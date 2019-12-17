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 Инновации "русского мира", Конституция - не рояль! Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Инновации русского мира, Конституция - не рояль! Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Опять "Слугу народа" бьют!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Насилие в отношении членов нашей команды обрело системный характер", - "Слуга народа" призывает правоохранителей отреагировать на избиение нардепа Ананченко

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Инновации русского мира, Конституция - не рояль! Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Новый тренд

Инновации русского мира, Конституция - не рояль! Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Скоро?

Инновации русского мира, Конституция - не рояль! Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Конституцию не рояль! Те.

Инновации русского мира, Конституция - не рояль! Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Децентрализация

Читайте на "Цензор.НЕТ": Реформа децентрализации Зеленского возвращает Украину к авторитаризму, - Сюмар

Инновации русского мира, Конституция - не рояль! Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Суверенный интернет

Инновации русского мира, Конституция - не рояль! Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

По крупицам...

Инновации русского мира, Конституция - не рояль! Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Инновации "русского мира"

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3165915
 
   
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Паршивый с тебя комиксодел. Фотожабы вышли смешнее.
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то то у тебя подгорело - аж ты выскочилО Инновации "русского мира", Конституция - не рояль! Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7466
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Было бы это смешно, так ведь просто скопипастил с методички, да, скорпи? Инновации "русского мира", Конституция - не рояль! Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4862
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та кто же знает - откуда и из каких лахтинских методичек ты копипастишь Інновації "русского мира", Конституція - не рояль! Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6253
одно понятно - слишком у вас тупых набрали, типа тебя, но с полыхающими пердаками от фотожаб на шмарклю
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с золотым теленком как то мимо
подмена понятий произошла
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Фуфло каЦАПское, информационная война. Украина не должна иметь связи с Чебурнетом ФСБ-ным.
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Як тоді зебіли заглядатимуть до ширіньки клятого кондитера?
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Дивлюсь на Богдана та Зе і розумі, що на них взагалі не треба робити жаби, вони самі на себе жаби роблять своїми пиками.
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