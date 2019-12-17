 "Смачно по-українськи!" - Зеленский показал украинские продукты в магазине в центре Баку. ФОТО

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вкусно по-украински! Наши сыры, йогурты, колбасы и даже соки продают в самом центре Баку. Местный бизнесмен имеет уже одиннадцать магазинов Ukrayna Mahsullari. Скоро планирует расширяться: помимо дополнительных точек, откроет украинский ресторан", - написал глава государства.





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Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отправился с двухдневным визитом в Азербайджанскую Республику, где проведет ряд переговоров на высоком уровне, в частности с президентом и премьером страны.