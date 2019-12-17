 Зеленский и Hublot: ведущая российская деловая газета вышла с оригинальной первой страницей ФОТО ДНЯ

Фотографию разместил в Facebook журналист Сергей Сидоренко, информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, неделю назад российский телеканал ТНТ показал три первых серии сериала "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли. Планировалось, что за неделю сериал покажут полностью, однако он был снят с эфира.
Права на показ "Слуги народа" телеканал ТНТ приобрел у шведской компании Eccho Rights, заявили в студии "Квартал 95".
Из первой серии телеканал вырезал шутку о Владимире Путине. В эпизоде герой Зеленского, новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, выбирает часы и премьер-министр предлагает ему часы марки Hublot (он произносит ее название как "хубло"), отмечая, что их носит Путин. В ответ Голобородько удивляется: "Путин - хубло?".
яркий намек на вірезанную сцену из "Слуга народа" на кремлядском тв
смело и оч рискованно
Мне все о чем ты проблеял по барабану... я в Украине живу..
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