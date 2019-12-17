 "Я просто пожелаю, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц", - Кузьменко написала письмо матери Шеремета. ДОКУМЕНТ

Фотокопию письма опубликовал в Facebook ее адвокат Владислав Добош, передает Цензор.НЕТ.
"Мы с Вами не знакомы лично, но уже, увы, знакомы заочно. Я не буду писать и убеждать Вас, что я здесь не при чем - я хочу, чтобы Вы это узнали из объективных экспертиз и доказательств, на проведении которых я настаиваю", - обращается она к Людмиле Шеремет.
Кузьменко называет "шоу" ситуацию вокруг расследования и просит прощения за то, что той приходится наблюдать за этим.
"Я просто хочу выразить Вам мое искреннее соболезнование. Вы пережили то, что боится пережить каждая мать больше всего на свете. Смерть своего ребенка. Вы три года после этого наблюдали импотенцию нашей структуры МВД в расследовании его смерти. Извините, но Вам придется опять увидеть, что из смерти вашего сына делают шоу с нашим участием. Извините нашу страну за это. Я просто пожелаю того, чтобы однажды перед Вами поставили настоящих убийц и Вы могли бы посмотреть им в глаза. Держитесь", - говорится в письме.
Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.
13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.
Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.
Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".
У справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета з'явилися нові деталі
....Артем Шевченко, спікер МВС, в коментарі "5 каналу" заявив, що оголошена підозра Юлії Кузьменко не є остаточним висновком слідства.
"Все, що оголошено в підозрі... є припущеннями. Може вони підтвердяться в слідстві, а може ні. Можливо, це була ця жінка, а може ні..." - заявив Шевченко.
т.е. аваков и моника зе!лох на ВЕСЬ мир объявили её "убийцей" - а теперь лепят отмазки - это "є припущеннями"..
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=mDf9wU58I48
Мовчать люди - то впєрьод!
Починають викривати брехню, - дають задню.
Такий собі, харрроший капканчік...
Бо ж «На всякою старуху, биваіть прорухо»...
Під Києвом, у селах Рославичі та Іванковичі, просто серед поля з'явилась асфальтована дорога із ******** освітленням. Місцеві мешканці не на камеру кажуть: шосе збудували усього за кілька місяців, спеціально для Володимира Зеленського.
Президент і його охорона використовують дорогу як ще один заїзд до котеджного містечка "Маєток. Перлина Італії", де мешкає новий глава держави. Про це йдеться у програмі "СтопРеванш" https://www.youtube.com/watch?v=8YmoleOu89Y
БЕЛОРУССКАЯ ШКОЛА КГБ, ВЫСОКАЯ ДОЛЖНОСТЬ В МВД: ЧТО ИЗВЕСТНО О "БОЦМАНЕ", КОТОРЫЙ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В НАПАДЕНИИ НА ПЕТРА ПОРОШЕНКО
https://youtu.be/5QO5_0q8cNc
А я пока займусь тем, как украсть двоих детей, чтобы организовать провокацию и народное возмущение против Зеленского
А уже за кражу детей берешься?
Не надорвессси?
И то и то преступление.
Так какая разница,умник?
Друзі, спеціалити по вареникам є тут?
Якої статі бувають вареники?
12 грудня 2019 року слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України повідомили п'ятьом особам про підозру у вбивстві російського журналіста білоруського походження Павла Шеремета. Шеремет жив у Києві, працював на радіо «Вести», яке належить міністру доходів і зборів часів Януковича Олександру Клименку, і загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. За повідомленням джерел у Генеральній прокуратурі України, зразу після вбивства Шеремета слідство розглядало як основу версію про причетність до цього злочину відомого російського нациста білоруського походження Сергія Коротких (він же ж «Боцман», він же ж «Малюта») - колишнього активіста Білоруської регіональної організації Російської національної єдності та співзасновника «Націонал-Соціалістичного товариства». Але перевірити цю версію не вдалось через те, що Коротких є людиною, наближеною до міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та дружить з сином міністра Олександром Аваковим. Докладніше про Коротких та «білоруський слід» у вбивстві Шеремета розповідається на сайті «Білоруський партизан».»
Спасибо, и вам того же.
Їм поряд висіти буде веселіше.
ТЕМА есть такая не менее важная на форуме Мемориальную доску воину 72-й ОМБр Игорю Гончаренко открыли в Житомире.