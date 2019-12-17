EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Шеремета Рынок земли Нормандские переговоры Газовая война Обирай свідомо
 Политика Украины
  1885  26
Материалы по теме:
Все про:ВР (24163) депутат (2798) земля (1624)

 Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и "э кап ов к'офы" в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря. ФОТОрепортаж

Попытка проголосовать за рынок земли, митинги под Радой и принятие закона о Пласте. Таким был рабочий день депутатов 17 декабря под куполом ВР. Кроме того они изучали английский язык, играли в шахматы и читали про Чингисхана.

Об этом в репортаже корреспондента Цензор.НЕТ.

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 01

Начала работы ВР

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 02

Вадим Новинский с коллегой из "СН" Артемом Культенко

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 03

Ложа Кабмина

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 04

Жан Беленюк из "СН" с коллегой Александром Фельдманом из ОПЗЖ

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 05

Нардеп Анатолий Драбовский из СН читает про Чингисхана

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 06

Дмитрий Лубинец из группы "Зa майбутнє" играет в шахматы


Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 07
Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 08

Геннадий Вацак из группы "Зa майбутнє"  занят изучением английского языка - "э кап ов к'офы"

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 09

Григорий Суркис из ОПЗЖ с коллегой Михаилом Радуцким из СН

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 10

Ольга Василевская-Смаглюк из СН общается с Вадимом Новинским из ОПЗЖ

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 11

Скауты в ВР - депутаты приняли сегодня закон о Пласте

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 12

Руководство  фракции СН - Никита Потураев, Александр Корниенко, Давид Арахамия

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 13

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 14

Телефоны депутатов из СН с фракционным чатом

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 15

Елизавета Ясько с коллегой из СН Александром Скичко

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 16

Александр Качура, Елизавета Ясько и Леся Забуранная из СН 

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 17

Рустем Умеров и Сергей Рахманин из "Голоса"

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 18

Дружное голосования фракции "СН"

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 19

Общение Петра Порошенко и Ирины Геращенко из "Евросолидарности"

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 20

Ярослав Железняк из "голоса" с коллегой Андреем Холодовым из "СН"

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 21

Юлия Левочкина из ОПЗЖ

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 22

Максим Бужанский и Александр Дубинский из "СН"

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 23

Нестор Шуфрич из ОПЗЖ в президиуме Рады 

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 24

Тимошенко против голосования по продаже земли 

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 25

начал блокировки трибуны 

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 26
Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и э кап ов кофы в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря 27

Фракция "Батькивщина" заблокировала трибуну, выступая  против продажи земли

Источник: https://censor.net.ua/p3165882
 
 
 Топ комментарии
 
Немає про виступ Гончаренка,коли якесь чучало чомусь ставало навшпиньки і кривилось .

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и "э кап ов к'офы" в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря - Цензор.НЕТ 32
 показать весь комментарий
 
Дійсно, що обличчя СН не зіпсоване інтелектом.
 показать весь комментарий
 
Зе мост импотент синг из ту спик ол зис райт фром ё харт.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Зе мост импотент синг из ту спик ол зис райт фром ё харт.
 показать весь комментарий
 
 
«Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo» (укр. «Бізони з Буффало, налякані [іншими] бізонами з Буффало, залякують [інших] бізонів з Буффало») - граматично коректне, але важке для розуміння речення англійською мовою, використовуване для демонстрації можливості утворення складних конструкцій омонімами та омофонами. Також це речення є прикладом антанаклази.
 показать весь комментарий
 
 
В курсі ))) Є ще подібна китайська тема: Ші Ші ші ші ші
«Ші Ші ші ші ші» (кит. 施氏食獅史, пін. Shī Shì shí shī shǐ) - вірш класичною китайською мовою, який створив китайський лінгвіст Чжао Юаньжень (Zhào Yuánrèn, Ε1892-1982). Назву можна перекласти як «Історія про те, як пан Ші їв левів». Усі 92 склади вірша читаються як ші в одному з чотирьох тонів. Текст, записаний класичною китайською мовою, зрозумілий більшості освічених читачів. Проте більш ніж 2500-річна еволюція вимови спричинила сильну омофонію, і внаслідок вірш при читанні ******** пекінським діалектом або при записі фонетичною системою стає абсолютно незрозумілим для носіїв мови.
 показать весь комментарий
 
 
вен ю тачин хёр хипс ар ю спикинг фром хёр харт ор нот ет?
 показать весь комментарий
 
 
Ит депендс оф дептх оф пенетрейшен - иф антил зе вери гландс, зен... мейби...
 показать весь комментарий
 
Кабмін у чотири рази зменшив місцевим бюджетам Закарпаття субвенцію на соціально-економічний розвиток територій
Кабінет Міністрів змінив розподіл між місцевими бюджетами субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій, зменшивши її загальний обсяг по Україні на 1,7 млрд грн.
Кабмін у чотири рази зменшив місцевим бюджетам Закарпаття субвенцію на соціально-економічний розвиток територій
Відповідні зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 року № 500-р було внесено на засіданні Уряду 4 грудня. Унаслідок цього місцеві бюджети Закарпатської області отримають замість 55 млн грн лише 13,6 млн грн.

Юлія Траньович, консультант з бюджетних питань Закарпатського РВ Асоціації міст України, розповідає, що місцевим бюджетам Закарпаття з раніше виділених коштів залишилось тільки 24,7%. Новим розпорядженням Кабінету Міністрів бюджетам м. Ужгород, м. Берегово, Тячівської ОТГ, Берегівського та Іршавського районів повністю скасовано виділення субвенції. Місту Виноградів залишено лише 5,5 млн грн з передбачених майже 20,3 млн грн, або 27,3%, а смт Міжгір'я - 0,05 млн грн із 8,8 млн грн, або 0,6%.

Ця субвенція передбачалася на вкрай важливі для громад проекти - будівництво та ремонт шкіл і дитсадків, ремонт та благоустрій вулиць, вуличного освітлення, реконструкція водогонів, будівництво дитячих та спортивних майданчиків. Внесення таких змін наприкінці року є неприпустимим. Більшість органів місцевого самоврядування вже виконали частину, а то і весь обсяг робіт, передбачених у визначених проектах, отримали акти виконаних робіт і не можуть їх оплатити. Серед них Тячівська ОТГ, де на 100% виконані роботи щодо будівництва дощової каналізації на загальну суму майже 1,5 млн грн, з яких 1 млн грн виділено з місцевого бюджету, а 500 тис. грн передбачалося субвенції. Але з урахуванням внесених змін для Тячівської ОТГ такої субвенції взагалі не передбачено.
 показать весь комментарий
 
Обезьянник и дурдом с «нелохом » Моникой
 показать весь комментарий
 
Я юлю терпіти не можу, проте таку хероту можу зняти не напружуючись.
 показать весь комментарий
 
Здається багато хто не розуміє, що буває коли під Радою люди збираються...
 показать весь комментарий
 
 
Зе-потерпевшие!, - какой весной этот Чел сидеть будет...? Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и "э кап ов к'офы" в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря - Цензор.НЕТ 1092

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и "э кап ов к'офы" в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря - Цензор.НЕТ 7838
 показать весь комментарий
 
 
О! А шош такоє?

Тєлєпузікі?

Ви ж тут вищали - кричали : «Ростов, пєрєобуєтся, в Борісполє дєжурят, Іспанія, Мальдіви !»
Шо, знов зеленим обдристалися?

 показать весь комментарий
 
 
Дійсно, що обличчя СН не зіпсоване інтелектом.
 показать весь комментарий
 
 
Ну и шобло...Кто это там гигант мысли из кабминовской ложи? Впрочем, насчет мысли не знаю, но ложу он затмил, ее за ним почти не видно. Стукачек бегает за Ясько. В общем шах вам и мат, зебобики.
 показать весь комментарий
 
 
Максим Бужанский и Александр Дубинский - найбільша загроза для України. Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и "э кап ов к'офы" в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря - Цензор.НЕТ 1053
Ці хамовиті маланці ще себе не проявили.Чекайте!
 показать весь комментарий
 
 
барабан-вот тут ты прав..они самая большая проблема.они уже вцепились в горло Украине,медленно додавливают.и сковырнуть их-это совсем не Янека..тут мировая Каббала впишеться-нам мало не покажеться..
 показать весь комментарий
 
Немає про виступ Гончаренка,коли якесь чучало чомусь ставало навшпиньки і кривилось .

Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и "э кап ов к'офы" в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря - Цензор.НЕТ 32
 показать весь комментарий
 
 
Такої "культури"навіть при Овоче не пригадую...
 показать весь комментарий
 
 
Нюхач унітазних йоршиків, золотий детектив по розшуку використаних контрацептивів, зєпутат для зєбілів.
 показать весь комментарий
 
 
Сервант оф зе піпл. Зе крім оф сосаєті
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх