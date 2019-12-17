 Движение транспорта по ул. Грушевского под Радой восстановлено. Правоохранители конфисковали демонтированные палатки митингующих. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

На месте митинга против рынка земли под зданием Верховной Рады завершили работу следственно-оперативные группы. Они зафиксировали повреждения асфальна, которые были нанесены при установлении палаток. Также правоохранители сфотографировали балончики от газа, разбитые бутылки и палки, найденные на территории митинга.

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Кроме того, правоохранители конфисковали палатки, которые установили митингующие и демонтировали полицейские.

Движение автотранспорта по ул. Грушевского было восстановлено. Коммунальные службы проводят уборку территории. Усиленные наряды правоохранителей остаются возле здания Рады.

Тем временем, на площади Конституции под Радой продолжается митинг против рынка земли. Митингующие стоят возле сцены. Со сцены к ним обращаются политики. Также возле сцены установлены несколько шатров.

Конфискованные палатки митингующих.





































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, под ВР митингуют против рынка земли, произошли потасовки с правоохранителями при попытке активистов установить палатки. В стычках под Радой пострадали двое наших журналистов. По данным полиции, в столкновениях возле Верховной Рады пострадали двое полицейских. Один активист задержан. Тем временем, "Батькивщина" заблокировала президиум и трибуну ВР. В итоге, Рада досрочно закрыла утреннее заседание и ушла на заседание аграрного комитета.

Тем временем, митингующие против рынка земли установили под Радой палатки. Вместе с тем, под Радой возобновились столкновения, палатки снесли, есть пострадавшие и задержанные. В полиции позже сообщили задержаны наиболее активные участники акции под Радой, палатки демонтированы.