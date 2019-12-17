Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Вкусно по-украински! Наши сыры, йогурты, колбасы и даже соки продают в самом центре Баку. Местный бизнесмен имеет уже одиннадцать магазинов Ukrayna Mahsullari. Скоро планирует расширяться: помимо дополнительных точек, откроет украинский ресторан", - написал глава государства.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отправился с двухдневным визитом в Азербайджанскую Республику, где проведет ряд переговоров на высоком уровне, в частности с президентом и премьером страны.
улыбка делает похожим его на крысу...
"Ну почему, почему ты уверена, что Зеленский предаст?"
Отвечу публично.
Оставим в стороне его агитацию за Януковича, оставим в стороне гон на проукраинскую власть в 2004-2009, оставим в стороне его "Украина - проститутка" и его "эбонитовые палочки", оставим в стороне все слова, ибо сказано: "Судите по делам". Ок. По делам.
Говнофильм Зеленского "Ищу жену в ребенком" вышел в августе 2014. Знаете, о чем фильм? О счастливых москвичах в Крыму. Цитирую: "Авторы фильма упивались кадрами о парке "Тайган" , Ласточкином гнезде так, словно Крым и правда всегда был российским". К слову, 1+1 кормил этим дерьмом свою аудиторию в 2018.
2017 год. Зеленский снимает очередной говнофильм. На грант министерства культуры РФ. Российский государственный аппарат заплатил Зеленскому 35 миллионов за создание пропагандистского продукта. И было это, повторюсь, в 2017 году.
Дальше. 2019 год. Избирательная кампания. Зеленский говорит, что избавился от бизнеса в России. Врёт, не избавился.
Далее. 2019 год, Зеленский уже президент. И этот президент продает права на свой говносериал запрещенному в Украине российскому Яндексу.
Это только то, что стало известным, только то, на что я нашла ссылки, и только то, что вообще вспомнила навскидку. Это всё известные факты. И, замечу кстати, что все завывания зелебобиков о "липецкой фабрике" ломаного гроша не стоят, поскольку тот, кого хоть на йоту смущает липецкая фабрика, проголосовать за всё вышеперечисленное великолепие не сможет в принципе.
Зеленский привык брать деньги у русских. И не только безналом за кино. Но и банально пачкой нала за корпоратив. Зеленский привык обслуживать русских за деньги. Для него это естественный процесс. "А что такого-то?" Это как часть гастарбайтеров, не прекратившая ездить в Россию обслуживать агрессора даже после 2014. Не прекратившая, несмотря на то, что после начала агрессии им там плевать в лицо стали чаще раз примерно в пятьдесят. У холуев достоинства нет. И не появится, проведи хоть десять революций достоинства. "Гідність, гы-гы-гы, бэ-бэ-бэ-э-э".
И Зеленский из этих. Я, кстати, уверена, что они своим Кварталом в 2014 году обсуждали, а не сдрыснуть ли им в Россию. Не сдрыснули, потому что не ответили на вопрос, а что им там делать. Путина высмеивать? Россию проституткой называть? Вот-вот.
Так что места для вопроса "А вдруг?" в отношении Зеленского просто нет. Зеленский до войны обслуживал Москву. Зеленский в 2014 обслуживал Москву. Зеленский в 2017 обслуживал Москву. Зеленский в 2019 обслуживал Москву. А с декабря 2019 года Зеленский обслуживать Москву вдруг перестанет? С чего бы вдруг?
У башкир, казахов, каракалпаков, киргизов и татар существует свой вариант сала - абсолютно халяльный, ибо делается из халяльной конины, и называется карта. Состоит из конской кишки полностью набитой конским салом. Да и в другой конской колбасе - казы, содержание сала от 20% до 60%. Ещё один вариант конского сала - жал, это загривок состоящий не из мягкого, а из жёстковатого сала - для любителей вкусно погрызть. А ещё есть шертпек - конское сало с мёдом (желательно башкирским или алтайским). Для ЕРЖ является некошерным, ибо конь не имеет раздвоенных копыт - да, увы, не всё халяльное кошерно (впрочем, те местные евреи, что считают нормальным есть некошерно забитую говядину (то есть без раввина на мясокомбинате), на такие мелочи внимания не обращают - не свинья ведь!).
У туркмен и узбеков халяльным салом является курдюк - большая жирная попа барашка. Есть даже специальные курдючные породы овец, с офигенно большой попой содержащей много сала. Для ЕРЖ является кошерным, именно такое сало традиционно используют бухарские евреи, когда готовят еврейский вариант плова (отличается от обычного плова, тем что готовится на Шаббат).
Бо Головнокомадуючий.
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