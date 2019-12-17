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 Задержан злоумышленник, стрелявший в экипаж полиции в Яготине 11 декабря. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция задержала злоумышленника, открывшего огонь по наряду полиции в Яготине 11 декабря.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

11 декабря в Яготине мужчина открыл огонь из ружья по наряду полиции, а затем скрылся на микроавтобусе. Тогда на Киевщине ввели полицейские операции "Гром" и "Сирена".

Задержали злоумышленника сегодня в с. Кулажинцы, Полтавской области, там он скрывался в доме старой знакомой.

Задержан злоумышленник, стрелявший в экипаж полиции в Яготине 11 декабря 01

Смотрите: В Яготине конфликт из-за парковки автомобиля закончился стрельбой в экипаж полиции. ФОТО

Как сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов, пока искали подозреваемого по возможным адресам нахождения изъяли пистолеты, револьверы, винтовка, автомат, гранатометы и гранаты. Злоумышленник очень любил делать селфи с незаконной оружием.

Задержан злоумышленник, стрелявший в экипаж полиции в Яготине 11 декабря 02
Задержан злоумышленник, стрелявший в экипаж полиции в Яготине 11 декабря 03

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Стрельба в Яготине: злоумышленник сбежал через черный ход, введен план "Сирена". ФОТОрепортаж

Задержан злоумышленник, стрелявший в экипаж полиции в Яготине 11 декабря 04
Задержан злоумышленник, стрелявший в экипаж полиции в Яготине 11 декабря 05

Открыто 3 уголовных производства ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия) и по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Смотрите также: 8 автоматов, 16 пистолетов, 70 гранат, взрывчатка и 10 тыс. патронов обнаружены при обыске в Ривном, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3165896
 
 
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Задержали злоумышленника сегодня в с. Кулажинцы, Полтавской области, там он скрывался в доме старой знакомой.Источник: https://censor.net.ua/p3165896

Не моог баклан нвую знакомую завести? Задержан злоумышленник, стрелявший в экипаж полиции в Яготине 11 декабря - Цензор.НЕТ 8742
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Наверное на Цензоре спецом перевернули или просто недосмотрели.
Вот так нужно Задержан злоумышленник, стрелявший в экипаж полиции в Яготине 11 декабря - Цензор.НЕТ 2113
Задержан злоумышленник, стрелявший в экипаж полиции в Яготине 11 декабря - Цензор.НЕТ 8811
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Рэмбо нервно курит в сторонке и завидует
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мне знаком такой психотип идиотов.. у них от обладания оружием "крыша едет"
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а забрали бы его в свое время в армию , такого бы не случилось.
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Эт точно.Оргазм к оружию наблюдается у отказников и не настрелявшихся психопатов.
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