 Блокада трибуны по вопросу продажи земли, закон о Пласте и "э кап ов к'офы" в самоучителе Вацака, - день ВР 17 декабря. ФОТОрепортаж

Об этом в репортаже корреспондента Цензор.НЕТ.
Вадим Новинский с коллегой из "СН" Артемом Культенко
Ложа Кабмина
Жан Беленюк из "СН" с коллегой Александром Фельдманом из ОПЗЖ
Нардеп Анатолий Драбовский из СН читает про Чингисхана
Дмитрий Лубинец из группы "Зa майбутнє" играет в шахматы
Геннадий Вацак из группы "Зa майбутнє" занят изучением английского языка - "э кап ов к'офы"
Григорий Суркис из ОПЗЖ с коллегой Михаилом Радуцким из СН
Ольга Василевская-Смаглюк из СН общается с Вадимом Новинским из ОПЗЖ
Скауты в ВР - депутаты приняли сегодня закон о Пласте
Руководство фракции СН - Никита Потураев, Александр Корниенко, Давид Арахамия
Телефоны депутатов из СН с фракционным чатом
Елизавета Ясько с коллегой из СН Александром Скичко
Александр Качура, Елизавета Ясько и Леся Забуранная из СН
Рустем Умеров и Сергей Рахманин из "Голоса"
Дружное голосования фракции "СН"
Общение Петра Порошенко и Ирины Геращенко из "Евросолидарности"
Ярослав Железняк из "голоса" с коллегой Андреем Холодовым из "СН"
Юлия Левочкина из ОПЗЖ
Максим Бужанский и Александр Дубинский из "СН"
Нестор Шуфрич из ОПЗЖ в президиуме Рады
Тимошенко против голосования по продаже земли
начал блокировки трибуны
Фракция "Батькивщина" заблокировала трибуну, выступая против продажи земли
Два чая у другий номер)
«Ші Ші ші ші ші» (кит. 施氏食獅史, пін. Shī Shì shí shī shǐ) - вірш класичною китайською мовою, який створив китайський лінгвіст Чжао Юаньжень (Zhào Yuánrèn, Ε1892-1982). Назву можна перекласти як «Історія про те, як пан Ші їв левів». Усі 92 склади вірша читаються як ші в одному з чотирьох тонів. Текст, записаний класичною китайською мовою, зрозумілий більшості освічених читачів. Проте більш ніж 2500-річна еволюція вимови спричинила сильну омофонію, і внаслідок вірш при читанні ******** пекінським діалектом або при записі фонетичною системою стає абсолютно незрозумілим для носіїв мови.
Кабінет Міністрів змінив розподіл між місцевими бюджетами субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій, зменшивши її загальний обсяг по Україні на 1,7 млрд грн.
Кабмін у чотири рази зменшив місцевим бюджетам Закарпаття субвенцію на соціально-економічний розвиток територій
Відповідні зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 року № 500-р було внесено на засіданні Уряду 4 грудня. Унаслідок цього місцеві бюджети Закарпатської області отримають замість 55 млн грн лише 13,6 млн грн.
Юлія Траньович, консультант з бюджетних питань Закарпатського РВ Асоціації міст України, розповідає, що місцевим бюджетам Закарпаття з раніше виділених коштів залишилось тільки 24,7%. Новим розпорядженням Кабінету Міністрів бюджетам м. Ужгород, м. Берегово, Тячівської ОТГ, Берегівського та Іршавського районів повністю скасовано виділення субвенції. Місту Виноградів залишено лише 5,5 млн грн з передбачених майже 20,3 млн грн, або 27,3%, а смт Міжгір'я - 0,05 млн грн із 8,8 млн грн, або 0,6%.
Ця субвенція передбачалася на вкрай важливі для громад проекти - будівництво та ремонт шкіл і дитсадків, ремонт та благоустрій вулиць, вуличного освітлення, реконструкція водогонів, будівництво дитячих та спортивних майданчиків. Внесення таких змін наприкінці року є неприпустимим. Більшість органів місцевого самоврядування вже виконали частину, а то і весь обсяг робіт, передбачених у визначених проектах, отримали акти виконаних робіт і не можуть їх оплатити. Серед них Тячівська ОТГ, де на 100% виконані роботи щодо будівництва дощової каналізації на загальну суму майже 1,5 млн грн, з яких 1 млн грн виділено з місцевого бюджету, а 500 тис. грн передбачалося субвенції. Але з урахуванням внесених змін для Тячівської ОТГ такої субвенції взагалі не передбачено.
Тєлєпузікі?
Ви ж тут вищали - кричали : «Ростов, пєрєобуєтся, в Борісполє дєжурят, Іспанія, Мальдіви !»
Шо, знов зеленим обдристалися?
Ці хамовиті маланці ще себе не проявили.Чекайте!