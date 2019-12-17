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 Сканер грузов заработал на Закарпатской таможне. Львовская, Волынская и Черновицкая таможни готовятся к запуску, - Гончарук. ФОТО

На Закарпатской таможне запустили в работу сканер грузов, а в трех пунктах пропуска Львовской таможни аналогичные сканеры прошли тестирование.

Об этом он сообщил в телеграме премьер-министр Олексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине начинают работать сканеры, которые я поручил запустить на таможенных границах во время рабочей поездки в Черновицкую область. Стартовали с Закарпатской таможни. Там уже все работает", - написал он.

Сканер грузов заработал на Закарпатской таможне. Львовская, Волынская и Черновицкая таможни готовятся к запуску, - Гончарук 01

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По словам Гончарука, Львовская таможня уже провела техническое тестирование устройств в пунктах пропуска "Рава-Русская", "Краковец", и "Шегини" и в ближайшее время они будут работать полноценно.

Волынская, Черновицкая таможни также готовятся к запуску таких систем, добавил премьер.

Сканер грузов заработал на Закарпатской таможне. Львовская, Волынская и Черновицкая таможни готовятся к запуску, - Гончарук 02

Источник: https://censor.net.ua/p3165873
 
   
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Звіздєц нинішнім розцінкам за пропуск контробасу. Ставки виростуть.
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Було б бажання, а спосіб обійти знайдеться. Гонтарєва казала, що українці дуже креативні люди. Кримінальні таланти.
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И сколько сержанту Сканеру доложить надо??
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И сканеры есть... и таможня типа новая... а увеличения поступлений в бюджет на 2020-й год с таможен не заложено...
Вот так вот... парадоксально.. но факт..
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Хватит бздеть про улучшение на таможне. Ничего особого там не меняется. Альперина на своего черта поменяете и всё.
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