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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Азербайджан (290) Зеленский (4033) экспорт (580)

 "Смачно по-українськи!" - Зеленский показал украинские продукты в магазине в центре Баку. ФОТО

Президент Владимир Зеленский показал в Баку магазин с украинскими продуктами, включая сыры, йогурты и соки.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вкусно по-украински! Наши сыры, йогурты, колбасы и даже соки продают в самом центре Баку. Местный бизнесмен имеет уже одиннадцать магазинов Ukrayna Mahsullari. Скоро планирует расширяться: помимо дополнительных точек, откроет украинский ресторан", - написал глава государства.

Смачно по-українськи! - Зеленский показал украинские продукты в магазине в центре Баку 01
Смачно по-українськи! - Зеленский показал украинские продукты в магазине в центре Баку 02

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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отправился с двухдневным визитом в Азербайджанскую Республику, где проведет ряд переговоров на высоком уровне, в частности с президентом и премьером страны.

Смачно по-українськи! - Зеленский показал украинские продукты в магазине в центре Баку 03

Источник: https://censor.net.ua/p3165828
 
 
 Топ комментарии
 
В країні буря, а у Бубочки штиль. Чи штирь - як правильно? "Смачно по-українськи!" - Зеленский показал украинские продукты в магазине в центре Баку - Цензор.НЕТ 1005
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Это достижение нашего бубочки... без него бы этот бизнесмен не смог бы открыть 11 магазинов... 😀
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В країні буря, а у Бубочки штиль. Чи штирь - як правильно?
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У нашому локальному сленгу слово "штирь" є однією з назв амфетамінів. Хоча я віддаю перевагу іншому термінові - "порох"
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Своє сало українці їдять самі, а малоросам закупають польське - бо вони все одно не розуміються на ньому, їм смачне і кнуряче.
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А шо, ТУРКЫ сало едят, что интересуешься. В Баку сало, тоже, не едят.
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А сало для азербайджанців взагалі-то харам.
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Это достижение нашего бубочки... без него бы этот бизнесмен не смог бы открыть 11 магазинов... 😀
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Тому що це Айзербайджан. там російську розуміють.
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нужно службе протокола подсказать Зе перестать улыбаться...
улыбка делает похожим его на крысу...

"Смачно по-українськи!" - Зеленский показал украинские продукты в магазине в центре Баку - Цензор.НЕТ 5904
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Еще бы цены увидеть... а то не исключено что в Баку дешевле чем в Киеве...
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і буде як у пекінському ресторані мацква-- руцькі страави: котлета по київськіі, борщ, хоча на смак страви абсолютно не автентичні.
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Щоб він обжерся тих продуктів і здох від завороту кишок!
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Светлана Самборска:
"Ну почему, почему ты уверена, что Зеленский предаст?"
Отвечу публично.
Оставим в стороне его агитацию за Януковича, оставим в стороне гон на проукраинскую власть в 2004-2009, оставим в стороне его "Украина - проститутка" и его "эбонитовые палочки", оставим в стороне все слова, ибо сказано: "Судите по делам". Ок. По делам.
Говнофильм Зеленского "Ищу жену в ребенком" вышел в августе 2014. Знаете, о чем фильм? О счастливых москвичах в Крыму. Цитирую: "Авторы фильма упивались кадрами о парке "Тайган" , Ласточкином гнезде так, словно Крым и правда всегда был российским". К слову, 1+1 кормил этим дерьмом свою аудиторию в 2018.
2017 год. Зеленский снимает очередной говнофильм. На грант министерства культуры РФ. Российский государственный аппарат заплатил Зеленскому 35 миллионов за создание пропагандистского продукта. И было это, повторюсь, в 2017 году.
Дальше. 2019 год. Избирательная кампания. Зеленский говорит, что избавился от бизнеса в России. Врёт, не избавился.
Далее. 2019 год, Зеленский уже президент. И этот президент продает права на свой говносериал запрещенному в Украине российскому Яндексу.
Это только то, что стало известным, только то, на что я нашла ссылки, и только то, что вообще вспомнила навскидку. Это всё известные факты. И, замечу кстати, что все завывания зелебобиков о "липецкой фабрике" ломаного гроша не стоят, поскольку тот, кого хоть на йоту смущает липецкая фабрика, проголосовать за всё вышеперечисленное великолепие не сможет в принципе.
Зеленский привык брать деньги у русских. И не только безналом за кино. Но и банально пачкой нала за корпоратив. Зеленский привык обслуживать русских за деньги. Для него это естественный процесс. "А что такого-то?" Это как часть гастарбайтеров, не прекратившая ездить в Россию обслуживать агрессора даже после 2014. Не прекратившая, несмотря на то, что после начала агрессии им там плевать в лицо стали чаще раз примерно в пятьдесят. У холуев достоинства нет. И не появится, проведи хоть десять революций достоинства. "Гідність, гы-гы-гы, бэ-бэ-бэ-э-э".
И Зеленский из этих. Я, кстати, уверена, что они своим Кварталом в 2014 году обсуждали, а не сдрыснуть ли им в Россию. Не сдрыснули, потому что не ответили на вопрос, а что им там делать. Путина высмеивать? Россию проституткой называть? Вот-вот.
Так что места для вопроса "А вдруг?" в отношении Зеленского просто нет. Зеленский до войны обслуживал Москву. Зеленский в 2014 обслуживал Москву. Зеленский в 2017 обслуживал Москву. Зеленский в 2019 обслуживал Москву. А с декабря 2019 года Зеленский обслуживать Москву вдруг перестанет? С чего бы вдруг?
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очень смачно, слава Зеленскому и Вовку
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сало в азербайджане це дуже дальновидно
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На лурці знайшов:

У башкир, казахов, каракалпаков, киргизов и татар существует свой вариант сала - абсолютно халяльный, ибо делается из халяльной конины, и называется карта. Состоит из конской кишки полностью набитой конским салом. Да и в другой конской колбасе - казы, содержание сала от 20% до 60%. Ещё один вариант конского сала - жал, это загривок состоящий не из мягкого, а из жёстковатого сала - для любителей вкусно погрызть. А ещё есть шертпек - конское сало с мёдом (желательно башкирским или алтайским). Для ЕРЖ является некошерным, ибо конь не имеет раздвоенных копыт - да, увы, не всё халяльное кошерно (впрочем, те местные евреи, что считают нормальным есть некошерно забитую говядину (то есть без раввина на мясокомбинате), на такие мелочи внимания не обращают - не свинья ведь!).
У туркмен и узбеков халяльным салом является курдюк - большая жирная попа барашка. Есть даже специальные курдючные породы овец, с офигенно большой попой содержащей много сала. Для ЕРЖ является кошерным, именно такое сало традиционно используют бухарские евреи, когда готовят еврейский вариант плова (отличается от обычного плова, тем что готовится на Шаббат).
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Ну а шо, мы же их г-шаварму едим? Хай наше сало едят, оно халяльнее шавармы.
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та сам їсти хочу!!! (стер...бо слиною трохи не вдавився))))
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А в цей час «патологічєскі жадний мародьор, наживающійся на войнє», вніс 19 мільйонів застави за Генерала Марченко.
Бо Головнокомадуючий.

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Притом что фонд Порошенко в этом году получил из бюджета миллиард гривен. Вот так Петя и пиарит себя за счет налогоплательщиков, а заодно смачно сцыт соевым соусом в глаза своим фанатам.
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Цими світлинами ви провокуєте кацапів на агресію. "Смачно по-українськи!" - Зеленский показал украинские продукты в магазине в центре Баку - Цензор.НЕТ 6090
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а шо я можу зробити ?...якщо ми є сама читаюча нація?... ))))))

"Смачно по-українськи!" - Зеленский показал украинские продукты в магазине в центре Баку - Цензор.НЕТ 957
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А конфети є? Бо без конхвет це зрада а не новина.
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Конхвети - у Клавдія, тузік класний.
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А мне вот кажется что перерезание ленточек у школ как-то солиднее для Президента, чем посещение магазинов, не?
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а дома ссыт по магазинам прошвырнуться
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А де маца, їжа українских можновладців?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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