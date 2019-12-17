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 Политика Украины, Общество
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Все про:Порошенко (17948) Марченко Дмитрий (26)

 Фонд Порошенко внес залог в размере 19 млн за генерала Марченко. ДОКУМЕНТ

В сети появилось подтверждение факта внесения Благотворительным Фондом Порошенко суммы в размере 19, 074 млн гривен в качестве залога за выход из СИЗО генерала Дмитрия Марченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на экс-советника министра обороны Юрия Бирюкова.

Фонд Порошенко внес залог в размере 19 млн за генерала Марченко 01

Читайте также: Порошенко внес 19 млн грн для залога, чтобы генерал Марченко вышел из СИЗО

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

28 ноября Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда по делу генерала Дмитрия Марченко и назначил ему меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 января с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн. Таким образом суд уменьшил размер залога с 76 млн грн до 20 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/p3165841
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко - не святой, но это единственный Президент, должность которого хотелось писать с большой буквы. Не то, что 95-й квартал красных фонарей и зелёных соплей.
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Да, не успел. А сейчас Моника награждать будет кого угодно, только не настоящих военных.
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он исчо ни падрос, дайте ему 9, нет 40, нет, исчо 10 дней
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не успел героя дать
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Да, не успел. А сейчас Моника награждать будет кого угодно, только не настоящих военных.
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думает зачтется? или меньше останется на конфискацию?
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краще б суд не зменшував розмір застави з 76 млн. до 20 млн.
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краще бы тебя закрыли и жить стало бы веселей ))
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скоро за крысу мальдивскую будут требовать залог
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Порошенко - не святой, но это единственный Президент, должность которого хотелось писать с большой буквы. Не то, что 95-й квартал красных фонарей и зелёных соплей.
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Трохи краще чім в Пєтькіно) Фонд Порошенко внес залог в размере 19 млн за генерала Марченко - Цензор.НЕТ 6100
Можете саспамити петруся, чі рука не підніметься? Фонд Порошенко внес залог в размере 19 млн за генерала Марченко - Цензор.НЕТ 1917
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Это тот фонд, который мы налогоплательщики на ярд "пополнили"?
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Налогами нашими наполняется фонд президента... а это личный благотворительный фонд Порошенко... это разные фонды..
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*щедрий* кнур спочатку планував заплатити свої особисті кошти...

але не зміг себе пересилити та попросив внести заставу за злочинця свій благодійний фонд...
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Это его личный благотворительный фонд... это его личные деньги... так что утри свою зеленую соплю зебил...
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ахаха... чоколядный сэктант - читай это заклинание триджы перед сном

а пока шмарк тебе в харю скот
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щедрый кнур тебя с твоей мамкой зачал, зильонае
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Сначала украл в 1000 раз больше,а теперь пиарится на наших деньгах!!!!
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А презЕдентом с мая месяца у нас чувак с ксивой..
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Не со своих личных, а с какого-то фонда внёс, жлобяра. Что за фонд, кто в курсе?Чем вообще занимается?
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Гуглом вмієш користуватися чи навчити?
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Ну, почему же, вот нашёл https://tsn.ua/ru/amp/groshi/byudzhet-2019-milliard-na-fond-poroshenko-udivil-dazhe-nekotoryh-nardepov-prezidentskoy-frakcii-1253715.html
Цитата: Фонд президента Петр Порошенко создал своим указом лишь две недели назад. Правда, в указе речь идет о грантах для молодых ученых. А в бюджете, кроме образовательных проектов, появляется еще один пункт: о компенсации населению коммунальных тарифов через налоговые льготы.

Марченко походу молодой учёный, которому компенсируют коммуналку. Вопрос о том, что это за фонд снимаю как уже ненужный.
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свидетелям мальдивской свинюки правда про фонд не интересна

щас опять отправят пост с правдивой инфой в спам...
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Так ведь что путята, что петята,-боты на жаловании, умеющие только стаей отправлять в спам. Кстати, это идея, наверное внимание стоит обращать только на заспамленные комментарии
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Смени фамилию, Золотарёвский-это твоё, соответствует твоему роду деятельности, быть гуаномётчиком)))
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интересно а какое у тебя фалилиЁ??
Скрепцов-Говнецов?? почти дворянская ))))
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Сим нарекаю тебя Золотарь!))))Учись сынок, а то так и будешь только ведёрко подавать)))
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отож )))
на этой инфопомойке заспамленный каммент - маркер адекватности...
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но есть опасение, что ** анутые сейчас до этого допрут и начнут гасить в спам сами с**я )))
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Скрепы неизвестно чего не придурюйся, нє там іщеш.
ВСЕУКРАЇНСЬКА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОРОШЕНКА"
( БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОРОШЕНКА ) 2169253921000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ГЛІБА УСПЕНСЬКОГО, будинок 8 не перебуває в процесі припинення https://online.minjust.gov.ua/edr-search/
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Ты просто визгливый идиот. Президентский фонд, созданный при Порошенко, успешно перешёл под управление Зели и он его уже успешно тратит.
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Умею. Просто хочу знать мнение тутошних "экспертов", которые всё на свете знают)))
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Этот фонд государство пополнило на ярд.
Зарубежная пресса пишет, что Марина Порошенко причастна к раскраданию средств из благотворительного фонда
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Но у этих виноваты всё равно зебилы, которые выбрали, патаму шта он на рояле и вообще
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"зарубежная пресса", это твоя родная кацапская?
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Слідство встановило, що Порошенко вніс 18,5 млн грн залога за генерала захопившись ультранаціоналістичними ідеями і культивуючи велич арійської раси, з метою дестабілізації ситуації в країні.
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Ну теперь пора новое подозрение выписывать!
С педи денег сбили))) Фонд Порошенко внес залог в размере 19 млн за генерала Марченко - Цензор.НЕТ 1588
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Второй раз? Фонд Порошенко внес залог в размере 19 млн за генерала Марченко - Цензор.НЕТ 3563
Ну дает...
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солдаты и офицеры ВСУ и других служб, видят это отношение и сделают свои выводы, когда придет время.. Порох настоящий Президент Украины!
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Государство
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вы ошиблись, зильоный, вам на медицинский форум а не сюда
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===Maryna Poroshenko, the wife of Petro Poroshenko, Ukrainian President, may be involved in the looting of funds provided by international humanitarian assistance to Ukraine from European countries and the USA to support disabled children. That is proved by materials given to journalists by one of the Ministry of Justice officers.===
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дак это ж не тот фонд, кацап)) хотя понимаю, в англ. ты не силен
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Если он кацап,а ты гнида-провокатор,всех здесь оскарбляешь "кацапвми"воткая мразюка
Порохом оплаченная!!!!!
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Если Марченко не скроется, деньги после суда вернут.
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Две ошибки Зеленского :
1. петя не сидит
2. договорняки с аваковым
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в своєму кондуїті я давно зазначив, що Simon Bolivar f2151b2b - касапський провокатор. Народ, не ведіться на цього ворога.
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Там вище Алєксандр Топор, він же Дроботов, москвич, активіст ЄР, плюс Скрєпи нєизвєстно чево- горлівський; казак; відписалися.
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Балда, я в Горловке всего раз был в жизни, поправь там в своей методичке что ли. Совсем вы, петики, ошалели уже.
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это фигня. его главная ошибка - брать бабло у пукина )))
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Генерал-майор Марченко цими хвилинами виходить з СІЗО
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Пороху респект і уважуха. Це глиба а не людина. Завжди на коні. Як з таким лідером не бути порохоботом?
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Сначала он из бюджета влил в свой фонд ярд гривень. Будет прикольно, если обнаружится, что вся порохоботская истерика оплачивается из бюджета Украины
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ты не просто идиот. ты НАСТОЙЧИВЫЙ идиот ))))
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Наслаждайся
БЮДЖЕТ-2019: МИЛЛИАРД НА ФОНД ПОРОШЕНКО УДИВИЛ ДАЖЕ НЕКОТОРЫХ НАРДЕПОВ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ФРАКЦИИ

===Школьные автобусы и бассейны от фонда президента, интернет в сельских школах - все эти добрые дела за счет налогоплательщиков, но от имени президента, бюджетный комитет одобрил.
"Кто будет контролировать этот фонд? Да и сам подход: создание фонда президента, который вкладывает в предвыборный год огромные средства на инфраструктурные объекты в стране - это страшный нонсенс и безобразие" ===
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быдло, ты читать совсем не умеешь??
с чего ты взял что фонд президента = фонд порошенко..
вроде вы выбрали другого, с зеленым погонялом..
или то всего лишь преЗЕК, а президент поршенко,
даже в твоей тупой башке ))))))
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Порохоботство = идиотизм. В платежке - фонд Порошенко, и ярд из бюджета перечислили в фонд Порошенко
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Зная паталогическую жадность соевого мародера, не мог поверить, что это чмо отдало свое бабло в залог за подельника. А теперь все стало на свои места - сначала главсвин наполнял свой фонд государственным баблом, а теперь из него внес залог за подручного, все равно деньги фонда зарошенить невозможно
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Трубы и Рябошапки не в курсе. Сообщите им.
А то маются всякой дурью от Портнова о "державных зрадах"...
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еще один голимый ольгинец. Лизни балды, кацап
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Деньги внесены благотворительным фондом Порошенко, в который он из бюджета влил миллиард гривень.
===Школьные автобусы и бассейны от фонда президента, интернет в сельских школах - все эти добрые дела за счет налогоплательщиков, но от имени президента, бюджетный комитет одобрил.
"Кто будет контролировать этот фонд? Да и сам подход: создание фонда президента, который вкладывает в предвыборный год огромные средства на инфраструктурные объекты в стране - это страшный нонсенс и безобразие", - уверен внефракционный нардеп Тарас Батенко.===
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тебя зациклило, кацап...пишешь одно и то же. Ты сколковский андроид?
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шоха оно и есть шоха - судьба у ней такая )))
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ВСЕУКРАЇНСЬКА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОРОШЕНКА"
( БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОРОШЕНКА ) 2169253921000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ ГЛІБА УСПЕНСЬКОГО, будинок 8 не перебуває в процесі припинення https://online.minjust.gov.ua/edr-search/. Залазьте в онлайн сервіси мінюсту, там є все, і звітність знайдете.
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это сын Петра внес? Пора уже входить в большую политику.
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