 Фонд Порошенко внес залог в размере 19 млн за генерала Марченко. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на экс-советника министра обороны Юрия Бирюкова.
В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.
11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.
28 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда по делу генерала Дмитрия Марченко и назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн. Таким образом суд уменьшил размер залога с 76 млн грн до 20 млн грн.
Можете саспамити петруся, чі рука не підніметься?
але не зміг себе пересилити та попросив внести заставу за злочинця свій благодійний фонд...
а пока шмарк тебе в харю скот
Цитата: Фонд президента Петр Порошенко создал своим указом лишь две недели назад. Правда, в указе речь идет о грантах для молодых ученых. А в бюджете, кроме образовательных проектов, появляется еще один пункт: о компенсации населению коммунальных тарифов через налоговые льготы.
Марченко походу молодой учёный, которому компенсируют коммуналку. Вопрос о том, что это за фонд снимаю как уже ненужный.
щас опять отправят пост с правдивой инфой в спам...
Скрепцов-Говнецов?? почти дворянская ))))
на этой инфопомойке заспамленный каммент - маркер адекватности...
ВСЕУКРАЇНСЬКА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОРОШЕНКА"
( БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОРОШЕНКА ) 2169253921000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ГЛІБА УСПЕНСЬКОГО, будинок 8 не перебуває в процесі припинення https://online.minjust.gov.ua/edr-search/
Зарубежная пресса пишет, что Марина Порошенко причастна к раскраданию средств из благотворительного фонда
С педи денег сбили)))
Ну дает...
Порохом оплаченная!!!!!
1. петя не сидит
2. договорняки с аваковым
БЮДЖЕТ-2019: МИЛЛИАРД НА ФОНД ПОРОШЕНКО УДИВИЛ ДАЖЕ НЕКОТОРЫХ НАРДЕПОВ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ФРАКЦИИ
===Школьные автобусы и бассейны от фонда президента, интернет в сельских школах - все эти добрые дела за счет налогоплательщиков, но от имени президента, бюджетный комитет одобрил.
"Кто будет контролировать этот фонд? Да и сам подход: создание фонда президента, который вкладывает в предвыборный год огромные средства на инфраструктурные объекты в стране - это страшный нонсенс и безобразие" ===
с чего ты взял что фонд президента = фонд порошенко..
вроде вы выбрали другого, с зеленым погонялом..
или то всего лишь преЗЕК, а президент поршенко,
даже в твоей тупой башке ))))))
А то маются всякой дурью от Портнова о "державных зрадах"...
===Школьные автобусы и бассейны от фонда президента, интернет в сельских школах - все эти добрые дела за счет налогоплательщиков, но от имени президента, бюджетный комитет одобрил.
"Кто будет контролировать этот фонд? Да и сам подход: создание фонда президента, который вкладывает в предвыборный год огромные средства на инфраструктурные объекты в стране - это страшный нонсенс и безобразие", - уверен внефракционный нардеп Тарас Батенко.===
( БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОРОШЕНКА ) 2169253921000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ГЛІБА УСПЕНСЬКОГО, будинок 8 не перебуває в процесі припинення https://online.minjust.gov.ua/edr-search/. Залазьте в онлайн сервіси мінюсту, там є все, і звітність знайдете.