучасним освітленням. Місцеві мешканці не на камеру кажуть: шосе збудували усього за кілька місяців, спеціально для Володимира Зеленського.
Президент і його охорона використовують дорогу як ще один заїзд до котеджного містечка "Маєток. Перлина Італії", де мешкає новий глава держави. Про це йдеться у програмі "СтопРеванш" https://www.youtube.com/watch?v=8YmoleOu89Y
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Тут будуть завивати не так адепти зе, як лахтоботи. Їм ця тема вигідніша.
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Може вона, може ні: в МВС зробили нову заяву про вбивство Шеремета
У справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета з'явилися нові деталі
....Артем Шевченко, спікер МВС, в коментарі "5 каналу" заявив, що оголошена підозра Юлії Кузьменко не є остаточним висновком слідства.
"Все, що оголошено в підозрі... є припущеннями. Може вони підтвердяться в слідстві, а може ні. Можливо, це була ця жінка, а може ні..." - заявив Шевченко.

т.е. аваков и моника зе!лох на ВЕСЬ мир объявили её "убийцей" - а теперь лепят отмазки - это "є припущеннями"..
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Працюють як звичайні разводіли.

Мовчать люди - то впєрьод!
Починають викривати брехню, - дають задню.
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А шо за припущення в нас вже садять у кутузку
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І ще, як би це не пастка для самого Авакова.
Такий собі, харрроший капканчік...

Бо ж «На всякою старуху, биваіть прорухо»...

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У юристів немає припущеннь, Це маячня. Ви Scjrpman Y знаєте, я з великою неповагою ставлюсь до Петра Порошенка і його приятеля Філатова, який втілював люстрацію суддів в життя., але правда залишается правдою. Замість браслету стеження, та підписку про не виїзд з Украіни, ми отримали арешт для патріотів.Будемо боротися.
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ДОРОГА ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА: ЗЕЛЕНСЬКОМУ ЗБУДУВАЛИ ОСОБИСТЕ ШОСЕ ПІД КИЄВОМ - "СТОПРЕВАНШ"
Під Києвом, у селах Рославичі та Іванковичі, просто серед поля з'явилась асфальтована дорога із ******** освітленням. Місцеві мешканці не на камеру кажуть: шосе збудували усього за кілька місяців, спеціально для Володимира Зеленського.
Президент і його охорона використовують дорогу як ще один заїзд до котеджного містечка "Маєток. Перлина Італії", де мешкає новий глава держави. Про це йдеться у програмі "СтопРеванш" https://www.youtube.com/watch?v=8YmoleOu89Y
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Почему "соевые"? Юлия Кузьменко - волонтер. Волонтеры помогают украинской армии. Украинская армия - это враждебная для Зеленского армия? Т.е. волонтеры украинской армии для вас- "соевые", а "зеленые" волонтеры - это те, кто террористам помогает?
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Не парься) Логика для зебилов - это что-то сверхъестественное, он всё равно ничего не поймет.
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Ой, ліса, та ти вже бажала києву градів. Досить побажань. Нехай реформований суд ім парашенка розбереться. Ми почекаємо.
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А не мішало б викурити вату,якої в країні біля 20%,де більше,де менше..
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В оное время на эмоциях говорили "разрази тебя гром!", а нынче - "чтоб вас градом накрыло!". У меня тоже на определенные случаи тоже есть присказка -"VPN", и шо?
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Думаєш, твоїх слів про те з побажанням комусь смерті немає серед телефонних записів?) Наївна дурепа)
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Уже и второй Президент после Януковича, но все равно почему то получается Янукович.....
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Місце прокляте... Доки люди не почнуть пам'ятати минуле- майбутнє їм не світить....
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не місце, а мозок, прошу пана. мозок лайноподібний - через те всі негаразди
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Шо-та вроде патриоты в своей среде общаются как урки, причем на языке агрессора
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А це придворна волонтерша Коломойського.
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"Я просто пожелаю, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц", - Кузьменко написала письмо матери Шеремета - Цензор.НЕТ 204

БЕЛОРУССКАЯ ШКОЛА КГБ, ВЫСОКАЯ ДОЛЖНОСТЬ В МВД: ЧТО ИЗВЕСТНО О "БОЦМАНЕ", КОТОРЫЙ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В НАПАДЕНИИ НА ПЕТРА ПОРОШЕНКО

"Я просто пожелаю, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц", - Кузьменко написала письмо матери Шеремета - Цензор.НЕТ 5844
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Почему как, один из фигурантов неоднократно сидевший, другая - охранник на зоне. Биографию остальных тоже не мешало бы проверить, а то как заявляла по телефону предположительно сама Кузьменко - "До 14 года никого не касается кем мы и что делали, отсчет у этой страны начался с 2014 года"
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попробуй досмотреть до конца, может чего нового узнаешь ...
https://youtu.be/5QO5_0q8cNc
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===Я просто пожелаю, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц===
А я пока займусь тем, как украсть двоих детей, чтобы организовать провокацию и народное возмущение против Зеленского
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Ты еще не всех порохоботов перевешал.
А уже за кражу детей берешься?
Не надорвессси?
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Хоспади, какое же ты тупое. Это она собиралась украсть детей Звиробий.
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А ты собирался вешать порохоботов.
И то и то преступление.
Так какая разница,умник?
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Порохоботам, как и их хозяину, давно пора к психиатру
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Сметанат борщу‏ @SmetanatBorschu

Друзі, спеціалити по вареникам є тут?
Якої статі бувають вареники?

"Я просто пожелаю, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц", - Кузьменко написала письмо матери Шеремета - Цензор.НЕТ 1776
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то так Гугл, перевів йому: «єлі пол варєніка», - мокша передивився жахів пропагандонів про «голодающюю Украіну»
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Шеремет работал на ФСБ. Это и есть мотив убийства. Кураторы убийства в СБУ. После Парижа земрази атакуют патриотов для мира с Россией.
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А шо следователь Портнов говорит по этому поводу?
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Что-то у обвиняемых единственные аргументы - писать душевные письма и давить на эмоции .
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А давай тебе посадимо на два місяця до буцигарні і подивимось, що ти будеш робити?
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...Незадовго до затримання підозрюваних практично всі прокурори Генеральної прокуратури України, які впродовж трьох років займалась розслідуванням по Шеремету, були звільнені, а група прокурорів розформована. Що стосується осіб, яким наразі повідомлено про підозру у вбивстві Шеремета, то, за інформацією джерел у ГПУ, деякі з них, дійсно, можуть бути причетними до скоєння цього злочину, але жодних доказів цього за три роки здобути так і не вдалось. Через це начальник Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Олександр Лукашенко погодив повідомлення про підозру лише під загрозою звільнення з посади. - https://naspravdi.today/2019/12/16/z-heneral-noi-prokuratury-ukrainy-zvil-neni-mayzhe-vsi-prokurory-iaki-vprodovzh-tr-okh-rokiv-r
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Naspravdi.Today 1 день тому
12 грудня 2019 року слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України повідомили п'ятьом особам про підозру у вбивстві російського журналіста білоруського походження Павла Шеремета. Шеремет жив у Києві, працював на радіо «Вести», яке належить міністру доходів і зборів часів Януковича Олександру Клименку, і загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. За повідомленням джерел у Генеральній прокуратурі України, зразу після вбивства Шеремета слідство розглядало як основу версію про причетність до цього злочину відомого російського нациста білоруського походження Сергія Коротких (він же ж «Боцман», він же ж «Малюта») - колишнього активіста Білоруської регіональної організації Російської національної єдності та співзасновника «Націонал-Соціалістичного товариства». Але перевірити цю версію не вдалось через те, що Коротких є людиною, наближеною до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та дружить з сином міністра Олександром Аваковим. Докладніше про Коротких та «білоруський слід» у вбивстві Шеремета розповідається на сайті «Білоруський партизан».»
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Режим на этом "деле" сломается. У всякого беспредела есть завершение; вопрос лишь - хватит ли бензина в баках того вертолёта что нацелился на Ростов.
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Ну, судя по твоим предыдущим пророчествам, в Украине все будет хорошо.
Спасибо, и вам того же.
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Да пока что всё идёт так как предсказано: режим ни тарифы не снизил, ни войну не закончил. Короче, на**ал всех дурных бабок, которые за него голосовали, продавшись за два кило гречки. Я пророчил катастрофическое падение гривны - так ведь Беня с первого же дня возвращения к власти сам провозгласил что его целью является дефолт; какие ко мне претензии ? Правда, эти ушлёпки вовремя опомнились, и начали строить пирамиду ОГВЗ, чтобы их раньше времени возмущённый лохторат не вынес вперёд ногами с Банковой.
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Аваков зробив велику помилку, що влаштував таке шоу. Але добре, що запросив на це шоу Зе.
Їм поряд висіти буде веселіше.
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Если супержлоб Порошенко расщедрился на 19 миллионов за человека, который знал, что бронежилеты пробиваются гвоздем, но все равно отправил их в армию, то, значит, следы ведут к самому Порошенко
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Много активизировалось зеленых в комментах. Они всегда, как обосрутся, так активизируют своих комментаторов.
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Ребята давайте ка вот в эту тему загляните, а то когда в этой на сей час 52 там только двое ну чего у нас всё вот как то так
ТЕМА есть такая не менее важная на форуме Мемориальную доску воину 72-й ОМБр Игорю Гончаренко открыли в Житомире.
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